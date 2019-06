Trump zeigt sich zu Gesprächen mit Iran bereit - UNO-Sicherheitsrat berät am Montag

Washington - US-Präsident Donald Trump warnt im Konflikt mit dem Iran vor den fatalen Folgen eines Krieges. "Ich will keinen Krieg", bekräftigte er gegenüber dem TV-Sender NBC News. "Und wenn es dazu kommt, wird es eine Vernichtung geben, wie man sie noch nie gesehen hat. Aber ich will das nicht tun", betonte er. In dem Interview zeigte sich Trump ohne Vorbedingungen offen für Unterredungen mit Irans geistlichem und staatlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei oder Präsident Hassan Rouhani. Die USA haben laut Diplomaten für Montag eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Iran-Krise beantragt. Das Gremium solle hinter verschlossenen Türen zusammenkommen.

Trump nominierte Mark Esper als US-Verteidigungsminister

Washington - Inmitten der verschärften Spannungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump Mark Esper für das Amt des US-Verteidigungsministers nominiert. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Esper, bisher Verwaltungschef des US-Heeres, folgt auf Patrick Shanahan, der das Ministeramt nur kommissarisch ausübte. Es handelt sich um den bereits zweiten Wechsel an der Spitze des Pentagon in rund einem halben Jahr. Der frühere Verteidigungsminister James Mattis war im Dezember aus Protest gegen den von Trump angekündigten Truppenabzug aus Syrien und die Reduzierung der Truppen in Afghanistan zurückgetreten. Danach übernahm dessen Stellvertreter Shanahan vorläufig das Ministeramt.

Verfahren gegen Salvini wegen Freiheitsberaubung eingestellt

Rom - Ein italienisches Gericht hat am Freitag die Einstellung eines Verfahrens gegen den rechten Innenminister und Vizeregierungschef Matteo Salvini wegen Freiheitsberaubung angeordnet. In dem Fall ging es um 47 Flüchtlinge, die im Jänner von einem Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch vor Libyen gerettet worden waren. Auf Anordnung Salvinis durften die Migranten tagelang nicht in Italien an Land gehen. Erst nach einer Einigung Roms mit sieben anderen EU-Ländern über ihr weiteres Schicksal konnten sie das Schiff am 31. Jänner in Catania auf Sizilien verlassen.

Johnson und Hunt starten Zweikampf um britisches Premieramt

London - Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May starten Boris Johnson und Jeremy Hunt am Samstagnachmittag in Birmingham in einen mehrwöchigen Zweikampf um die Gunst ihrer Parteimitglieder. Die Finalisten werden sich in etwa 15 Regionalkonferenzen der Parteibasis vorstellen. Die 160.000 Tory-Mitglieder sollen dann in einer Urwahl entscheiden, wer neuer Parteichef und damit Premierminister wird. Das Ergebnis wird bis Ende Juli feststehen. Johnson gilt als haushoher Favorit.

Forum Informationsfreiheit zeigt Stückelung der ÖVP von Parteispenden an

Wien - Das Forum Informationsfreiheit hat die ÖVP wegen der Großspende des Tiroler Bauinvestors Klaus Ortner beim Unabhängigen Parteien Transparenz Senat (UPTS) im Kanzleramt angezeigt. Generalsekretär Mathias Huter hofft, dass der Senat noch vor der Wahl abklärt, ob gegen das Parteiengesetz verstoßen wurde. Porr-Großaktionär Ortner war der größte Einzelspender für die ÖVP im Wahljahr 2017. Das hatte Generalsekretär Karl Nehammer am Freitag bekannt gegeben. Demnach verteilte Ortner seine Spende auf neun Tranchen. Damit wurde die sofortige Veröffentlichung der Großspende auf der Rechnungshof-Homepage umgangen. Gleichzeitig wies Nehammer zurück, dass Ortners Tochter wegen der Großspende Aufsichtsrätin in der Staatsholding ÖBAG geworden sei. Aktuell verbietet das Parteiengesetz Spendern nicht, ihre Zuwendungen an Parteien in mehrere Tranchen zu zerlegen. Lediglich der Partei selbst bzw. ihren Funktionären ist eine Stückelung untersagt.

Ermittlungen gegen Gudenus wegen Verhetzung

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen gegen den freiheitlichen Klubobmann Johann Gudenus nach dessen Immunitätsverlusts wegen Verhetzung aufgenommen. Dies bestätigte die Anklagebehörde dem "Standard". Grund ist ein von der FPÖ im Herbst 2018 veröffentlichter Clip auf Facebook, der den Missbrauch der E-Card mit einem einen Fes tragenden Ali veranschaulichte. Im März war die Auslieferung von Gudenus im Nationalrat mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ÖVP und FPÖ abgelehnt worden. Weil er in der Ibiza-Affäre sein Mandat zurückgelegt hat, hat Gudenus auch seine Immunität vor der Justiz verloren.

Wiener Grüne beschließen Landesliste für Nationalratswahl

Wien - Die Wiener Grünen entscheiden am Samstag bei einer Landesversammlung über die Zusammensetzung der Landesliste für die kommende Nationalratswahl. Insgesamt bewerben sich 29 Personen um die vorderen Plätze. Es sind dies unter anderem Eva Blimlinger, die Rektorin der Akademie der bildenden Künste, Ex-Mandatarin Sigrid Maurer oder Daniela Kickl, die Cousine von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl. Außerdem wird Birgit Hebein - die designierte Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl 2020 - formell als Nachfolgerin von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou nominiert.

Das 36. Wiener Donauinselfest hat begonnen

Wien - In Wien hat am Freitag das 36. Donauinselfest begonnen - bei nahezu perfekten Wetterbedingungen. Beim Auftakt war auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und fast die gesamte rot-grüne Stadtregierungsriege zu sehen. An den kommenden drei Tagen sind bei freiem Eintritt rund 1.500 Künstler auf 13 Bühnen im Einsatz. Zu den Headlinern gehören Austropoplegende Wolfgang Ambros, Seiler & Speer, Christina Stürmer, die schwedische Indie-Band Mando Diao sowie die deutsche Formation Tocotronic. Am ersten Festivaltag zählten die Veranstalter eine Million Besuche.

Journalistin wirft Trump in Buch sexuellen Übergriff vor

New York - US-Präsident Donald Trump sieht sich erneut mit dem Vorwurf sexueller Gewalt konfrontiert: Die US-Journalistin E. Jean Carroll wirft Trump in ihrem neuen Buch, aus dem das "New York Magazine" am Freitag Auszüge druckte, vor, er habe Mitte der 90er Jahre versucht, sie in einer Umkleidekabine eines New Yorker Kaufhauses zum Sex zu zwingen. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe nach Angaben des "New York Magazine" zurück. Trump selbst erklärte, er habe Carroll nie getroffen. Der Vorfall habe "nie stattgefunden". Trump war wiederholt beschuldigt worden, gegenüber Frauen übergriffig geworden zu sein. Eine ganze Reihe von Verfahren sind bei US-Gerichten anhängig - bisher jedoch ohne Konsequenzen für den Präsidenten.

