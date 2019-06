Oppositionskandidat Imamoglu gewann Bürgermeisterwahl in Istanbul

Istanbul - Klarer Sieg für die Opposition in Istanbul: Bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl hat der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP, Ekrem Imamoglu, mit 54 Prozent eine deutliche Mehrheit in der türkischen Metropole errungen. Sein Rivale Binali Yildirim von der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Staatspräsident Erdogan gestand am Sonntag seine Niederlage ein. Imamoglu war bei der ersten Wahl am 31. März knapp an erster Stelle gelandet, doch hatte die AKP "massive Unregelmäßigkeiten" geltend gemacht. Unter dem Druck der AKP annullierte die Wahlkommission schließlich die Wahl und ordnete eine Wiederholung an.

Van der Bellen hatte deutlich mehr Kleinspenden als ÖVP

Wien - Drei Großspender haben der ÖVP 2017 mehr bezahlt als 9.260 ÖVP-Kleinspender zusammen. Das zeigt der Vergleich der von Sebastian Kurz im Wahlkampf veröffentlichten Spenderliste mit den Freitag von der ÖVP vorgelegten Zahlen. Zwar hat Kurz 2017 ähnlich viel Geld eingeworben wie Alexander Van der Bellen im Präsidentschaftswahlkampf 2016, bei Van der Bellen stammte der Großteil aber aus Kleinspenden. Kurz betonte am Sonntag, dass auch Van der Bellen damals drei Mio. Euro an Spenden lukriert hat.

Erster Auslandsbesuch für Außenminister Schallenberg

Helsinki/Wien - Außen- und Europaminister Alexander Schallenberg absolviert am Montag seinen ersten bilateralen Auslandsbesuch. Dieser führt ihn nach Finnland, das ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz von Rumänien übernimmt. Schallenberg trifft mit dem finnischen Außenminister Pekka Haavisto und Europaministerin Tytti Tuppurainen zusammen. Der finnische EU-Vorsitz und europapolitische Fragen stehen im Mittelpunkt der Reise.

Iran: Cyber-Angriffe der USA waren erfolglos

Teheran - Mehrere Cyber-Angriffe der USA auf den Iran sind nach Angaben der Regierung in Teheran erfolgreich abgewehrt worden. Die USA versuchten es immer wieder, hätten aber keinen Erfolg gehabt, teilte der iranische Telekommunikationsminister Mohammed Jawad Azari Jahromi am Montag per Twitter mit. Unterdessen drohte das iranische Militär mit einem erneuten Abschuss einer US-Drohne über dem Golf.

Abgängiger in Tirol tot unter Hochspannungsleitung entdeckt

Wildschönau/Lienz - Jener 16-jährige Wanderer, der bereits am Samstag in Osttirol als vermisst gemeldet wurde, ist laut Polizei in der Nacht auf Montag im Gemeindegebiet von Lienz unterhalb einer Hochspannungsleitung tot aufgefunden worden. Wie die Polizei Montagfrüh berichtete, dürfte der Jugendliche einen Hochspannungsmast bestiegen und dabei durch einen Stromschlag getötet worden sein.

Leichen von sieben Bergsteigern von indischem Berg geborgen

Neu-Delhi - Knapp einen Monat nach dem Verschwinden einer internationalen Bergsteigergruppe sind auf dem zweithöchsten Berg Indiens sieben Leichen geborgen worden. Sie seien nahe eines unbenannten Gipfels des Nanda Devi entdeckt worden, teilte die indisch-tibetische Grenzpolizei am Sonntag mit. Die Bergung habe fünf Stunden gedauert. Die Suche nach einem weiteren Mitglied der achtköpfigen Gruppe soll am Montag fortgesetzt werden. Die vier Briten, zwei US-Bürger, ein Inder und eine Australierin waren Ende Mai als vermisst gemeldet worden.

2,7 Millionen Besuche an drei Tagen des 36. Donauinselfests

Wien - Mit Auftritten der Bands Tocotronic und Revolverheld aus Deutschland ist am Sonntagabend das 36. Donauinselfest nach drei Tagen zu Ende gegangen. Die Veranstalter zählten insgesamt 2,7 Millionen Besuche. Tocotronic boten einen höchst würdigen Abschluss, auch wenn sich dieser eine Spur anders gestaltete als bei den Rap-Stars der vergangenen Tage. Parallel dazu bespielte Revolverheld die Ö3-Festbühne mit alten und neuen Hits. Auch an Entertainment-Faktor fehlte es den Deutschen nicht.

Österreicher urlauben in Türkei und Bulgarien am günstigsten

Wien - Im Osten von Europa und in den klassischen mediterranen Urlaubsdestinationen urlauben die Österreicher am günstigsten. Zu diesem Ergebnis kommt die Statistik Austria bei ihrer Urlaubseuro-Berechnung (Stand Mai 2019) vom Montag. Für 100 in Österreich verdiente Euro bekommt man demnach in der Türkei und in Bulgarien Waren oder Dienstleistungen um 231 bzw. 213 Euro und damit mit Abstand am meisten. Mit Abstand die teuersten Ferien gibt es weiterhin in der Schweiz (73 Euro), Dänemark (78 Euro) und Schweden (88 Euro). Gleich viel wie daheim gibt es in Deutschland.

(Schluss) apo