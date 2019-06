Wahlbehörde bestätigte Sieg der Opposition in Istanbul

Istanbul - Der Chef der türkischen Wahlbehörde hat den Sieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu bei der Istanbuler Bürgermeisterwahl bestätigt. Sadi Güven stellte am Montag das vorläufige offizielle Ergebnis der Wahl vom Sonntag vor. Demnach erreichte Imamoglu von der größten Oppositionspartei CHP 54,21 Prozent der Stimmen. Der Kandidat der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, unterlag mit 44,99 Prozent aller Stimmen. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn gratulierte den Bürgern der türkischen Metropole, "die ein starkes Signal für die Demokratie" gegeben hätten.

Kurz will Unfall-Geld für Pflegeversicherung

Wien - Staat und Unfallversicherung sollen für die Kosten der von der ÖVP geplanten Pflegeversicherung aufkommen. Das gab Parteichef Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz Montagfrüh bekannt. Weiters im Pflegekonzept der Volkspartei findet sich unter anderem ein höheres Pflegegeld bei Betreuung daheim. In der betroffenen AUVA hielt man sich am Montag zunächst bedeckt. Aus Sicht der AUVA-Führung müssten zunächst Leistungsspektrum und Finanzierung definiert und mit einem tragfähigen legistischen Konzept versehen werden.

Scheuer will Österreich wegen Tiroler Fahrverbote verklagen

Innsbruck/München - Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bereitet eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die von Tirol ergriffenen verkehrsbeschränkenden Maßnahmen vor. Gegenstand sollen Beschränkungen des Güterverkehrs wie die Lkw-Blockabfertigung sowie auch die jüngsten Autobahn-Umgehungsverbote für den Pkw-Reiseverkehr sein, sagte Scheuer. Er warf dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Montag vor, aus dem Thema eine "richtige Politkampagne" gemacht zu haben.

Klimavolksbegehren präsentierte zentrale Forderungen

Wien - Die Initiatoren des österreichischen Klimavolksbegehrens haben am Montag im Wiener Volksgarten ihre vier zentralen Forderungen präsentiert. Gefordert wird etwa, dass Klimaschutz in die Verfassung aufgenommen wird sowie eine Verkehrs- und Steuerreform. Im Herbst soll die Unterstützungsphase starten, erreichen will die Initiative zumindest 100.000 Unterschriften, sagte Leiterin Katharina Rogenhofer.

UNO dringt auf Rücknahme der Familien von IS-Kämpfern

Genf - Die Vereinten Nationen drängen Länder wie Österreich und Deutschland, Kinder und Frauen ausländischer IS-Kämpfer aus dem Irak und Syrien in ihre Heimatländer zu holen. "Staaten haben wichtige Pflichten gegenüber ihren Bürgern", sagte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Montag zum Auftakt der dreiwöchigen Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf. "Ausländische Familienmitglieder sollen in ihre Heimat zurückgeholt werden, wenn ihnen nicht wegen Verbrechen ein Prozess nach internationalen Standards gemacht wird."

Sea-Watch wendet sich an Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat von der deutschen NGO Sea-Watch einen Antrag mit der Bitte zur Ergreifung "provisorischer Maßnahmen" eingereicht, um von Italien die Aufnahme von 42 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" zu bewirken, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Montag berichtete. Der EGMR kann Italien auffordern,"dringende Maßnahmen" zu ergreifen, um "gravierende Menschenrechtsverletzungen" zu verhindern.

Mindestens 25 Tote nach Einsturz von Rohbau in Kambodscha

Kambodscha/Sihanoukville - Nach dem Einsturz eines siebenstöckigen Rohbaus in der kambodschanischen Stadt Sihanoukville hat sich die Zahl der Todesopfer nach Regierungsangaben auf mindestens 25 erhöht. Zwei Überlebende wurden am Montag aus den Trümmern geborgen. Kurz zuvor hatte es vonseiten der Rettungskräfte geheißen, es gebe kaum noch Hoffnung auf Überlebende. Das siebenstöckige Gebäude war am Samstag eingestürzt, als dutzende Bauarbeiter darin geschlafen hatten.

Technisches Museum: Aufreiter folgt auf Zuna-Kratky

Wien - Peter Aufreiter wird ab 1. Jänner 2020 Direktor des Technischen Museums Wien mit der Österreichischen Mediathek. Das gab das Büro von Kulturminister Alexander Schallenberg am Montag bekannt. Damit folgt der Minister dem einstimmigen Vorschlag der Auswahlkommission, wie es weiter heißt. Aufreiters Vertrag läuft bis 31. Dezember 2024.

