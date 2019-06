Kein Durchbruch bei neuer Runde zum Atom-Deal mit dem Iran

Wien/Teheran - Eine neue Runde zur Rettung des Atom-Abkommens mit dem Iran ist am Freitag in Wien ohne greifbare Annäherung geblieben. Der Iran werde voraussichtlich trotz einiger bei dem Treffen erzielter Fortschritte auf seinem Weg des Teil-Ausstiegs aus dem Atomprogramm weitergehen, sagte Irans Vizeaußenminister Abbas Araqchi nach dem etwa dreistündigen Treffen. Er werde über das Treffen in Teheran berichten, glaube aber nicht, dass die Fortschritte als ausreichend angesehen würden, sagte Araqchi.

G-20-Gipfel droht wegen Klima-Streits zu scheitern

Osaka/Washington/Berlin - Wegen tiefgreifender Differenzen beim Klimaschutz droht der G-20-Gipfel in Japan zu scheitern. Die Europäische Union machte am Freitag zum Auftakt der Beratungen der großen Wirtschaftsnationen in Osaka deutlich, dass sie keine Abschlusserklärung mittragen werde, die einen Rückschritt gegenüber früheren Gipfeln bedeutet. Die Gruppe der Gegner besonders strenger Klimaschutzziele in der G-20 wächst jedoch. Differenzen gibt es auch beim Freihandel und der Frage, welches Gewicht internationale Regeln und Institutionen künftig überhaupt noch haben sollen.

Bundesheer-Leistungsschau findet heuer doch statt

Wien - Die Leistungsschau des Bundesheers am Heldenplatz findet in diesem Jahr statt. Darauf einigten sich Finanzminister Eduard Müller und Verteidigungsminister Thomas Starlinger bei einem Treffen am Freitag. Allerdings wolle man die aktuelle Budgetsituation und die möglichen Handlungsfelder analysieren, hieß es in einer Aussendung danach, in der von einem konstruktiven Gespräch die Rede war.

Tiroler Fahrverbote: Land weitet auf Kufstein und Reutte aus

Kufstein/Reutte - Nach den für die Wochenenden bis Mitte September verhängten Fahrverboten auf dem niederrangigen Straßennetz nach den Autobahnausfahrten im Großraum Innsbruck geht das Land Tirol nun einen Schritt weiter. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) kündigte am Freitag bei einer Pressekonferenz weitere Fahrverbote für die Bezirke Kufstein im Unterland und Reutte im Oberland an. Die Fahrverbote sollen ab dem Wochenende des 6. und 7. Juli in Kraft treten und - wie die in der Vorwoche verhängten Fahrverbote - bis 14. bzw. 15. September andauern.

Mordverdacht: 16-Jährige in Weststeiermark "erstickt"

Deutschlandsberg - Im Fall der Donnerstag im weststeirischen Deutschlandsberg tot aufgefundenen 16-Jährigen brachte das vorläufige Obduktionsergebnis keine wesentlichen Erkenntnisse. Die junge Frau sei an Sauerstoffmangel gestorben, angebliche Würgemale am Hals wurden von der Staatsanwaltschaft Graz der APA nicht bestätigt. Der 42-Jährige, in dessen Wohnung die Tote gefunden worden war, sei kooperativ, hieß es. Die 16-Jährige war Donnerstagabend tot in der Wohnung des Mannes aus Deutschlandsberg gefunden worden. Er selbst war gegen 20.00 Uhr zur Polizei gegangen und hatte den Tod der Jugendlichen gemeldet.

"Sea-Watch 3" von Polizei durchsucht, Kapitänin wird befragt

Rom/Lampedusa - Die italienische Polizei ist an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" gegangen, das auf die Genehmigung für die Landung von 40 Migranten an Bord wartet. Beschlagnahmt wurden Dokumente und Videoaufnahmen, bestätigte die Crew laut italienischen Medien. Gegen die deutsche Schiffskapitänin Carola Rackete leitete die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Agrigent Ermittlungen wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts ein. Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Portugal und Finnland haben sich indes zur Aufnahme der Migranten der "Sea-Watch 3" bereit erklärt, verlautete es aus dem italienischen Außenministerium.

Mexiko will 40.000 Migranten Arbeit in Fabriken an US-Grenze geben

Mexiko-Stadt - Rund 40.000 Migranten sollen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA Arbeit in Fabriken bekommen. In der kommenden Woche werde eine entsprechende Vereinbarung mit den Montagebetrieben in Nordmexiko unterzeichnet, erklärte der mexikanische Präsident Andr�s Manuel L�pez Obrador am Freitag bei seiner täglichen Pressekonferenz.

Wiener Börse legt am Freitag zu, G20-Gipfel im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,09 Prozent auf 2.977,68 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es nach oben. Bestimmendes Thema an den Märkten war der G-20-Gipfel. Mit Spannung erwartet wird vor allem das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Samstag.

