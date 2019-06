Kickl will mit FPÖ wieder "20 Prozent überspringen"

Wien - Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl will nach der Nationalratswahl wieder regieren und zeigt sich entsprechend optimistisch. Er wünscht sich im APA-Interview, "dass wir die 20 Prozent wieder überspringen und möglichst nahe an das Ergebnis vom letzten Mal herankommen". Kandidieren soll er auf Platz zwei der Bundesliste. Wahlkampfmanager für seine Partei wird er diesmal nicht sein. Nach dem Aufkommen der Ibiza-Affäre und dem Rücktritt von Parteichef Heinz-Christian Strache sieht Kickl die Partei nun solide aufgestellt.

Hongkonger gehen erneut gegen Regierung auf die Straße

Hongkong - Trotz einer Ankündigung der Hongkonger Regierung, ein umstrittenes Gesetz zur Auslieferung mutmaßlicher Straftäter an China auf Eis zu legen, hat am Sonntag ein neuer Protestzug in Hongkong begonnen. Der Protestveranstalter Civil Human Rights Front teilte mit, die Kundgebung sei erforderlich, weil die Regierung ihre Pläne für das Auslieferungsgesetz nicht komplett gestoppt habe. Die Demonstranten forderten Regierungschefin Carrie Lam zum Rücktritt auf. Am Samstag kam ein Demonstrant ums Leben. Er war von einem Gerüst gestürzt. Laut Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone handelte es sich um einen Selbstmord.

Saudi-Arabien beschuldigt den Iran der Angriffe auf Tanker

Riad - Nach den mutmaßlichen Attacken auf zwei Tanker im Golf von Oman geht das Rätselraten über die Hintergründe weiter. Nach den USA und Großbritannien reihte sich auch Saudi-Arabien in die Reihe der Länder ein, die Teheran als Hauptverantwortlichen sehen. Kronprinz Mohammed bin Salman holte in der Nacht auf Sonntag zum verbalen Schlag gegen den Iran aus. Der Iran wies jede Verantwortung zurück.

Französische und malische Truppen töteten rund 20 Jihadisten

Bamako/Wien - Die malische Armee und französische Anti-Terrorismus-Truppen haben bei einem gemeinsamen Einsatz im Nordosten Malis mehrere Jihadisten getötet. Bei der Aktion in Akabar in der Region Menaka seien "rund 20 Terroristen neutralisiert" worden, erklärten Malis Streitkräfte am Samstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter, ohne weitere Details zu nennen. Österreich hatte indes am Mittwoch das Kommando über die EU-Ausbildungsmission für die malische Armee (EUTM) übernommen.

Jens Harzer erhält am Burgtheater den "Iffland-Ring"

Wien - Der deutsche Schauspieler Jens Harzer erhält am Sonntag im Burgtheater den Iffland-Ring. Der 47-jährige Schauspieler, Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg und wiederholt bei den Salzburger Festspielen zu sehen, wurde von dem Mitte Februar verstorbenen, bisher letzten Träger Bruno Ganz als sein Nachfolger als "würdigster" Schauspieler des deutschen Sprachraums bestimmt. Die Verleihung nimmt der neue Kulturminister Alexander Schallenberg vor, weiters sprechen Peter Handke und Johan Simons.

Papst besuchte italienisches Erdbebengebiet

Camerino - Papst Franziskus hat bei einem Besuch im italienischen Erdbebengebiet den Wiederaufbau angemahnt. "Es sind fast drei Jahre vergangen und es besteht die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit nach der ersten emotionalen und medialen Anteilnahme abnimmt und die Versprechen in Vergessenheit geraten", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag in Camerino in den Marken. Camerino wurde wie viele andere Gemeinden und Städte in der Umgebung 2016 und 2017 von mehreren Erdbeben erschüttert. Der Wiederaufbau geht nur schleppend voran.

26-Jähriger nach tödlicher Messerattacke in Wien-Favoriten geständig

Wien - Der 26-Jährige, der am Freitagabend seinem 24-jährigen Bekannten in Wien-Favoriten mit einem Klappmesser tödliche Verletzungen zugefügt haben soll, hat die Tat gestanden. Das ging aus der Vernehmung des Täters und eines Zeugen hervor, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor war es in der Inzersdorfer Straße offenbar aufgrund der Wohnsituation zum Streit zwischen den polnischen Staatsbürgern gekommen.

Österreicher bekommen deutlich weniger Pakete als Deutsche

Wien - In Österreich ist die Paketflut einer Studie zufolge noch relativ gering. Pro Kopf seien es nur 14 Sendungen pro Jahr, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey. In Deutschland hingegen werden so viele Pakete verschickt wie in kaum einem anderen Land. Pro Kopf seien es 24 Sendungen jährlich und damit fast doppelt so viele wie in Österreich. Noch geringer als in Österreich ist die Paketflut in der Schweiz, wo es neun sind, Schweden kommt auf sechs und in Italien sind es sogar nur zwei.

