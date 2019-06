Iran warnt USA vor Konsequenzen eines Angriffes

New York - Der Iran hat den USA mit Konsequenzen gedroht, falls sie iranischen Luftraum verletzen sollten. Teheran sei es egal, was US-Präsident Donald Trump sage oder welche Entscheidungen er treffe, sagte Außenamtssprecher Abbas Moussawi am Samstag. Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, keinen Krieg sondern Gespräche mit dem Iran zu wollen. Die seit Monaten andauernden Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich am Donnerstag und Freitag gefährlich zugespitzt.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner kontert ihrem Vorgänger Kern

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat ihrem Vorgänger Christian Kern nach dessen Sager ("Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer") gekontert. Der Kern-Wahlkampf 2017 war "ein holpriger, ich will nicht, dass sich das wiederholt. Ich will einen sauberen, guten und erfolgreichen, ehrlichen", meinte sie am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Die derzeit ausbaufähigen Umfragewerte der Roten seien "Momentaufnahmen". Diese nehme sie aber "sportlich und als Herausforderung".

Ermittlungen nach Morddrohung gegen Doskozil

Eisenstadt - Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat nach den Morddrohungen gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) umfangreiche Erhebungen eingeleitet. Der Verdächtige habe, nachdem er bei der Polizei die Aussage verweigert hatte, bei der Vernehmung durch den Haftrichter Angaben gemacht, die nun Gegenstand von Ermittlungen seien. Details, auch zu einem möglichen Motiv des 52-Jährigen, wurden seitens der Staatsanwaltschaft auf APA-Anfrage nicht genannt.

Mehrere Hundert Menschen bei Mahnwache nach Lübcke-Mord

Wolfhagen-Istha - An einer Mahnwache für den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben in dessen Heimatstadt Wolfhagen mehrere Hundert Menschen teilgenommen. "Der Marktplatz war voll", sagte der Dekan des Evangelischen Kirchenkreises, Gernot Gerlach, nach dem Gedenken am Samstag. Es seien weit mehr Menschen gekommen als erwartet. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel forderte in Reaktion auf den Mord ein tabuloses und rigoroses Vorgehen des Staates gegen Rechtsextremismus.

ASEAN-Gipfel in thailändischer Hauptstadt Bangkok begonnen

Bangkok/Yangon (Rangun) - In Bangkok hat am Samstag das jährliche Gipfeltreffen der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (ASEAN) begonnen. Gipfel-Gastgeber Thailand will sich vor allem dafür einsetzen, die Verhandlungen über eine der größten Freihandelszonen der Welt abzuschließen. Außerdem soll bei dem zweitägigen Treffen über den Streit um Inseln im Südchinesischen Meer, die Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar und Plastikmüll im Meer gesprochen werden.

Kohlenstoffmonoxid-Unfall in Wien-Margareten endete tödlich

Wien - Ein Kohlenmonoxid-Unfall ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Margareten für einen Jugendlichen tödlich ausgegangen. Die Eltern fanden ihren 16-jährigen Sohn leblos im Badezimmer liegend, als sie nach Hause kamen. Das berichteten die Wiener Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung. Demnach entdeckten die Feuerwehrleute in der Unfallwohnung eine Gastherme sowie ein mobiles Klimagerät. Dessen Betrieb dürfte in Verbindung mit der Therme zu dem Unfall geführt haben.

US-Kulturmedaille an Waltz, Welser-Möst und Rabl-Stadler

Wien/Washington - Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz, Dirigent Franz Welser-Möst, die Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Komponist Ivan Eröd sind am Freitagabend in der Albertina mit Goldmedaillen des US-amerikanischen Kennedy Center ausgezeichnet worden. Für Eröd nahm sein Sohn, der Sänger Adrian Eröd, die Auszeichnung entgegen. Die Goldmedaille des Kennedy Center in the Arts wird jährlich an bekannte Künstler aus der internationalen Gemeinschaft verliehen.

Ein Toter bei Schüssen vor Diskothek in Slowakei

Trencin - Bei einer Schießerei vor einer Diskothek im Nordwesten der Slowakei ist Samstagfrüh ein Mann tödlich verletzt worden. Zwei weitere Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden mit Kopf- und Bauchschüssen in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Das berichtete ein TV-Sender unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Der rund 35 Jahre alte mutmaßliche Schütze wurde nach einer längeren Fahndung in einem Waldstück gestellt und in Gewahrsam genommen. Die Waffe war illegal in seinem Besitz.

