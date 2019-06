Gutachten erhärtet Parteienfinanzierungs-Verdacht gegen ÖVP

Wien - Während die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft über mutmaßliche verdeckte Parteienfinanzierung der FPÖ am Anfang stehen, sind die seit Jahren laufenden Ermittlungen um die ÖVP offenbar in der Schlussphase. Ein Vorhabensbericht ist laut Staatsanwaltschaft Wien in Vorbereitung. Wie "Addendum" berichtet, untermauert ein Gutachten Zahlungen von einer Mio. Euro. Ermittelt wird dem Bericht zufolge gegen zwei frühere Geschäftsführer der Agentur Mediaselect und den Organisator eines Personenkomitees für den früheren ÖVP-Chef Wilhelm Molterer im Wahlkampf 2008.

Sonntagsfrage sieht ÖVP bei 38 und Grüne bei 12 Prozent

Wien - Die ORF-Relevanzstudie zur Nationalratswahl 2019, die als Entscheidungsgrundlage für die Teilnahme der Grünen an den TV-Konfrontationen des öffentlich-rechtlichen Senders dient, sieht laut einer SORA/Integral-Erhebung derzeit vor allem ein positives Stimmungsbild für ÖVP, Grüne und NEOS. Die Grünen liegen demnach in der Sonntagsfrage bei 12 Prozent. 38 Prozent sprachen sich für die ÖVP aus, 21 Prozent für die SPÖ. 18 Prozent würden bei den Freiheitlichen ihr Kreuz setzen, 8 Prozent bei den NEOS.

ÖVP will ursprüngliche Regelung für Gastro-Rauchverbot

Wien - Die ÖVP will, dass das Rauchverbot in der Version eingeführt, die schon ursprünglich 2015 geplant war und erst unter Türkis-Blau wieder außer Kraft gesetzt wurde. Das teilte der Parlamentsklub der APA mit und betonte, dass man sich mit den anderen Parteien (außer der FPÖ) einig sei. Wichtig war der Volkspartei, dass das Verbot erst mit 1. November in Kraft tritt, um entsprechende Übergangsfristen zu gewährleisten. Der Beschluss aus dem Jahr 2015, der unter Rot-Schwarz getätigt wurde, sah ein komplettes Rauchverbot in der Gastronomie (ausgenommen Gärten) vor, das auch Wasserpfeifen und E-Zigaretten umfasste.

Trump startete Wahlkampf für Wiederwahl 2020

Orlando - US-Präsident Donald Trump (73) hat den Startschuss für seinen Wahlkampf für eine Wiederwahl 2020 gegeben. "Ich stehe heute Nacht vor euch, um offiziell meinen Wahlkampf für eine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten zu starten", sagte Trump am Dienstagabend vor 20.000 republikanischen Anhängern in Orlando im US-Staat Florida. Die USA würden "blühen" und "boomen", so Trump. Trotz schlechter Umfragewerte triefte seine Rede vor Selbstlob und Attacken auf Medien und die Demokraten.

Weltweit erstmals mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht

Wien/Genf - Die Zahl der Menschen, die sich weltweit auf der Flucht befinden, ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen und hat sich in den vergangenen 20 Jahren sogar verdoppelt. Das geht aus dem jährlich kurz vor dem Weltflüchtlingstag veröffentlichten Bericht des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) hervor. Aktuell sind demnach 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind um 2,3 Millionen mehr als noch im Jahr zuvor - und das, obwohl die Zahlen laut UNHCR "konservativ angenommen" wurden.

Kündigungen nach Stopp der geplanten deutschen Pkw-Maut

Wien/Berlin - Der Stopp der geplanten deutschen Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat erste konkrete Konsequenzen. Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) veranlasste, zwei bereits geschlossene Verträge mit den Betreibern für die vorgesehene Erhebung und die Kontrolle der Nutzungsgebühr zu kündigen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr. Die Zuschläge für den österreichischen Mautsystem-Anbieter Kapsch und den Ticketverkäufer CTS Eventim hatte das Ministerium im vergangenen Jahr erteilt.

Größte Blume der Welt in der Stadt Salzburg aufgeblüht

Salzburg - Die größte Blume der Welt ist in der Stadt Salzburg voll erblüht. Der Titanenwurz, der auf der Insel Sumatra (Indonesien) heimisch ist, kann derzeit im Fassadengewächshaus in der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg bestaunt werden. Das seltene Gewächs ist rund 2,4 Meter groß und verströmt einen penetranten Aasgeruch. Die Pflanze blüht zum ersten Mal in Österreich.

Weltrekorde für Gemälde von Polanszky und Sedlacek

Wien - Einen neuen Weltrekord für den österreichischen Künstler Rudolf Polanszky hat die jüngste Versteigerung des Wiener Auktionshauses Im Kinsky gebracht: Das Werk "Reconstructions" wechselte für 100.000 Euro (Kaufpreis 126.000 Euro) den Besitzer, hieß es. Und auch Franz Sedlaceks "Landschaft mit Nebelmeer" brachte mit 350.000 Euro (441.000 Euro) einen neuen Rekord.

