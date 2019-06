Ägyptens Ex-Präsident Mohammed Mursi gestorben

Kairo - Ägyptens früherer Präsident Mohammed Mursi ist am Montag mit 67 Jahren gestorben. Mursi brach bei einer Gerichtsanhörung zusammen und starb später im Krankenhaus, wie Justiz- und Sicherheitskreise sowie staatliche Medien berichteten. Mursi habe 20 Minuten lang vor dem Richter gesprochen, sagte ein Justizvertreter. Dabei habe er sich sehr aufgeregt und sei in Ohnmacht gefallen.

Strache nimmt EU-Mandat nicht an

Wien - Der nach dem Ibiza-Skandal zurückgetretene FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache nimmt das EU-Mandat, das er dank 45.000 Vorzugsstimmen bei der EU-Wahl bekommen hat, nicht an. Diese Entscheidung sei "kein Ergebnis politischen Kalküls (...), sondern schlicht eine von mir persönlich getroffene Entscheidung", sagte er. Strache kündigte zudem erneut an, dass er ein politisches Comeback anstrebt. Der designierte Bundesparteiobmann der FPÖ, Norbert Hofer, begrüßte den Mandatsverzicht von Strache.

Iran bereitet weiteren Teilausstieg aus Atomabkommen vor

Teheran - Der Iran bereitet nach Angaben seiner Atombehörde einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 vor. Der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrouz Kamalwandi, sagte am Montag, sein Land habe die Produktion von niedrig angereichertem Uran vervierfacht und jüngst sogar noch weiter hochgefahren. Die im Abkommen erlaubte Bestandsobergrenze von 300 Kilogramm werde somit in zehn Tagen überschritten. Die EU will das Atomabkommen mit dem Iran erst dann verloren geben, wenn Experten tatsächlich einen Vertragsbruch feststellen.

Puigdemont darf Europa-Mandat nicht antreten

Madrid - Die spanischen Behörden haben die Europa-Mandate des katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont und eines weiteren Unabhängigkeitsaktivisten der Konflikt-Region im Nordosten Spaniens bis auf weiteres blockiert. Die nationale Wahlkommission weigerte sich am Montag in Madrid, einem Anwalt der beiden katalanischen Politiker die Ernennungsurkunden auszuhändigen, wie der Anwalt mitteilte. Die beiden katalanischen Politiker waren Ende Mai ins Europaparlament gewählt worden und leben im Exil in Belgien.

Weltbevölkerung wächst bis 2050 auf 9,7 Milliarden Menschen

Hannover - Das rasante Wachstum der Weltbevölkerung setzt sich fort. Nach neuesten Projektionen der UNO wird die Bevölkerungszahl von derzeit rund 7,7 Milliarden Menschen auf 9,7 Mrd. 2050 und 10,9 Mrd. Menschen 2100 steigen. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung veröffentlichte am Montag Zahlen, wonach die Fertilität in den meisten Ländern in den vergangenen Jahren zwar zurückgegangen ist. Doch gerade in Afrika sei sie weiterhin hoch und sinke vergleichsweise nur langsam. Frauen in Afrika bekommen derzeit durchschnittlich 4,4 Kinder - deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt von 2,5 Kindern pro Frau.

"Austro-Nobelpreis" 2019 an Ther und Wagner

Wien - Der Wittgenstein-Preis 2019 geht an den Historiker Philipp Ther und den Mikrobiologen Michael Wagner (beide Uni Wien). Der Wissenschaftsfonds FWF verlieh den "Austro-Nobelpreis" - mit einer Dotation von jeweils 1,5 Mio. Euro der höchste Wissenschaftsförderpreis in Österreich - am Montag in Wien. Sechs Nachwuchsforscher erhielten jeweils mit rund 1,2 Mio. Euro dotierte Start-Preise.

Kärntnerin nach Attacke stabil, aber nicht ansprechbar

Treffen - Eine 42-jährige Kärntnerin, die am Montagvormittag bei ihrem Bauernhof in Treffen (Bezirk Villach-Land) attackiert und dabei schwer verletzt worden ist, befindet sich nach einer Operation auf dem Weg der Besserung. Nach Auskunft des Krankenhauses war die Frau stabil, eine Vernehmung durch die Polizei war vorerst aber nicht möglich. Daher war auch der Tathergang noch völlig unklar. Die Polizei hatte Hinweise auf zwei Männer, die angeblich in einem dunklen Fahrzeug unterwegs waren und leitete eine Alarmfahndung ein.

