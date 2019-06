EU-Gipfel dürfte noch keine Entscheidung zu Topjobs treffen

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am heutigen Donnerstagnachmittag in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen, um über die künftigen EU-Spitzenposten zu beraten. Weil sich unter den EU-Chefs keine Mehrheit für den neuen Kommissionspräsidenten abzeichnet, dürfte die Entscheidung auf einen Sondergipfel bis spätestens 1. Juli vertagt werden. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein absolviert bei dem Gipfel ihren ersten Auftritt in Brüssel. Nachdem der Nationalrat sich nicht auf einen Kandidaten einigen konnte, reist Bierlein "ergebnisoffen" zum Gipfel.

Chinas Präsident Xi Jinping besucht erstmals Nordkorea

Pjöngjang/Peking -Der chinesische Präsident Xi Jinping ist am Donnerstag zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang eingetroffen. Das berichtete der chinesische Staatssender CCTV. Es handelt sich um den ersten Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. Beide Länder befinden sich derzeit in festgefahrenen Verhandlungen mit den USA: Peking streitet mit Washington über Strafzölle, Pjöngjang über die atomare Abrüstung und Sanktionen. Beobachter sehen die Visite daher als Versuch von Peking und Pjöngjang, Stärke gegenüber US-Präsident Donald Trump zu demonstrieren.

Letzte Wahlrunden für May-Nachfolge: Tories bestimmen Johnson-Herausforderer

London - Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May soll das Feld der vier verbliebenen Bewerber an diesem Donnerstag auf zwei reduziert werden. In zwei Wahlgängen durch die konservativen Abgeordneten wird jeweils der Letztplatzierte rausgeworfen. Die beiden Verbliebenen müssen sich dann in einer Stichwahl der Parteibasis stellen. Boris Johnson gilt dafür bereits als gesetzt. Er konnte seinen Vorsprung vor den anderen Kandidaten am Mittwoch weiter ausbauen. 143 der 313 Abgeordneten stimmten für ihn, ebenso viele wie auf die verbliebenen Kontrahenten Jeremy Hunt, Michael Gove und Sajid Javid zusammen.

Trump will Putin bei G-20-Gipfel in Japan treffen

Washington - US-Präsident Donald Trump will beim G-20-Gipfel kommende Woche im japanischen Osaka mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammentreffen. Er werde neben dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auch Putin treffen, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) dem US-Fernsehsender Fox News. "Ich möchte mit Russland auskommen, und ich denke, dass wir das werden", sagte Trump zur Begründung. Der erste und bisher einzige Gipfel mit Putin liegt fast ein Jahr zurück. Das Treffen im Juli 2018 in Helsinki wurde zum Desaster für Trump.

US-Senat will über Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien abstimmen

Istanbul/Sanaa - Der US-Senat will am Donnerstag darüber abstimmen, ob milliardenschwere Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Verbündeten blockiert werden. Der demokratische Senator Robert Menendez sagte am Mittwoch, der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell habe Abstimmungen über 22 Waffenverkäufe im Gesamtwert von 8,1 Milliarden Dollar (7,23 Mrd. Euro) ermöglicht. Saudi-Arabien ist wegen seiner Rolle im Jemen-Krieg, aber auch wegen der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi hoch umstritten. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten UNO-Bericht gibt es "glaubwürdige Hinweise", dass Kronprinz Mohammed bin Salman hinter der Ermordung Khashoggis steckt.

Iran kündigt Treffen zum Atomabkommen in Wien an

Teheran/Wien - Der Iran hat für Ende nächster Woche ein Treffen der Partner des internationalen Atomabkommens in Wien angekündigt. Die Vizeaußenminister des Iran und der sogenannten 4+1 Gruppe - China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland - würden sich am 28. Juni in der österreichischen Hauptstadt treffen, sagte Außenamtssprecher Abbas Mousavi am Mittwoch. Weitere Details zur Tagesordnung gab der Sprecher nicht. Nach Einschätzung von Beobachtern in Teheran könnte das Treffen die letzte diplomatische Chance für die Rettung des Atomdeals vor Ablauf des iranischen Ultimatums Anfang Juli sein.

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet begann Besuch in Venezuela

Caracas - UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet ist zu einem mehrtägigen Besuch im Krisenstaat Venezuela eingetroffen. Am Mittwochabend (Ortszeit) landete sie in der Hauptstadt Caracas, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Bis Freitag will Bachelet Staatschef Nicol�s Maduro, seinen Widersacher Juan Guaid� sowie Vertreter von Regierung, Parlament, Justiz und Zivilgesellschaft treffen. Im März hatte ein UNO-Team in Venezuela schwere Menschenrechtsverletzungen dokumentiert.

Bericht: 22 Migranten wohl bei Flucht übers Mittelmeer gestorben

Madrid - Mehr als 20 Migranten haben ihren Fluchtversuch von Afrika nach Europa über das Mittelmeer offenbar mit dem Leben bezahlt. Das berichtete die spanische Zeitung "El Pa�s" und berief sich auf gerettete Flüchtlinge. Diese hätten erzählt, dass 22 zusammen mit ihnen im Nordosten Marokkos gestartete Migranten gestorben und dann ins Wasser geworfen worden seien. Dem Bericht zufolge wurden am Mittwoch 27 Menschen an Bord entdeckt. Zuvor waren die spanischen Rettungsdienste von einer NGO alarmiert worden, dass 49 Menschen aus Marokko aufgebrochen seien. Die Geretteten wurden von einer Fähre aufgenommen, die von der spanischen Afrika-Exklave Melilla in Richtung des südspanischen Motril unterwegs war.

