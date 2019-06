Gasexplosion - Feuerwehr sucht weiter nach Vermissten

Wien - Die Feuerwehr hat nach der Gasexplosion in einem Wohnhaus in der Preßgasse in Wien-Wieden die Suche nach Vermissten in der Nacht auf Donnerstag fortgesetzt. Man konzentriere sich nun auf die Suche im Inneren des Gebäudes, nachdem in mehreren vor dem Haus verschütteten Autos keine Personen gefunden wurden, teilte der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, mit. Besonders den Hohlräumen in Fassaden-Nähe gelte das Interesse der Feuerwehr. Bei der Explosion in dem Gemeindebau am Mittwochnachmittag wurden 14 Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Kurz hat nichts gegen Wahlkampf-Spenden-Verbot

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz hofft, dass man sich in den kommenden Tagen auf eine neue Parteienförderung einigen wird, die den Parteien weniger Geld bringt. Ein Verbot von Wahlkampfspenden wäre für den Altkanzler möglich: "Wir haben kein Problem damit, wenn das verboten wird", sagte er am Mittwoch im Puls 4-"Sommergespräch". Kurz äußerte gewisse Präferenzen für eine Minderheitsregierung. Diese sei für ihn auf jeden Fall vorstellbar. Nein sagte Kurz zu einem Comeback von Herbert Kickl (FPÖ) im Innenministerium, da er ihn für diese Aufgabe nicht geeignet hält.

USA sehen zunehmende Sicherheitsrisiken in Europa

Wien/Washington/Moskau - Die USA sehen die europäische Sicherheit aufgrund eines wachsenden Klimas immer größeren Misstrauens, von zunehmenden Spannungen und geringerer Berechenbarkeit seitens Russlands in Mitleidenschaft gezogen. Ein Teil davon sei auch das Scheitern des INF-Vertrags über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen, sagte ein US-Regierungsvertreter der APA am Rande einer OSZE-Konferenz in Wien. Der Regierungsvertreter machte klar, dass er keine Lösung des Konflikts um den INF-Vertrag erwartet, aus dem sich Washington zurückgezogen hatte, weil Russland Mittelstreckenraketen entwickelt und einsatzbereit gemacht haben soll.

Iran überschreitet zulässige Menge angereicherten Urans

Teheran - Der Iran wird am Donnerstag nach eigenen Angaben die zulässige Menge niedrig angereicherten Urans überschreiten und damit erstmals gegen das internationale Atomabkommen verstoßen. Die Vereinbarung mit den fünf UNO-Vetomächten und Deutschland vom Juli 2015 sieht vor, dass der Iran maximal 300 Kilogramm auf 3,67 Prozent angereichertes Uran besitzen darf. Die Europäer haben Teheran für den Fall eines Verstoßes gegen das Atomabkommen mit Konsequenzen gedroht. US-Präsident Donald Trump hatte das Atomabkommen mit Teheran vor gut einem Jahr aufgekündigt und verfolgt eine Politik des "maximalen Drucks" gegen den Iran.

Johnson: Chance für "No-Deal"-Brexit bei Eins zu einer Million

London - Der Favorit für den Posten des britischen Premierministers, Boris Johnson, hält nach eigenen Worten die Chancen für einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Vereinbarung für äußerst gering. Es sei zwar wichtig, dass man auf einen "No-Deal"-Brexit vorbereitet sei, um am Ende die Ausstiegsvereinbarung zu bekommen, die man wolle, sagte der Ex-Außenminister am Mittwoch im Wahlkampf in London. "Aber ich glaube nicht, dass es am Ende so kommt. Ich glaube, die Chancen stehen Eins zu eine Million dagegen."

Venezuela wirft USA und Kolumbien Beteiligung an Putschversuch vor

Caracas - Die venezolanische Regierung hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch vereitelt. Mehrere Offiziere hätten mit Unterstützung der USA, Kolumbiens und Chiles ein Attentat auf Präsident Nicol�s Maduro geplant, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodr�guez am Mittwoch. Der Plan der mutmaßlichen Putschisten sollte demnach am vergangenen Sonntag oder Montag umgesetzt werden. Sechs Verdächtige seien festgenommen worden.

Festakt in Sopron erinnert an Fall des Eisernen Vorhangs 1989

Sopron/Wien - Ein österreichisch-ungarischer Festakt bei Sopron (Ödenburg) erinnert am Donnerstag an den Fall des "Eisernen Vorhangs" vor 30 Jahren. Zu der Jubiläumsveranstaltung werden Außenminister Alexander Schallenberg, sein ungarischer Amtskollege Peter Szijjarto sowie Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erwartet. Am 27. Juni 1989 hatten die damaligen Außenminister Alois Mock (ÖVP) und Gyula Horn in einem symbolischen Akt in einem Waldstück bei Sopron mit Bolzenschneidern ein Stück jenes Stacheldrahts durchtrennt, der jahrzehntelang eine Barriere zwischen den politischen Systemen in Ost und West gebildet hatte.

Bachmann-Preis: Katharina Schultens eröffnet den Lesereigen

Klagenfurt - Die deutsche Autorin Katharina Schultens eröffnet am Donnerstag um 10.00 Uhr das Wettlesen um den 43. Bachmann-Preis. Das ergab am Mittwochabend die Auslosung der Lesereihenfolge, die im Rahmen der Eröffnung der 43. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vorgenommen wurde. Am ersten Lesetag folgt mit Sarah Wipauer die erste Österreicherin (11.00 Uhr), im Anschluss lesen die Schweizerin Silvia Tschui (12.00 Uhr), die Kärntnerin Julia Jost (13.30 Uhr) sowie zum Abschluss des Lesetags die Schweizerin Andrea Gerstner (14.30 Uhr).

