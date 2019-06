Kurz erneuerte Aussagen zu Lansky-Kanzlei wegen Ibiza-Video

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat die Kanzlei des Rechtsanwalts Gabriel Lansky erneut in Zusammenhang mit der Erstellung des "Ibiza-Videos" gebracht. Es gebe bereits Personen, die eine Involvierung zugegeben hätten, "wie zum Beispiel ein junger Wiener Rechtsanwalt, der auch für die ÖBB tätig war und ja, er war Konzipient bei der Rechtsanwaltskanzlei Lansky", sagte Kurz am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast". Kurz hatte schon mehrmals versucht, dem "Umfeld der SPÖ" die Verantwortung für das Zustandekommen des Videos zuzuschreiben und konkret Lanskys Kanzlei genannt. Lansky dementiert das, will, ebenso wie die SPÖ, klagen.

G-20-Gipfel beklagt Zunahme von internationalen Spannungen

Osaka - Die G-20-Staaten haben zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Japan eine Verschlechterung des politischen und wirtschaftlichen Klimas beklagt. Es sei eine Zunahme von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen zu beobachten, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am Samstag in Osaka. Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte sich zu Beginn des Treffens pessimistisch gezeigt. Das G-20-Treffen finde "in einer Zeit großer politischer Spannungen statt".

"Sea-Watch 3"-Kapitänin im Hafen von Lampedusa festgenommen

Lampedusa - Nach wochenlangem Tauziehen hat das deutsche Flüchtlings-Rettungsschiff "Sea-Watch 3" im Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angelegt. Nach dem Festmachen sei die deutsche Kapitänin Carola Rackete festgenommen worden, teilte die Hilfsorganisation Sea-Watch am Samstag mit. Sie wird vorerst unter Hausarrest gestellt. Die 40 Migranten sind mittlerweile von Bord gegangen und registriert worden.

Trump verteidigt saudische Regierung im Fall Khashoggi

Osaka - US-Präsident Donald Trump hat den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi als "furchtbar" bezeichnet, die saudische Regierung um Kronprinz Mohammed bin Salman aber verteidigt. Trump verwies etwa auf die Strafverfolgung gegen 13 Verdächtige des Mordes in Saudi-Arabien. "Eine Menge Dinge passieren in Saudi-Arabien", sagte Trump. Er war zuvor dafür kritisiert worden, dass er das Thema Khashoggi bei einer öffentlichen Begegnung mit dem Kronprinzen am Rande des G-20-Gipfels im japanischen Osaka nicht aufgebracht hatte.

ÖVP und FPÖ legen sich bei Pensionen mit Sozialministerin an

Wien - ÖVP und FPÖ wollen kommende Woche die Erhöhung der Mindestpensionen beschließen. Experten des Sozialministeriums wiesen nun darauf hin, dass dieser "Pensionsbonus" in alle EU-Länder fließen müsste. Die ehemaligen Regierungsparteien widersprachen dieser Einschätzung und kritisierten, ohne sie beim Namen zu nennen, Sozialministerin Brigitte Zarfl als SPÖ-Vertreterin in der Regierung. Die ÖVP geht von Kosten in Höhe von 50 Mio. Euro aus. Laut Experten des Ministeriums würden sich die Mehrkosten "im Extremfall" auf 421,4 Mio. Euro summieren.

Randalierer bei Polizeieinsatz in Wels durch Schuss verletzt

Wels - In Wels in Oberösterreich ist am Freitag gegen 22.00 Uhr ein 27-jähriger Mann bei einem Polizeieinsatz durch einen Schuss verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei in einem Nachtlokal randaliert und sich gegenüber den Angestellten sehr aggressiv verhalten. Als die Beamten vor dem Lokal eintrafen, ging der 27-Jährige sofort auf die Polizisten los. Diese setzten Pfefferspray ein und gaben drei Schüsse in die Luft ab. Durch einen der Schüsse wurde der Verdächtige verletzt.

Mindestens 15 Tote bei Mauer-Einsturz in Indien

Neu-Delhi - In der westindischen Stadt Pune sind bei einem Mauereinsturz mindestens 15 Menschen gestorben. Die Wand habe nach heftigem Regen nachgegeben und sei in den Morgenstunden auf in unmittelbarer Nähe stehende Hütten gestürzt, teilte die Polizei am Samstag mit. In den Hütten wohnten Arbeiter und ihre Familien, die auf einer Baustelle auf dem angrenzenden Grundstück arbeiteten. Die Behörden im Bundesstaat Maharashtra kündigten rechtliche Schritte gegen die Baufirma an.

Status nach Explosion in Wohnhaus in Wien unverändert

Wien - Nach der katastrophalen Gasexplosion mit zwei Toten in Wien-Wieden vom vergangenen Mittwoch hat in der Preßgasse am Samstag weitestgehend Ruhe geherrscht. "Die Einsatzstelle ist von der Baupolizei bzw. vom Eigentümer (Wiener Wohnen; Anm.) übernommen worden", erklärte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. "Es gibt nichts Neues", sagte man auch beim Büro für Sofortmaßnahmen der Gemeinde Wien. Laut den ersten Begutachtungen wird wahrscheinlich die von der Explosion direkt betroffene Stiege der Wohnanlage abgerissen werden müssen.

(Schluss) rst