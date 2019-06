Iran warnt USA vor Konsequenzen eines Angriffes

New York - Der Iran hat den USA mit Konsequenzen gedroht, falls sie iranischen Luftraum verletzen sollten. Teheran sei es egal, was US-Präsident Donald Trump sage oder welche Entscheidungen er treffe, sagte Außenamtssprecher Abbas Moussawi am Samstag. Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, keinen Krieg sondern Gespräche mit dem Iran zu wollen. Die seit Monaten andauernden Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich am Donnerstag und Freitag gefährlich zugespitzt.

Kohlenstoffmonoxid-Unfall in Wien-Margareten endete tödlich

Wien - Ein Kohlenmonoxid-Unfall ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Margareten für einen Jugendlichen tödlich ausgegangen. Die Eltern fanden ihren 16-jährigen Sohn leblos im Badezimmer liegend, als sie nach Hause kamen. Das berichteten die Wiener Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung. Demnach entdeckten die Feuerwehrleute in der Unfallwohnung eine Gastherme sowie ein mobiles Klimagerät. Dessen Betrieb dürfte in Verbindung mit der Therme zu dem Unfall geführt haben.

Nehammer will von SPÖ und FPÖ Offenlegung der Spenden

Wien - ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat SPÖ und FPÖ aufgefordert, ihre Wahlkampffinanzierung und Spender ebenfalls offenzulegen. Beide Parteien sollten es der ÖVP "gleichtun", so Nehammer zur APA. Die Volkspartei hatte am Freitag die Spenden aus dem Jahr 2017 offengelegt, nachdem bekannt geworden war, dass die IGO-Gruppe des Tirolers Klaus Ortner im Wahljahr über 430.000 gespendet hatte. Einmal mehr warf er den SPÖ-Gewerkschaftern (FSG) und dem roten Pensionistenverband im Zusammenhang mit dem Parteiengesetz "Umgehungskonstruktionen" vor.

Salafist hält Vortrag bei bosnischem Verein in Wien

Sarajevo - Ein prominenter salafistischer Prediger aus Bosnien soll am Sonntagabend in Wien auftreten. Wie auf dem Facebook-Account des in Meidling gemeldeten bosnisch-muslimischen Bildungs- und Kulturvereins "Ilum-Haus des Wissens" angekündigt, wird Safet Kuduzovic als Ehrengast bei einer für 19.00 Uhr angekündigten Familienzusammenkunft auftreten. Kuduzovic selbst kündigte auf seiner Facebook-Seite den Vortrag in Wien nicht an.

Journalistin wirft Trump in Buch sexuellen Übergriff vor

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump sieht sich erneut mit dem Vorwurf sexueller Gewalt konfrontiert: Die US-Journalistin E. Jean Carroll wirft ihm vor, er habe Mitte der 90er Jahre versucht, sie in einer Umkleidekabine zum Sex zu zwingen. Der Vorfall habe sich 1995 oder 1996 ereignet, schreibt die heute 75-Jährige in ihrem neuen Buch, aus dem das "New York Magazine" am Freitag Auszüge druckte. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe zurück. Trump selbst erklärte, er habe Carroll nie getroffen.

Zölle gegen China würden US-Verbraucher Milliarden kosten

Bangalore/Peking - Die US-Einzelhändler erwarten deutliche Belastungen für die amerikanischen Verbraucher im Fall weiterer Strafzölle auf Waren aus China. Einer am Freitag vorgelegten Studie des Branchenverbandes NRF zufolge drohen zusätzliche Kosten von 12,2 Milliarden Dollar (10,78 Mrd. Euro) jährlich für Bekleidung, Schuhe, Spielzeug und Haushaltsgeräte. Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass die USA neue Zölle auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar erheben.

Dieb stach bei Wiener Donauinselfest auf Verfolger ein

Wien - Ein Handtaschendieb hat in der Nacht auf Samstag beim Wiener Donauinselfest einen Verfolger durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Der 26-jährige Freund der beraubten Frau wurde notoperiert und schwebte am Samstag noch in Lebensgefahr. Im Zuge einer Sofortfahndung schnappte die Bereitschaftseinheit den 22-jährigen Täter. Er wurde wegen räuberischen Diebstahls und absichtlicher schwerer Körperverletzung angezeigt.

Wolfgang Ambros spielt am Donauinselfest

Wien - Tag Zwei des Wiener Donauinselfests: Am Samstag werden wieder Massen in Richtung Insel ziehen, um Party zu machen und Konzerte zahlreicher (Austro-)Musikgrößen zu besuchen. Auf dem Programm stehen heute u.a. Wolfgang Ambros, Seiler & Speer, Christina Stürmer, Die Seer und der Rapper Yung Hurn. Angesichts der nur mäßig-freudigen Wetteraussichten, sollten die Besucher ihren Regenschutz nicht vergessen. Aber: Regenschirme sind am Festgelände verboten und werden abgenommen.

(Schluss) str/pat