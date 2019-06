Kurz erneuerte Aussagen zu Lansky-Kanzlei wegen Ibiza-Video

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat die Kanzlei des Rechtsanwalts Gabriel Lansky erneut in Zusammenhang mit der Erstellung des "Ibiza-Videos" gebracht. Es gebe bereits Personen, die eine Involvierung zugegeben hätten, "wie zum Beispiel ein junger Wiener Rechtsanwalt, der auch für die ÖBB tätig war und ja, er war Konzipient bei der Rechtsanwaltskanzlei Lansky", sagte Kurz am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast". Kurz hatte schon mehrmals versucht, dem "Umfeld der SPÖ" die Verantwortung für das Zustandekommen des Videos zuzuschreiben und konkret Lanskys Kanzlei genannt. Lansky dementiert das, will, ebenso wie die SPÖ, klagen.

Starlinger zog Anträge zur Ernennung dreier Generäle zurück

Wien - Verteidigungsminister Thomas Starlinger hat die Anträge zur Ernennung dreier Generäle zurückgezogen. Das berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag. Sie waren vom früheren Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) Ende März bestellt worden, Bundespräsident Alexander Van der Bellen blockierte aber die Gegenzeichnung. Und zwar geht es um die drei Brigadiers Wolfgang Wagner, Gerhard Christiner und Alexander Platzer. Die Männer versehen dennoch weiterhin ihren Dienst als Generäle.

EU-Kommissarin Bulc will bei Tirol-Fahrverboten vermitteln

Brüssel/Innsbruck - Nach Protest aus Deutschland gegen die Sperrung von Nebenstraßen für Durchreisende in Tirol will die EU-Kommission schlichtend tätig werden. Die zuständige Kommissarin Violeta Bulc lud die Verkehrsminister Deutschlands und Österreichs sowie Italiens zu einem Krisengespräch nach Brüssel. Entsprechende Informationen der Funke Mediengruppe bestätigte die EU-Kommission am Samstag. Nach dem Angebot von Bulc bekräftigte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Position des Bundeslandes einmal mehr.

Lösung mit Weber und Timmermans für EU-Topjobs im Gespräch

Osaka/Brüssel - Auf der Suche nach einer neuen Führung für die Europäische Union zeichnet sich vor einem EU-Sondergipfel an diesem Sonntag eine mögliche Lösung ab. Wie die dpa in Brüssel erfuhr, ist der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans als Präsident der EU-Kommission im Gespräch, der CSU-Politiker Manfred Weber als Präsident des Europaparlaments. Noch sei das Personalpaket aber nicht unter Dach und Fach, betonten Diplomaten und Parteienvertreter.

G-20-Gipfel beklagt Zunahme von internationalen Spannungen

Osaka - Die G-20-Staaten haben zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Japan eine Verschlechterung des politischen und wirtschaftlichen Klimas beklagt. Es sei eine Zunahme von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen zu beobachten, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am Samstag in Osaka. Eines der dominierenden Themen bei dem Gipfeltreffen war der Handelsstreit zwischen den USA und China. Großer Streitpunkt war auch der Klimaschutz.

"Sea-Watch 3"-Kapitänin im Hafen von Lampedusa festgenommen

Lampedusa - Nach 17 Tagen Tauziehen und ohne Zustimmung Italiens hat das deutsche Flüchtlings-Rettungsschiff "Sea-Watch 3" in der Nacht auf Samstag im Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angelegt. Die deutsche Kapitänin Carola Rackete führte das Schiff in den Hafen der Insel und wurde festgenommen. Ihr drohen bis zu 15 Jahren Haft. Die 40 Migranten wurden in einem Flüchtlingslager untergebracht. Linksparteien, Gewerkschaften und katholische Verbände starteten unterdessen in Italien eine Kampagne für die Freilassung von Rackete.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw in NÖ getötet

Heidenreichstein - Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Gmünd ums Leben gekommen, berichtete die Polizei. Der Biker war auf der LB 30 im Ortsteil Kleinpertholz in Richtung Heidenreichstein unterwegs, als eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw aus einer Hauseinfahrt nach links in die Gegenrichtung einbog. Das Motorrad stieß daraufhin mit dem Pkw zusammen. Der 35-Jährige stürzte und erlitt tödliche Verletzungen.

78-jähriger Steirer ertrank in Badesee nördlich von Graz

Frohnleiten - Ein 78-jähriger Badegast ist Samstagmittag nördlich von Graz ertrunken. Der Pensionist schwamm kurz nach 12.00 Uhr im See eines Freizeitzentrums, als er plötzlich aufgrund gesundheitlicher Probleme unterging. Andere Schwimmer bemerkten das, zogen ihn noch aus dem Wasser und versuchten ihn wiederzubeleben. Auch der Notarzt probierte zu reanimieren, scheiterte aber. Der Badeunfall passierte in Röthelstein in der Gemeinde Frohnleiten.

