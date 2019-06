Krisentreffen zu Iran-Atomdeal in Wien

Wien/Teheran - Inmitten der von den USA ausgelösten Krise um das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen finden am Freitag in Wien Gespräche zwischen den verbliebenen Vertragspartnern statt. Die Vizeaußenminister des Iran und der sogenannten 4+1 Gruppe - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - wollen dabei einen möglicherweise letzten Versuch zur Rettung des Atomdeals unternehmen.

Konfliktbeladener G-20-Gipfel hat begonnen

Osaka/Washington/Berlin - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Klimawandel und die Kriegsgefahr in der Golfregion stehen im Mittelpunkt des G-20-Gipfels, der im japanischen Osaka begonnen hat. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte (G-20) kamen am Freitag zunächst zu Beratungen über die Weltwirtschaftslage und Handelsfragen zusammen. Noch wichtiger dürften die Einzelgespräche sein. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mahnte zum Auftakt des Gipfels Fortschritte bei den Plänen für eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) an.

Türkisches Verfassungsgericht gab Journalist Yücel Recht

Ankara - Das türkische Verfassungsgericht hat die Verhaftung des inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzten Journalisten Deniz Yücel als rechtswidrig bezeichnet, wie die deutsche Zeitung "Die Welt" am Freitag online berichtete. Der deutsch-türkische Journalist saß von Februar 2017 bis Februar 2018 ein Jahr lang ohne Anklageschrift in türkischer Untersuchungshaft. Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist das die nächste Niederlage nach dem Sieg der Opposition bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul.

US-Kongress billigt Milliardennothilfe wegen Migrationskrise

Washington - Der US-Kongress hat angesichts der Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko Nothilfen in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar (4,05 Mrd. Euro) freigegeben. Das Repräsentantenhaus billigte am Donnerstag ein am Vortag vom Senat beschlossenes Finanzpaket. Der Text muss nun noch von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Das Geld soll für Aufnahmeeinrichtungen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko verwendet werden, aber auch für die Grenzsicherung. Die US-Behörden sind mit der großen Zahl der Migranten überfordert, die über Mexiko in die USA gelangen.

ÖVP will Erneuerbaren-Paket im Nationalrat einbringen

Wien - Die ÖVP will nächste Woche ein Erneuerbaren-Paket im Nationalrat einbringen, um den Ausbau Erneuerbarer Energieerzeugung zu beschleunigen. "Das Paket umfasst ein Fördervolumen von rund 120 Mio. Euro. Ich werde es in der kommenden Sitzung des Nationalrates einbringen, damit es in der September-Sitzung beschlossen werden kann", sagte Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger.

16-Jährige tot in einer Wohnung in der Steiermark gefunden

Deutschlandsberg - In einer Wohnung im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark ist am Donnerstagabend eine tote Jugendliche gefunden worden. Aufgrund der Spurenlage ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen, teilte die Polizei mit. Die Todesursache und die näheren Tatumstände sind allerdings noch unklar. Ein 42-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen und die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Sommerferien beginnen in Ostösterreich

Wien/St. Pölten/Eisenstadt - Rund 475.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 650.000 Kinder und Jugendlichen in den westlichen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist in Ostösterreich wieder am 2. September. Verkehrstechnisch dürfte es am Freitag Kolonnen auf den großen Wiener Stadtausfahrten geben.

Letzte Pfeiler von Unglücksbrücke in Genua gesprengt

Genua - Zehn Monate nach dem verheerenden Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua mit 43 Todesopfern sind am Freitag die zwei noch stehenden Pfeiler gesprengt worden. Drei Mal läutete eine Sirene vor der Explosion, die um 9.38 Uhr erfolgte. Tausende Kubikmeter Stahl und Beton brachen in sechs Sekunden ein, die Brückenpfeiler stürzten zu Boden.

