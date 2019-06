Trump kündigt weitere Sanktionen gegen den Iran an

Washington - Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump weitere Sanktionen gegen das Land angekündigt. Trump machte am Samstag im Weißen Haus keine Angaben dazu, welche Sanktionen das genau sein sollen. Der Präsident stellte dem Iran zugleich wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht, sollte die Führung in Teheran dauerhaft auf den Bau einer Atombombe verzichten. Die seit Monaten andauernden Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten sich Ende der Woche gefährlich zugespitzt.

Johnson glaubt an Nachverhandlungen beim Brexit-Deal

London - Der Favorit im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May, Boris Johnson, hält erfolgreiche Nachverhandlungen mit der EU zum Brexit-Abkommen für machbar. Es brauche dazu nur die "richtige Energie und den richtigen Einsatz", sagte der Ex-Außenminister am Samstag bei einer Regionalkonferenz der Konservativen Partei in Birmingham. Erneut drohte Johnson auch, die bereits vereinbarte Zahlung der Abschlussrechnung an die EU über etwa 45 Milliarden Euro zu verweigern.

Grüne Hebein als Wiener Vizebürgermeisterin nominiert

Wien - Die Wiener Grünen haben Birgit Hebein als Nachfolgerin der scheidenden Vizebürgermeisterin und Stadträtin Maria Vassilakou nominiert. 438 Delegierte votierten in der Landesversammlung für die Entsendung der Noch-Gemeinderätin in die Stadtregierung. Das waren 94,19 Prozent der abgegebenen Stimmen. Zusätzlich wurde Hebein in die neue Funktion der Parteiobfrau der Wiener Grünen berufen.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner kontert Ex-SPÖ-Chef Kern

Wien - SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hat ihrem Vorgänger Kern nach dessen Sager ("Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer") gekontert. Der Kern-Wahlkampf 2017 war "ein holpriger, ich will nicht, dass sich das wiederholt. Ich will einen sauberen, guten und erfolgreichen, ehrlichen", meinte sie im Radio. Die derzeit ausbaufähigen Umfragewerte der Roten seien "Momentaufnahmen". Diese nehme sie aber "sportlich und als Herausforderung". Kern und viele andere Kommentatoren sollen sich überraschen lassen.

Erstmals Wochenendfahrverbote in Tirol - Söder fordert Klage

Innsbruck - Nach einem Testlauf am Donnerstag gelten im Großraum Innsbruck seit Samstagfrüh erstmals in vollem Umfang Fahrverbote auf dem niederrangigen Verkehrsnetz, um den Durchzugsverkehr auf der Autobahn zu halten. Laut Polizei zeigte der Großteil der Pkw- und Motorradlenker Verständnis. Allerdings war der Reiseverkehr geringer als angenommen. Tirols Vorgehen hatte heftigen Streit zwischen Bayern und Österreich ausgelöst. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder forderte sogar eine Klage.

Aktivisten stürmten Braunkohle-Tagebau in Deutschland

Erkelenz - Klimaschützer der Protestbewegung "Ende Gelände" haben am Samstag den Braunkohle-Tagebau im deutschen Garzweiler gestürmt und besetzt. Nach Angaben der Organisation gelangten mindestens 1.000 Anhänger der Bewegung auf das Gelände und blockierten den Tagebau komplett. Auch Bahnstrecken wurden durch Aktivisten blockiert. Die Demonstranten wollen ihrer Forderung nach einem sofortigen deutschen Kohleausstieg Nachdruck verleihen. Es sei am Samstag nicht immer friedlich zugegangen, sagte ein Polizeisprecher. Polizeiketten seien von den Klimaschützern durchbrochen worden.

Drei Tote bei Feuer im Stadtzentrum von Paris

Paris - Bei einem Brand im Stadtzentrum von Paris sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde bei dem Feuer in einem sechsstöckigen Haus im 11. Arrondissement der französischen Hauptstadt schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. 27 Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen, unter ihnen ein Feuerwehrmann.

Mischling "Scamp the Tramp" ist hässlichster Hund der Welt

Sacramento (Kalifornien) - Krauses Fell, abstehende Ohren, ein leicht schielender Blick: Mit diesem Aussehen ist der Mischling "Scamp the Tramp" am Freitagabend (Ortszeit) im US-Bundesstaat Kalifornien zum hässlichsten Hund der Welt gewählt worden. "Scamp the Tramp" setzte sich gegen 18 andere Hunde durch und brachte Morones ein Preisgeld von 1.500 Dollar ein. Die meisten der vorgeführten Tiere waren - wie "Scamp the Tramp" - ehemalige Straßenhunde. Man wolle daran erinnern, "dass alle Hunde liebenswert sind".

