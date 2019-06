G-20-Gipfel beklagt Zunahme von internationalen Spannungen

Osaka - Die G-20-Staaten haben zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Japan eine Verschlechterung des politischen und wirtschaftlichen Klimas beklagt. Es sei eine Zunahme von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen zu beobachten, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am Samstag in Osaka. Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte sich zu Beginn des Treffens pessimistisch gezeigt. Das G-20-Treffen finde "in einer Zeit großer politischer Spannungen statt".

"Sea-Watch 3"-Kapitänin im Hafen von Lampedusa festgenommen

Lampedusa - Nach wochenlangem Tauziehen hat das deutsche Flüchtlings-Rettungsschiff "Sea-Watch 3" im Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angelegt. Nach dem Festmachen sei die deutsche Kapitänin Carola Rackete festgenommen worden, teilte die Hilfsorganisation Sea-Watch am Samstag mit. Sie wird vorerst unter Hausarrest gestellt. Die 40 Migranten sind mittlerweile von Bord gegangen und registriert worden.

Trump will US-Lieferungen an Huawei wieder erlauben

Osaka/Washington/Peking - US-Präsident Donald Trump will Lieferungen von US-Unternehmen an den chinesischen Telekomriesen Huawei wieder zulassen. Er habe Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zugesagt, dass technologische Produkte an Huawei verkauft werden dürften, sagte Trump. Außerdem einigten sich die beiden Länder auf eine Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen zur Beilegung des Handelskrieges. Trump sprach von einem "ausgezeichneten Treffen" mit Xi am Rande des G-20-Gipfels in Japan.

Nordkorea findet Trumps Angebot für Kim-Treffen interessant

Washington/Osaka/Seoul - Nordkorea hat sich aufgeschlossen zu einem Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für ein spontanes Treffen mit Machthaber Kim Jong-un an der innerkoreanischen Grenze geäußert. Pjöngjang sehe dies als "sehr interessantes Angebot", wurde Vizeaußenministerin Choe Son-hui am Samstag von Nordkoreas Staatsmedien zitiert. Doch gebe es dazu keinen offiziellen Vorschlag. Trump hatte zuvor über Twitter angeboten, Kim am Sonntag an der demilitarisierten Zone zwischen beiden koreanischen Staaten zu treffen, um "ihm die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen".

ÖVP und FPÖ legen sich bei Pensionen mit Sozialministerin an

Wien - ÖVP und FPÖ wollen kommende Woche die Erhöhung der Mindestpensionen beschließen. Experten des Sozialministeriums wiesen nun darauf hin, dass dieser "Pensionsbonus" in alle EU-Länder fließen müsste. Die ehemaligen Regierungsparteien widersprachen dieser Einschätzung und kritisierten, ohne sie beim Namen zu nennen, Sozialministerin Brigitte Zarfl als SPÖ-Vertreterin in der Regierung. Die ÖVP geht von Kosten in Höhe von 50 Mio. Euro aus. Laut Experten des Ministeriums würden sich die Mehrkosten "im Extremfall" auf 421,4 Mio. Euro summieren.

Randalierer bei Polizeieinsatz in Wels durch Schuss verletzt

Wels - In Wels in Oberösterreich ist am Freitag gegen 22.00 Uhr ein 27-jähriger Mann bei einem Polizeieinsatz durch einen Schuss verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei in einem Nachtlokal randaliert und sich gegenüber den Angestellten sehr aggressiv verhalten. Als die Beamten vor dem Lokal eintrafen, ging der 27-Jährige sofort auf die Polizisten los. Diese setzten Pfefferspray ein und gaben drei Schüsse in die Luft ab. Durch einen der Schüsse wurde der Verdächtige verletzt.

Mindestens 15 Tote bei Mauer-Einsturz in Indien

Neu-Delhi - In der westindischen Stadt Pune sind bei einem Mauereinsturz mindestens 15 Menschen gestorben. Die Wand habe nach heftigem Regen nachgegeben und sei in den Morgenstunden auf in unmittelbarer Nähe stehende Hütten gestürzt, teilte die Polizei am Samstag mit. In den Hütten wohnten Arbeiter und ihre Familien, die auf einer Baustelle auf dem angrenzenden Grundstück arbeiteten. Die Behörden im Bundesstaat Maharashtra kündigten rechtliche Schritte gegen die Baufirma an.

400 Gäste nach Bombendrohung aus Innsbrucker Lokal evakuiert

Innsbruck - Nach einer Bombendrohung haben in der Nacht auf Samstag 400 Gäste aus einem Lokal im Innsbrucker Stadtteil Rossau evakuiert werden müssen. Zuvor war laut Medienberichten ein Telefonanruf eingegangen, in dem es hieß, dass in einer Stunde eine Bombe in der Eventlocation hochgehen würde. Das Gebäude wurde schließlich großräumig abgesperrt und mit Spürhunden durchsucht. Gefunden wurde nichts, letztendlich konnte Entwarnung gegeben werden.

