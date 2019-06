SPÖ-Chefin Rendi-Wagner kontert Ex-SPÖ-Chef Kern

Wien - SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hat ihrem Vorgänger Kern nach dessen Sager ("Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer") gekontert. Der Kern-Wahlkampf 2017 war "ein holpriger, ich will nicht, dass sich das wiederholt. Ich will einen sauberen, guten und erfolgreichen, ehrlichen", meinte sie im Radio. Die derzeit ausbaufähigen Umfragewerte der Roten seien "Momentaufnahmen". Diese nehme sie aber "sportlich und als Herausforderung". Kern und viele andere Kommentatoren sollen sich überraschen lassen.

SPÖ und FPÖ orten ÖVP-Ablenkungsmanöver bei Parteispenden

Wien - SPÖ und FPÖ haben die Aufforderung von ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer, die jeweiligen Wahlkampffinanzierungen offen zu legen, als Ablenkungsmanöver gewertet. Was die ÖVP präsentiert habe, offenbare, "dass uns die ÖVP nicht die Wahrheit über ihre Parteispenden gesagt hat", meinte etwa SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker ortete "Dreistigkeit". Die NEOS forderten indes ein Verbot der Stückelung von Parteispenden, denn dabei handle es sich um eine "klare Umgehung der Gesetze", sagte Nikolaus Scherak.

Wiener Grüne beschließen Landesliste für Nationalratswahl

Wien - In Wien hat am Samstagnachmittag der medienöffentliche Teil der 81. Landesversammlung der Wiener Grünen begonnen. Die Partei entscheidet über die Zusammensetzung der Landesliste für die kommende Nationalratswahl. Mit den Worten "Ich liebe euch, danke!" verabschiedete sich Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou nach "großartigen langen, langen Jahren". Danach wurde ihre designierte Nachfolgerin Birgit Hebein nominiert. Die offizielle Amtsübergabe findet am Mittwoch im Gemeinderat statt.

Iran warnt USA vor Konsequenzen eines Angriffes

New York - Der Iran hat den USA mit Konsequenzen gedroht, falls sie iranischen Luftraum verletzen sollten. Teheran sei es egal, was US-Präsident Donald Trump sage oder welche Entscheidungen er treffe, sagte Außenamtssprecher Abbas Moussawi am Samstag. Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, keinen Krieg sondern Gespräche mit dem Iran zu wollen. Die seit Monaten andauernden Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich am Donnerstag und Freitag gefährlich zugespitzt.

Hongkonger Polizei nannte Proteste vor Quartier illegal

Hongkong - Die Polizei in Hongkong hat die Belagerung ihres Hauptquartiers durch Demonstranten als "illegal und unvernünftig" bezeichnet und die Verfolgung der Anführer angekündigt. Die Polizei habe "größte Toleranz" walten lassen, die sich vor dem Hauptquartier versammelt hätten, erklärte die Behörde am Samstag. Die Demonstranten blockierten die Eingänge des Polizeihauptquartiers, klebten Überwachungskameras ab und schrien Polizisten an. Die Belagerung wurde erst in der Nacht auf Samstag nach 15 Stunden beendet.

Kohlenstoffmonoxid-Unfall in Wien-Margareten endete tödlich

Wien - Ein Kohlenmonoxid-Unfall ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Margareten für einen Jugendlichen tödlich ausgegangen. Die Eltern fanden ihren 16-jährigen Sohn leblos im Badezimmer liegend, als sie nach Hause kamen. Das berichteten die Wiener Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung. Demnach entdeckten die Feuerwehrleute in der Unfallwohnung eine Gastherme sowie ein mobiles Klimagerät. Dessen Betrieb dürfte in Verbindung mit der Therme zu dem Unfall geführt haben.

Sieben Tote nach Gebäudeeinsturz in Kambodscha

Phnom Penh - Nach dem Einsturz eines Rohbaus in Kambodscha ist die Zahl der Toten auf mindestens sieben gestiegen. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Das siebenstöckige Gebäude war am frühen Morgen im Urlaubsort Sihanoukville eingestürzt. Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern wurde fortgesetzt. Vier Menschen wurden im Zusammenhang mit dem Unglück festgenommen.

80-jährige Frau in Slowenien von Bär verletzt

Ljubljana - In Slowenien hat ein Bär eine 80-jährige Frau angegriffen und verletzt. Das Tier attackierte die Seniorin nach Behördenangaben am Samstag am Rand des Dorfs Vrh, das rund 20 Kilometer südlich der Hauptstadt Ljubljana liegt. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, sie schwebt nach Angaben des Zivilschutzes nicht in Lebensgefahr. In den großen Wäldern Sloweniens leben schätzungsweise tausend Bären, in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Population fast verdoppelt.

(Schluss) str