Berichte: USA starteten nach Drohnenabschuss Cyberangriffe auf den Iran

Washington - Nach dem Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch den Iran haben die Vereinigten Staaten US-Medienberichten zufolge Cyberangriffe auf iranische Raketenkontrollsysteme und ein Spionagenetzwerk gestartet. US-Präsident Donald Trump hatte einen militärischen Vergeltungsangriff erwogen, diesen dann aber kurzfristig abgebrochen. Wie die Zeitung "Washington Post" heute berichtete, wies Trump stattdessen das US-Cyber-Kommando an, zur Vergeltung Cyberattacken gegen den Iran zu starten. Einer der Angriffe galt demnach iranischen Computern, mit denen Starts von Raketen und Lenkwaffen überwacht werden. Bei "Yahoo! News" hieß es unter Berufung auf zwei ehemalige Geheimdienstvertreter, die US-Cyberangriffe hätten zudem ein Spionagenetzwerk getroffen, das Schiffe in der Straße von Hormuz beobachtete. Dort waren Mitte Juni zwei Öltanker aus Japan und Norwegen angegriffen worden, wofür Washington den Iran verantwortlich macht. Trump hat weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt.

Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul

Istanbul - In Istanbul sind die Wähler am heutigen Sonntag erneut an die Urnen gerufen, um ihren Bürgermeister zu wählen. Die erste Wahl vom 31. März war auf Druck der türkischen Regierung annulliert worden, nachdem Ekrem Imamoglu von der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) sie knapp gewonnen hatte. Bei der Wiederholung tritt er erneut gegen Binali Yildirim von der islamisch-konservativen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Präsident Recep Tayyip Erdogan an.

Hunderttausende zu Protestzug gegen Premier Babis in Prag erwartet

Prag - Die Massenproteste gegen den tschechischen Regierungschef Andrej Babis steuern auf einen neuen Höhepunkt zu. Die Veranstalter des Netzwerks "Eine Million Augenblicke für Demokratie" erwarten am Sonntag zu einer Großkundgebung in Prag bis zu 350.000 Teilnehmer. Damit wäre es die größte Demonstration seit der demokratischen Wende in der damaligen Tschechoslowakei vom Herbst 1989. Dem Gründer der populistischen Partei ANO wird vorgeworfen, unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben.

US-Regierung stellte Investitionsplan für Palästinenser vor

Washington - Vor einer Wirtschaftskonferenz in Bahrain hat die US-Regierung einen Plan für Milliardeninvestitionen zugunsten der Palästinenser vorgestellt. Das am Samstag vom Weißen Haus in Washington veröffentlichte Papier mit dem Titel "Frieden zu Wohlstand" sieht Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren vor. Damit soll das Bruttosozialprodukt der Palästinenser verdoppelt, eine Million neue Jobs geschaffen und die Armutsrate halbiert werden. Woher genau das Geld kommen soll, bleibt offen. Die PLO lehnt den Plan ab.

Wiens Grüne wählten Hebein zu Vizebürgermeisterin und Parteichefin

Wien - Die Wiener Grünen haben am Samstag gleich mehrere Weichen für die Zukunft gestellt: Die Landesversammlung nominierte Birgit Hebein als Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin. Durch eine Änderung des Parteistatuts wurde sie zudem erste Parteichefin der Wiener Grünen. Außerdem wurde die Landesliste für die Nationalratswahl gewählt. Spitzenkandidat ist Ex-Greenpeace-Sprecher Lukas Hammer. Bundessprecher Werner Kogler appellierte, nach der starken EU-Wahl "auf dem Boden" zu bleiben.

Italien und Slowenien verschärfen ab 1. Juli Grenzkontrollen

Rom - Italien und Slowenien verschärfen die Kontrollen an der gemeinsamen Grenze zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung. So sollen ab dem 1. Juli gemischte italienisch-slowenische Streifen zum Einsatz kommen, teilte das italienische Innenministerium am Samstag in Rom mit. Die Zahl der Migranten, die über die Balkan-Route Italien erreichen, hat seit Anfang 2019 deutlich zugenommen.

Nahrungsmittelmangel in Mosambik 100 Tage nach Zyklon "Idai"

Maputo - 100 Tage nach den verheerenden Verwüstungen durch Zyklon "Idai" in Mosambik steht für mehr als eine Million Menschen das Schlimmste womöglich noch bevor. Rund 1,5 Millionen Menschen würden voraussichtlich bis April nächsten Jahres auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen sein, sagte die Leiterin des Welternährungsprogramms (WFP) in dem südostafrikanischen Land, Karin Manente. "Zyklon "Idai" war Mitte März über Mosambik hinweggezogen und hatte dort sowie in Simbabwe und Malawi ein Bild der Verwüstung hinterlassen. In den drei Ländern waren nach UNO-Angaben rund drei Millionen Menschen betroffen, Hunderte Menschen starben. Kurze Zeit später zog zudem Zyklon "Kenneth" über den Norden Mosambiks hinweg. Die tropischen Wirbelstürme kamen gerade zur Haupterntezeit.

Fußball: Deutschland und Norwegen im Viertelfinale der Frauen-WM

Grenoble/Nizza - Deutschland und Norwegen sind die ersten Viertelfinalisten bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Die DFB-Elf ist nach dem 3:0 (2:0) über Nigeria im Turnier weiter ohne Gegentor und trifft am kommenden Samstag in Rennes auf den Sieger der Partie zwischen Schweden und Kanada, der am Montag ermittelt wird. Norwegen musste gegen Australien ins Elferschießen.

(Schluss) mri