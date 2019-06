Iran schoss offenbar US-"Spionage-Drohne" ab

Teheran - Die iranischen Revolutionsgarden haben eigenen Angaben zufolge über dem Iran eine amerikanische Aufklärungsdrohne abgeschossen. Die Drohne des Typs "Global Hawk" sei am Donnerstag bei Kuh-Mubarak in der Provinz Hormuzgan in den iranischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden, teilten die Revolutionsgarden (IRGC) mit. Das Verteidigungsministerium in Washington bestätigte den Abschuss. Allerdings habe sich die Überwachungsdrohne der Marine laut Washington "in internationalem Luftraum" über der Straße von Hormuz befunden, erklärte das Pentagon am Donnerstag.

Johnson bei Tory-Wahl auch in vierter Runde klar vorn

London - Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May lag der erklärte Brexit-Befürworter Boris Johnson auch in der vierten und vorletzten Auswahlrunde vorne. Der Ex-Außenminister vereinigte am Donnerstag 157 Stimmen auf sich. Umweltminister Michael Gove (61 Stimmen) kam auf den zweiten Platz, Außenminister Jeremy Hunt mit 59 auf den dritten. Innenminister Sajid Javid schied aus. Die fünfte Runde, bei der dann noch ein weiterer Anwärter ausscheidet, sollte noch im Laufe des Donnerstags folgen.

Bierlein unterstützt EU-Gipfelentwurf für Klimaneutralität

Brüssel - Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein unterstützt den EU-Gipfelentwurf, der Klimaneutralität für die Europäische Union bis 2050 festschreiben will. Bierlein sagte am Donnerstag vor dem Gipfel in Brüssel, es gebe einen ausgezeichneten und ausbalancierten Entwurf, der alle Interessen berücksichtige, "den tragen wir voll mit". Die Kanzlerin geht "ergebnisoffen in die Beratungen hinein", wie sie sagte.

Strafmaß für Hauptangeklagte in A4-Flüchtlingsdrama erhöht

Kecskemet/Parndorf/Szeged - Mit erhöhtem Strafmaß für die vier Hauptangeklagten ist das Berufungsverfahren im Fall der Tragödie von Parndorf mit 71 in einem Kühl-Lkw erstickten Flüchtlingen im Tafelgericht im südungarischen Szeged am Donnerstag beendet worden. Der Erst-, der Zweit- und der Viertangeklagte erhielten lebenslange Haftstrafen ohne die Chance einer vorzeitigen Entlassung. Nur dem Drittangeklagten soll nach 30 Jahren Haft die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung eingeräumt werden. Alle vier waren in der ersten Instanz zu je 25 Jahren Haft verurteilt worden. Die übrigen zehn Angeklagten wurden zu Strafen zwischen vier und acht Jahren verurteilt.

EU verlängert Krim-Sanktionen

Brüssel/Kiew - Die EU hat die Verlängerung der Sanktionen gegen die von Russland einverleibte Schwarzmeerhalbinsel Krim beschlossen. Kreuzfahrtschiffe aus der Europäischen Union werden damit weiterhin nicht in Häfen des von der Ukraine abgetrennten Territoriums einlaufen dürfen. Zudem sollen auch die Export- und Investitionsverbote für EU-Unternehmen bis zum 23. Juni 2020 gültig bleiben. Diese treffen Branchen wie Energie, Transport oder Telekommunikation auf der Krim, wie die EU am Donnerstag in Brüssel mitteilte.

Porr-Hauptaktionär unterstützte Kurz-ÖVP großzügig

Wien - Klaus Ortner, Hauptaktionär des Baukonzerns Porr, soll laut "Kurier" wesentlich mehr an die ÖVP gespendet haben als KTM-Chef Stefan Pierer, der 2017 436.653 Euro lockermachte. Ortner bestätigte Zuwendungen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 - aber die kolportierte Million wollte er laut der Zeitung weder bestätigen noch dementieren. NEOS forderten die sofortige Offenlegung.

Lebenslange Haft für Ex-Topmilitärs wegen Putsch in Türkei

Ankara - Knapp drei Jahre nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei hat ein Gericht 17 frühere Spitzenmilitärs zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Unter ihnen sei auch der Ex-Kommandant der türkischen Luftwaffe, Akin Öztürk, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Jeder der Angeklagten bekam demnach 141 mal lebenslänglich. Die Justiz warf ihnen Anadolu zufolge unter anderem vor, sie hätten versucht, die Regierung zu stürzen. Ferner sei ihnen der Tod von 251 Menschen im Zuge des Putschversuches zur Last gelegt worden.

Drohender Lufthansa-Streik könnte zu "Chaos-Sommer" führen

Frankfurt am Main/Frankfurt - Mitten in der Feriensaison drohen Reisenden Flugausfälle und lange Warteschlangen an den Flughäfen: Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hat für Juli Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern Eurowings und Germanwings angekündigt. "Der Chaos-Sommer, der uns letztes Jahr beglückt hat, wird dieses Jahr wahrscheinlich nochmal größer", sagte Daniel Flohr, stellvertretender UFO-Chef, am Donnerstag. Zu spüren sein werden die Auswirkungen des Arbeitskampfs laut UFO zuerst bei Eurowings und Germanwings. Dort werde es so schnell wie möglich eine Urabstimmung geben. Bei der Lufthansa werde sich dies "um ein paar Wochen" verzögern.

