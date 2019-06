G-20-Gipfel droht wegen Klima-Streits zu scheitern

Osaka/Washington/Berlin - Wegen tiefgreifender Differenzen beim Klimaschutz droht der G-20-Gipfel in Japan zu scheitern. Die Europäische Union machte am Freitag zum Auftakt der Beratungen der großen Wirtschaftsnationen in Osaka deutlich, dass sie keine Abschlusserklärung mittragen werde, die einen Rückschritt gegenüber früheren Gipfeln bedeutet. Die Gruppe der Gegner besonders strenger Klimaschutzziele in der G-20 wächst jedoch. Differenzen gibt es auch beim Freihandel und der Frage, welches Gewicht internationale Regeln und Institutionen künftig überhaupt noch haben sollen.

Neue Runde zur Rettung des Atomdeals mit Iran in Wien

Wien/Teheran - Hochrangige Diplomaten haben bei einem Treffen in Wien einen neuen Versuch gestartet, das Atom-Abkommen mit dem Iran noch zu retten. Zu Mittag kamen Spitzenbeamte aus Deutschland, Russland, Großbritannien, Frankreich, China und der EU mit Irans Vizeaußenminister Abbas Araqchi im Palais Coburg zusammen. Keiner der Beteiligten äußerte sich zu Beginn der Unterredung vor der Presse. Im Vorfeld hatte Araqchi den Druck auf die Partner der Vereinbarung erhöht. Ohne praktische Ergebnisse werde der Iran wie angekündigt seinen Teil-Ausstieg aus dem Deal konsequent durchziehen.

Sea-Watch-Flüchtlinge: Vier Länder zur Aufnahme bereit

Rom/Lampedusa - 16 Tage nach ihrer Rettung vor der libyschen Küste könnte es zu einer Wende im Fall der 40 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" kommen, das seit Mittwoch auf die Einfahrt in den Hafen der süditalienischen Insel Lampedusa wartet. Mindestens vier EU-Länder - darunter Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Portugal - sind zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit, verlautete es in Rom.

BVT-Ausschuss-Bilanz: Parteien sehen ihre Kritik bestätigt

Wien - Die ehemaligen Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und JETZT haben am Freitag über den BVT-Untersuchungsausschuss bilanziert und sich dabei in ihrer Kritik zu den Vorgängen rund um die Causa Verfassungsschutz bestätigt gesehen. Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hätte nach der letztlich illegalen Razzia im BVT des Amtes enthoben werden müssen. Bestätigt sahen die drei Parlamentsfraktionen die Existenz eines "schwarzen Netzwerkes" im BMI. Nach Ansicht von ÖVP-Fraktionsvorsitzender Gaby Schwarz konnte jegliche politische Einflussnahme der Ressortführung unter ÖVP-Ministern auf die Ermittlungen des Extremismusreferats, die Arbeit des BVT generell oder auf Stellenbesetzungen ausgeschlossen werden.

Großer Wurf bei Parteienfinanzierung zeichnet sich nicht ab

Wien - Bis Montag müssen sich die Parteien auf eine Reform der Parteienfinanzierung einigen, wenn sie rechtzeitig für die Nationalratswahl neue Regeln beschließen wollen. Transparency International sprach sich am Freitag unter anderem für Haftstrafen bei hohen Falschmeldungen aus. Davon war in den bisher bekannten Konzepten der großen Parteien aber nicht die Rede. Ein großer Wurf zeichnete sich nicht ab. Die Verhandlungen über die Parteienfinanzierungen waren am Freitag nach wie vor am Laufen - zumindest zwischen einzelnen Parteien. Denn NEOS und die Liste JETZT beklagten, dass es keine ernsthaften Gespräche gebe.

Papst ernannte Administrator für Diözese Gurk-Klagenfurt

Klagenfurt/Rom - Papst Franziskus hat am Freitag Militärbischof Werner Freistetter zum Apostolischen Administrator der Diözese Gurk-Klagenfurt ernannt. Das hat der Vatikan Freitagmittag bekanntgegeben, wie die Agentur Kathpress berichtete. Mit der Veröffentlichung der Ernennung wurde sie auch zugleich wirksam. Freistetter löst damit Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger an der Spitze der Diözese ab. Seit rund einem Jahr ist die Diözese bereits ohne Bischof, damals übernahm Alois Schwarz die Diözese St. Pölten.

Wiener Polizei wollte 25-Jährigen festnehmen - Selbstmord

Wien - Ein 25-jähriger Mann hat am Freitagvormittag in einer Wohnung in der Favoritner Fernkorngasse Selbstmord verübt, als ihn die Wiener Polizei festnehmen wollte. Beamte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) wollten den Mann in seiner Wohnung festnehmen. In der Nacht auf Freitag hatte sich der 25-Jährige eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, dabei schoss der Mann aus dem Autofenster. Die Wega fand den Mann am Freitagvormittag mit einer Faustfeuerwaffe vor, die er sich an den Kopf hielt. Trotz Taser-Einsatzes tötete er sich.

Der abgelaufene Juni war der heißeste der Messgeschichte

Wien - Nun ist es offiziell: Der heurige Juni war der heißeste, sonnigste und trockenste der Messgeschichte. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Freitag bekannt gab, wurden im zu Ende gehenden Monat in allen Bereichen die bisher extremsten Juni-Werte erreicht. Die Temperatur lag 4,7 Grad über dem Mittel, während es 57 Prozent weniger Niederschlag als im Durchschnitt gab.

