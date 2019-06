USA schicken 1.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten

Washington - US-Präsident Donald Trump schickt im eskalierenden Konflikt mit dem Iran rund 1.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten. Die Soldaten würden zu "Verteidigungszwecken" in die Region entsandt, teilte der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Montag in Washington mit. Shanahan betonte zugleich: "Die Vereinigten Staaten streben keinen Konflikt mit dem Iran an." Die USA machen den Iran für die Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman am vergangenen Donnerstag verantwortlich. Teheran weist das zurück.

Dutzende Tote und Verletzte bei Erdbeben in China

Peking - Bei einem schweren Erdbeben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 120 Menschen wurden nach ersten Zählungen verletzt, wie Staatsmedien am Dienstag berichteten. Das Beben, dessen Epizentrum am Montagabend in der Gemeinde Changning nahe der Stadt Yibin lag, erreichte die Stärke 6,0. Die Behörden leiteten sofort Bergungs- und Rettungsarbeiten ein. Es seien umgehend 5.000 Zelte, 10.000 Feldbetten und 20.000 Decken ins Erdbebengebiet geschickt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Unter den Verletzten sind mindestens fünf in kritischem Zustand.

Ägyptischer Ex-Präsident Mursi nach Tod in Kairo beigesetzt

Kairo - Der frühere ägyptische Präsident Mohammed Mursi ist nach seinem Tod in Kairo beigesetzt worden. Mursi sei am Dienstag im Stadtteil Medinat Nasr im Osten der ägyptischen Hauptstadt im Beisein seiner Familie bestattet worden, sagte ein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. Das Totengebet sei zuvor im Krankenhaus des Tora-Gefängnisses gesprochen worden, in dem Mursi am Montag für tot erklärt worden war. Der seit Jahren inhaftierte 67-Jährige war nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft bei einer Gerichtsanhörung zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben.

Tories stimmen über Bewerber für May-Nachfolge ab

London - Die Abgeordneten der britischen Konservativen stimmen am Dienstag in einem zweiten Wahlgang über einen Nachfolger für die scheidende Premierministerin Theresa May ab. Nur wer dabei mindestens 33 Stimmen aus der Fraktion erhält, schafft es in die dritte Runde. Als haushoher Favorit unter den sechs verbliebenen Bewerbern gilt der ehemalige Außenminister Boris Johnson. Er erhielt bei einem ersten Wahlgang vergangene Woche 114 Stimmen und gilt daher als gesetzt für die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten. Wer gegen Johnson antritt, soll spätestens am Donnerstag feststehen, wenn das Bewerberfeld bis auf zwei Kandidaten reduziert ist.

Trump kündigt Ausweisung von Millionen Migranten an

Washington - US-Präsident Trump hat eine Massenausweisung illegal eingereister Einwanderer angekündigt. In der nächsten Woche werde die zuständige Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement mit der Ausweisung von Millionen Ausländern beginnen, die illegal ihren Weg in die USA gefunden hätten, twitterte Trump am Montag. "Sie werden so schnell ausgewiesen, wie sie reingekommen sind." Zudem bereite sich Guatemala darauf vor, ein Abkommen zu unterzeichnen, das es zu einem sicheren Drittstaat erklärt.

EU-Kommission mit Österreichs Klima-Entwurf einverstanden

Wien/Brüssel - Die EU-Kommission ist mit dem eingereichten Entwurf von Österreichs Energie- und Klimaplan (NEKP) grundsätzlich einverstanden. Laut offizieller Bewertung werden keine großen Änderungen eingefordert. In einigen Punkten muss Österreich aber nachbessern. Grundlage des NEKP ist die österreichische Klima- und Energiestrategie #mission2030. Das Jahr 2030 ist die nächste Etappe zur Dekarbonisierung, Österreich muss bis dahin eine CO2-Emissionsreduktion von minus 36 Prozent gegenüber 2005 erreichen.

Höhere Wohnungs- und Energiekosten: Inflation im Mai bei 1,7 Prozent

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im Mai bei 1,7 Prozent verharrt. Auch im April betrug die Teuerungsrate 1,7 Prozent. Wichtigste Preistreiber im Mai blieben laut Statistik Austria die Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie, gefolgt von jenen für Restaurants und Hotels. Im Schnitt kamen die Ausgaben für Wohnung, Wasser, Energie im Mai um 3,0 Prozent teurer als ein Jahr davor. Haushaltsenergie kostete um 3,3 Prozent mehr, Treibstoffe um 4,7 Prozent mehr. Für Restaurants und Hotels musste im Schnitt um 2,7 Prozent mehr bezahlt werden.

Dreijähriger bei Unfall mit Rasenmäher in Tirol schwer verletzt

Aschau - Ein Dreijähriger ist am Montag bei einem Unfall mit einem Rasenmäher in Aschau im Zillertal schwer an der linken Hand verletzt worden. Laut Polizei hatte der Bub seitlich unter den laufenden Rasenmäher gegriffen. Er wurde nach der Erstversorgung durch eine Notärztin mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

(Schluss) grh