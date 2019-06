G-20-Gipfel geht mit Beratungen zur Klimapolitik zu Ende

Osaka - Mit Beratungen zu Klimaschutz und Handelsfragen geht am Samstag der G-20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer zu Ende. Mit Spannung wird erwartet, ob sich die Teilnehmer dabei auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. In der Klimapolitik gab es zuletzt tiefe Differenzen. Die Europäische Union machte zum Auftakt deutlich, dass sie keine Abschlusserklärung mittragen werde, die einen Rückschritt gegenüber früheren Gipfeln bedeutet. Die Gruppe der Gegner strenger Klimaschutzziele in der G-20 wächst jedoch. Neben den USA unter Präsident Donald Trump gehören Brasilien, die Türkei, Saudi-Arabien und Australien dazu.

Hitzetote durch Rekordtemperaturen in Europa

Wien - Durch die Rekord-Hitzewelle in Europa sind in den vergangenen Tagen bereits mehrere Personen gestorben. In Frankreich, wo die Temperaturen am Freitag erstmals über 45 Grad Celsius stiegen, erlitt ein Mann einen tödlichen Schwächeanfall. Auch in Italien und Spanien starben Menschen den Hitzetod. Laut "Austrian Panel on Climate Change" (APCC) werden Hitzewellen in Zukunft die stärksten negativen Folgen des Klimawandels für die Gesundheit der Bevölkerung mit sich bringen.

Weber soll nicht EU-Kommissionspräsident werden

Osaka/Brüssel - Die beim G-20-Gipfel in Japan anwesenden EU-Regierungschefs haben sich laut "Welt am Sonntag" darauf geeinigt, dass EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber nicht neuer Präsident der Europäischen Kommission werden soll. Bis zum EU-Sondergipfel am Sonntag soll nun entschieden werden, ob der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Frans Timmermans, oder ein anderer EVP-Vertreter Kommissionschef wird. Als mögliche EVP-Kandidaten sind demnach Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier, Weltbank-Präsidentin Kristalina Georgieva und der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic im Gespräch.

Trump bietet Kim Treffen in entmilitarisierter Zone an

Washington/Pjöngjang - US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un überraschend ein Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea angeboten. Bei einem Besuch in Südkorea an diesem Wochenende könnte er Kim im Grenzgebiet zwischen den beiden Staaten treffen, "einfach um ihm die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen", schrieb Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Bei einem historischen ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte gab es danach aber nicht.

"Sea-Watch"-Kapitänin im Hafen von Lampedusa festgenommen

Lampedusa - Nach wochenlangem Tauziehen hat das deutsche Flüchtlings-Rettungsschiff "Sea-Watch 3" im Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angelegt. Nach dem Festmachen sei die deutsche Kapitänin Carola Rackete festgenommen worden, 40 Flüchtlinge seien noch an Bord, teilte die Hilfsorganisation Sea-Watch mit. Das Schiff hatte am 12. Juni insgesamt 53 Menschen vor der Küste Libyens von einem Schlauchboot gerettet, 13 waren in den vergangenen Tagen bereits an Land gebracht worden.

Bundesheer-Leistungsschau findet doch statt

Wien - Die traditionelle Leistungsschau des Bundesheers am Heldenplatz am Nationalfeiertag findet in diesem Jahr doch statt. Darauf einigten sich Finanzminister Eduard Müller und Verteidigungsminister Thomas Starlinger. Ursprünglich wollte der Verteidigungsminister die Veranstaltung wegen der desaströsen Finanzlage des Bundesheers absagen, nun soll die Leistungsschau "unter Berücksichtigung des Kostenaspekts" doch stattfinden. Zugleich wolle man die aktuelle Budgetsituation und mögliche Handlungsfelder analysieren, "um die Zahlungsfähigkeit des Bundesheeres und den rechtmäßigen Budgetvollzug des Bundesfinanzgesetzes zu gewährleisten".

Dominique Meyer wird ab Juli 2021 neuer Scala-Intendant

Mailand/Wien - Staatsopern-Direktor Dominique Meyer wird neuer Intendant der Mailänder Scala. Er folgt ab Juli 2021 auf den Österreicher Alexander Pereira, dessen Vertrag noch einmal bis Juni 2021 verlängert wurde. "Es ist eine große Ehre und die größte Freude überhaupt, für das Teatro alla Scala arbeiten zu dürfen", sagte Meyer in einer ersten Stellungnahme der APA. Er sei überglücklich, dass er nach wunderschönen Jahren in Wien, Paris und Lausanne ein neues Abenteuer in Mailand beginnen dürfe.

Teilsperre der Wiener U-Bahn-Linie U4 startet

Wien - Der Betrieb der Wiener U-Bahn-Linie U4 ist ab Samstag zwischen den Stationen Längenfeldgasse und Karlsplatz zur Gänze eingestellt. Die Sperre dauert bis einschließlich 1. September. Grund ist die Komplettsanierung der gesamten Strecke sowie die Renovierung von Stationen. Die Wiener Linien empfehlen, großräumig auf andere Linien wie die U3 und die U6 auszuweichen. Außerdem wird eine Bus-Zusatzlinie (U4z) eingerichtet, welche die gesperrte Strecke abfährt.

(Schluss) bru/hf