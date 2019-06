Polnische Justizreform ist laut EuGH ist europarechtswidrig

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die umstrittene polnische Justizreform für europarechtswidrig erklärt. Die Bestimmungen des polnischen Rechts zur Senkung des Ruhestandsalters der Richter am Obersten Gericht verstießen gegen EU-Recht, teilte der EuGH am Montag in Luxemburg mit. Die EU-Kommission hatte Warschau wegen der im Vorjahr beschlossenen Reform verklagt.

Trump verhängt Sanktionen gegen Irans geistliches Oberhaupt

Washington - US-Präsident Donald Trump hat "harte Sanktionen" gegen Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei angeordnet. Khamenei sei für die destabilisierenden Aktivitäten des Iran "ultimativ verantwortlich", erklärte Trump am Montag. "Wir werden den Druck auf Teheran weiterhin erhöhen", sagte Trump bei der Unterzeichnung der Anordnung im Oval Office. "Der Iran kann niemals Atomwaffen haben." Abhängig von der Antwort des Iran könnten die Sanktionen umgehend enden - oder sie "könnten von jetzt an Jahre dauern".

Van der Bellens Team verwahrt sich gegen ÖVP-Vergleich

Wien - Der Wahlkampfleiter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Lothar Lockl, verwahrt sich gegen den zuletzt von der ÖVP gezogenen Vergleich zwischen den Spenden bei der Nationalratswahl 2017 und der Präsidentschaftswahl 2016. "Die laufende Debatte um die Nationalratswahl kann man mit der Bundespräsidentenwahl nicht vergleichen", sagte Lockl der APA. Drei Großspender hatten der ÖVP 2017 mehr bezahlt als 9.260 ÖVP-Kleinspender zusammen. Das zeigte zuvor der Vergleich der von Sebastian Kurz im Wahlkampf veröffentlichten Spenderliste mit den am Freitag von der ÖVP vorgelegten Zahlen.

Nach tödlichen Schüssen in Salzburg: Festnahme in Düsseldorf

Salzburg/Düsseldorf - Nach der tödlichen Bluttat vor einem Cafe im Salzburger Stadtteil Lehen Anfang Juni hat die deutsche Polizei am vergangenen Samstag in Düsseldorf den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der international gesuchte 31-jährige Albaner ist den Beamten laut einem Sprecher der Polizei Düsseldorf bei einer Routinekontrolle in einer Bar ins Netz gegangen. Der Mann befindet sich derzeit in Auslieferungshaft.

Zwei Eurofighter in Deutschland abgestürzt - Ein Toter

Berlin - Beim schwersten Unglück der deutschen Bundeswehr seit Jahren sind am Montagnachmittag in Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter-Maschinen nach einer Kollision in der Luft abgestürzt. Die deutsche Luftwaffe bestätigte am Montagabend den Tod eines Piloten. Der Soldat habe nur tot geborgen werden können, teilte die Luftwaffe auf Twitter mit. Der zweite Pilot hatte das Unglück überlebt. Die zwei Flugzeuge waren bei Luftkampfübungen zusammengestoßen und abgestürzt.

Winterspiele 2026 an Mailand/Cortina d'Ampezzo vergeben

Lausanne - Die Olympischen Winterspiele 2026 werden in Italien stattfinden. Die Kandidatur Mailand/Cortina d'Ampezzo hat sich am Montag bei der Abstimmung im Rahmen der 134. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne gegen die Kandidatur von Stockholm durchgesetzt. In Italien hatten zuletzt 2006 in Turin Olympische Winterspiele stattgefunden. Geplant sind die Spiele vom 6. bis 22. Februar 2026, gefolgt von den Paralympics (6. bis 15. März). Die Eröffnungsfeier soll in Mailand und die Schlusszeremonie in der Arena in Verona stattfinden.

