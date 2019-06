Verbliebene Vertragspartner des Iran-Atomdeals treffen sich in Wien

Wien/Teheran - Inmitten der von den USA ausgelösten Krise um das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen finden am Freitag in Wien Gespräche zwischen den verbliebenen Vertragspartnern statt. Die Vizeaußenminister des Iran und der sogenannten 4+1 Gruppe - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - wollen dabei einen möglicherweise letzten Versuch zur Rettung des Atomdeals unternehmen.

Konfliktbeladener G-20-Gipfel hat begonnen

Osaka/Washington/Berlin - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Klimawandel und die Kriegsgefahr in der Golfregion stehen im Mittelpunkt des G-20-Gipfels, der im japanischen Osaka begonnen hat. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte (G-20) kamen am Freitag zunächst zu Beratungen über die Lage der Weltwirtschaft und Handelsfragen zusammen. Noch wichtiger als die Treffen im großen Kreis dürften aber die zahlreichen Einzelgespräche sein.

US-Kongress billigt Milliardennothilfe wegen Migrationskrise

Washington - Der US-Kongress hat angesichts der Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko Nothilfen in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar (4,05 Mrd. Euro) freigegeben. Das Repräsentantenhaus billigte am Donnerstag ein am Vortag vom Senat beschlossenes Finanzpaket. Der Text muss nun noch von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Das Geld soll für Aufnahmeeinrichtungen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko verwendet werden, aber auch für die Grenzsicherung. Die US-Behörden sind mit der großen Zahl der Migranten überfordert, die über Mexiko in die USA gelangen.

Johnson plant Notfall-Haushalt bei No-Deal-Brexit

London - Boris Johnson bereitet einem Zeitungsbericht zufolge Notfall-Maßnahmen vor, mit denen er im Fall seiner Wahl zum britischen Premierminister die Folgen eines No-Deal-Brexit abmildern will. Die Londoner "Times" berichtete, der Notfall-Haushalt für den Fall eines Brexit ohne begleitendes Abkommen mit der EU sehe aggressive Steuersenkungen und Einschnitte bei der Regulierung vor.

13 Festnahmen nach angeblichem Putschversuch in Venezuela

Caracas - Nach dem angeblichen Putschversuch in Venezuela sind 13 Menschen festgenommen worden. "Was ist die Konsequenz der kriminellen Taten dieser Putschisten? Das Gefängnis", sagte der venezolanische Kommunikationsminister Jorge Rodriguez bei einem Fernsehauftritt. Er nannte die Namen aller 13 Beschuldigten und präsentierte General Miguel Sisco Mora als "Kommandanten der Operation".

16-Jährige tot in einer Wohnung in der Steiermark gefunden

Deutschlandsberg - In einer Wohnung im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark ist am Donnerstagabend eine tote Jugendliche gefunden worden. Aufgrund der Spurenlage ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen, teilte die Polizei mit. Die Todesursache und die näheren Tatumstände sind allerdings noch unklar. Ein 42-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen und die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Sommerferien beginnen in Ostösterreich

Wien/St. Pölten/Eisenstadt - Rund 475.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 650.000 Kinder und Jugendlichen in den westlichen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist in Ostösterreich wieder am 2. September. Verkehrstechnisch dürfte es am Freitag Kolonnen auf den großen Wiener Stadtausfahrten geben.

