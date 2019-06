Iran warnt USA vor Konsequenzen eines Angriffes

New York - Der Iran hat den USA mit Konsequenzen gedroht, falls sie iranischen Luftraum verletzen sollten. Teheran sei es egal, was US-Präsident Donald Trump sage oder welche Entscheidungen er treffe, sagte Außenamtssprecher Abbas Moussawi am Samstag. Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, keinen Krieg sondern Gespräche mit dem Iran zu wollen. Die seit Monaten andauernden Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich am Donnerstag und Freitag gefährlich zugespitzt.

Kohlenstoffmonoxid-Unfall in Wien-Margareten endete tödlich

Wien - Ein Kohlenmonoxid-Unfall ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Margareten für einen Jugendlichen tödlich ausgegangen. Die Eltern fanden ihren 16-jährigen Sohn leblos im Badezimmer liegend, als sie nach Hause kamen. Das berichteten die Wiener Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung. Demnach entdeckten die Feuerwehrleute in der Unfallwohnung eine Gastherme sowie ein mobiles Klimagerät. Dessen Betrieb dürfte in Verbindung mit der Therme zu dem Unfall geführt haben.

Ermittlungen nach Morddrohung gegen Doskozil

Eisenstadt - Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat nach den Morddrohungen gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) umfangreiche Erhebungen eingeleitet. Der Verdächtige habe, nachdem er bei der Polizei die Aussage verweigert hatte, bei der Vernehmung durch den Haftrichter Angaben gemacht, die nun Gegenstand von Ermittlungen seien. Details, auch zu einem möglichen Motiv des 52-Jährigen, wurden seitens der Staatsanwaltschaft auf APA-Anfrage nicht genannt.

Meinl-Akt vier Jahre im Justizministerium liegen geblieben

Wien - Das Justizministerium soll einen Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Eisenstadt vier Jahre lang unerledigt liegen gelassen haben. Im März 2017 sei dann der gegen den ehemaligen Meinl-Bankdirektor Peter Weinzierl gerichtete Strafantrag wegen übler Nachrede eingestellt worden, berichtete das Nachrichtenmagazin "profil". Die wiederholt öffentlichen Angriffe auf die Justiz wegen der Ermittlungen in der Causa Meinl hatten für Bankchef Weinzierl juristisches Ungemach nach sich gezogen.

Salafist hält Vortrag bei bosnischem Verein in Wien

Sarajevo - Ein prominenter salafistischer Prediger aus Bosnien soll am Sonntagabend in Wien auftreten. Wie auf dem Facebook-Account des in Meidling gemeldeten bosnisch-muslimischen Bildungs- und Kulturvereins "Ilum-Haus des Wissens" angekündigt, wird Safet Kuduzovic als Ehrengast bei einer für 19.00 Uhr angekündigten Familienzusammenkunft auftreten. Kuduzovic selbst kündigte auf seiner Facebook-Seite den Vortrag in Wien nicht an.

Zölle gegen China würden US-Verbraucher Milliarden kosten

Bangalore/Peking - Die US-Einzelhändler erwarten deutliche Belastungen für die amerikanischen Verbraucher im Fall weiterer Strafzölle auf Waren aus China. Einer am Freitag vorgelegten Studie des Branchenverbandes NRF zufolge drohen zusätzliche Kosten von 12,2 Milliarden Dollar (10,78 Mrd. Euro) jährlich für Bekleidung, Schuhe, Spielzeug und Haushaltsgeräte. Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass die USA neue Zölle auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar erheben.

US-Kulturmedaille an Waltz, Welser-Möst und Rabl-Stadler

Wien/Washington - Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz, Dirigent Franz Welser-Möst, die Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Komponist Ivan Eröd sind am Freitagabend in der Albertina mit Goldmedaillen des US-amerikanischen Kennedy Center ausgezeichnet worden. Für Eröd nahm sein Sohn, der Sänger Adrian Eröd, die Auszeichnung entgegen. Die Goldmedaille des Kennedy Center in the Arts wird jährlich an bekannte Künstler aus der internationalen Gemeinschaft verliehen.

Dieb stach bei Wiener Donauinselfest auf Verfolger ein

Wien - Ein Handtaschendieb hat in der Nacht auf Samstag beim Wiener Donauinselfest einen Verfolger durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Der 26-jährige Freund der beraubten Frau wurde notoperiert und schwebte am Samstag noch in Lebensgefahr. Im Zuge einer Sofortfahndung schnappte die Bereitschaftseinheit den 22-jährigen Täter. Er wurde wegen räuberischen Diebstahls und absichtlicher schwerer Körperverletzung angezeigt.

