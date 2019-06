Parteien einigten sich auf Valorisierung des Pflegegeldes

Wien - Die fünf im Nationalrat vertretenen Parteien haben sich am Dienstag auf die Valorisierung des Pflegegeldes geeinigt. Laut ÖVP-Klubobmann August Wöginger soll es mit dem Wert des Pensionsanpassungsfaktors valorisiert werden, weil das "technisch" am einfachsten zu administrieren ist. FPÖ und SPÖ bestätigten die Einigung im Finanzausschuss. Das Pflegegeld soll erstmals mit 1. Jänner 2020 erhöht werden. Die Valorisierung soll für alle Pflegegeldstufen erfolgen, also auch in den Stufen ein bis drei. Die türkis-blaue Koalition hatte ursprünglich eine Anhebung lediglich ab der vierten Pflegestufe geplant.

Biach skeptisch zu Ansiedelung von Pflege bei Unfallversicherung

Wien - Aus der Sozialversicherung kommt leichte Skepsis zum Plan der ÖVP, die Pflegefinanzierung über die Unfallversicherung abzuwickeln. Hauptverbands-Vorsitzender Alexander Biach hält eine Pflegesozialversicherung zwar für sinnvoll, würde diese aber bei der Pensionsversicherung ansiedeln. Dort verweist man darauf, dass schon jetzt 330.000 Pflegegeldfälle von der Pensionsversicherung betreut werden.

Pensionsversicherung warnt vor "Falle Teilzeitarbeit"

Wien - Die Pensionsversicherung PVA warnt Frauen vor der "Falle Teilzeitarbeit". "Nach dem vierten Lebensjahr des Kindes muss man ausdrücklich vor Teilzeitbeschäftigung warnen, weil das bleibende Auswirkungen auf das Pensionskonto hat", sagte Generaldirektor Winfried Pinggera am Dienstag. Von der geplanten Anhebung der Mindestpensionen ab 40 Beitragsjahren werden Frauen kaum profitieren. Die PVA schätzt die Zahl der Betroffenen in ihrem Bereich auf 2.700.

Österreicher nutzen digitale Verwaltung wenig

Wien - Was die Nutzung digitaler Verwaltung anbelangt, gehören die Österreicher zu den Muffeln. Laut einer Umfrage der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) verwenden erst drei von zehn Bürgern hierzulande digitale Dienstleistungen öffentlicher Einrichtungen, und damit weitaus weniger als in anderen Ländern. In Indien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten machen rund sieben von zehn Bürgern von öffentlichen Onlineservices Gebrauch. BCG führt die Untersuchung alle zwei Jahre durch, befragt wurden 14.000 Bürger.

Kiew setzt Mitarbeit in Parlamentarier-Versammlung des Europarats aus

Straßburg/Kiew - Aus Protest gegen die Rückkehr der russischen Delegation in die Parlamentarische Versammlung des Europarats setzt die Ukraine ihre Mitarbeit in dem Gremium aus. Das teilte der Leiter der ukrainischen Delegation, Wolodymir Ariew, am Dienstag auf Facebook mit. Zuvor hatte die Versammlung den Weg für eine Rückkehr der Russen geebnet, indem sie die 2014 beschlossenen Sanktionen mit deutlicher Mehrheit aufhob - gegen den heftigen Widerstand vor allem der Ukrainer. Auch die baltischen Staaten kritisierten die Rückgabe des Stimmrechts an Russland.

Iran reagiert gelassen auf neue US-Sanktionen

Teheran/Washington - Die neuen US-Sanktionen gegen die iranische Führung werden nach den Worten von Präsident Hassan Rouhani ihre Wirkung verfehlen. Sie zeigten nur die Verzweiflung der US-Regierung, sagte Rouhani am Dienstag in einer Ansprache. Die Strafmaßnahmen gegen das geistliche und staatliche Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei liefen ins Leere, da er keine Auslandskonten besitze. Die USA hatten Khamenei am Montag mit neuen Sanktionen belegt und damit auf den Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch den Iran über dem Persischen Golf reagiert.

Toter Säugling in Waldmüllerpark in Wien-Favoriten gefunden

Wien - Die Leiche eines Säuglings ist am Montagvormittag am Rand des Waldmüllerparks in Wien-Favoriten gefunden worden. Jugendliche hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie hinter einer Holzplanke eine Plastiktragetasche mit Blutspuren gefunden hatten. Der neugeborene Bub war in Handtücher und eine Damenstoffhose eingewickelt, berichtete die Polizei am Dienstag. Laut Ermittlungen sei das Kind bereits drei bis sieben Tage in dem Park gelegen. Die Polizei ersucht um Mithilfe der Bevölkerung.

Diese Woche wahrscheinlich neue Hitze-Rekorde für Juni

Wien - Diese Woche bringt in einigen vor allem westlichen Bundesländern mit großer Wahrscheinlichkeit neue Hitzerekorde für Juni. So sind in Vorarlberg und in Tirol am Mittwoch und Donnerstag stellenweise um die 37 Grad zu erwarten, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstag prognostizierte. Auch die Zahl der Tage im Juni mit mindestens 30 Grad ist auf Rekordkurs. Ein Ende der Hitzewelle zeichnet sich für Mitte der kommenden Woche ab.

