Gasexplosion - Zweites Todesopfer in zerstörtem Haus entdeckt

Wien - Zwei Tote, zwei Schwer- und etliche Leichtverletzte - das ist die Bilanz der Gasexplosion, die das Haus Preßgasse - Schäffergasse am Mittwochnachmittag in Wien-Wieden zerstörte. Am Donnerstagabend fand die Wiener Berufsfeuerwehr einen toten Mann in den Trümmern. Seine Identität war zunächst unklar, eine Obduktion wurde angeordnet. Zuletzt hatte die Feuerwehr nach einem Vermissten gesucht. In der Nacht auf Donnerstag hatten die Einsatzkräfte eine 29-jährige Frau tot aus den Trümmern geborgen.

Verbliebene Vertragspartner des Iran-Atomdeals treffen sich in Wien

Wien/Teheran - Inmitten der von den USA ausgelösten Krise um das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen finden am heutigen Freitag in Wien Gespräche zwischen den verbliebenen Vertragspartnern statt. Die Vizeaußenminister des Iran und der sogenannten 4+1 Gruppe - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - wollen dabei einen möglicherweise letzten Versuch zur Rettung des Atomdeals unternehmen.

Konfliktbeladener G-20-Gipfel beginnt in Osaka

Osaka - Der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Kriegsgefahr in der Golfregion werden die Hauptthemen des G-20-Gipfels sein, der am Freitag im japanischen Osaka beginnt. Für Erfolg oder Misserfolg des Treffens wird entscheidend sein, ob man sich bei den Streitthemen Klimaschutz und Freihandel überhaupt auf gemeinsame Formulierungen im Abschluss-Kommuniqu� einigen kann. Neben den gemeinsamen Beratungen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte wird es auch zahlreiche Einzelgespräche von großer Bedeutung geben.

EU-Ratspräsident Tusk greift Putin an

Osaka/Moskau - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat kurz vor dem Beginn des G-20-Gipfels scharfe Kritik an Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin geübt. Er sei überhaupt nicht einverstanden damit, wenn argumentiert werde, dass der Liberalismus obsolet sei, sagte Tusk am Freitag in der japanischen Stadt Osaka. Tusk konnte sich auch einen Seitenhieb auf Putin nicht verkneifen. "Was ich wirklich überflüssig finde, sind Autoritarismus, Personenkult und die Herrschaft von Oligarchen", sagte er.

US-Demokratische Schwergewichte maßen sich in zweiter Debatten-Runde

Washington - Im US-Staat Florida hat die zweite Runde der TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber stattgefunden. In Miami trafen am Donnerstagabend (Ortszeit) unter anderem politische Schwergewichte wie Ex-Vizepräsident Joe Biden, der unabhängige Senator Bernie Sanders, seine Kollegin Kamala Harris sowie der Bürgermeister Pete Buttigieg aufeinander. Biden, Sanders und Harris nutzten ihre Antworten, um den republikanischen Präsidenten Donald Trump mit scharfen Worten zu attackieren. So bezeichnete Sanders Trump als "pathologischen Lügner" und "Rassisten".

Parteifinanzen - Laut NEOS keine ernsthaften Gespräche

Wien - Die NEOS haben in Sachen Parteienfinanzierung die fehlende Gesprächsbereitschaft bei ÖVP, SPÖ und FPÖ beklagt. Es drohe im kommenden Plenum eine "absolute Transparenz-Nullnummer", erklärte NEOS-Generalsekretär Nick Donig gegenüber der APA. Die "Altparteien" hätten kein Interesse an neuen Gesetzen, strengeren Regeln, voller Rechenschaft über die Finanzen und scharfen Konsequenzen.

Tödlicher Verkehrsunfall in Graz - Motorradfahrer kollidierte mit Pkw

Graz - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend im Grazer Bezirk Andritz frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Gegen 17:30 kam der 41-Jährige mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und zu Sturz. In weiterer Folge schlitterte er mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW, gelenkt von einer 38-Jährigen aus dem Bezirk Murtal.

Sommerferien beginnen in Ostösterreich

Wien/St. Pölten/Eisenstadt - Rund 475.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am heutigen Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 650.000 Kinder und Jugendlichen in den westlichen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist in Ostösterreich wieder am 2. September. Verkehrstechnisch dürfte es am Freitag Kolonnen auf den großen Wiener Stadtausfahrten geben.

