G-20-Gipfel beklagt Zunahme von internationalen Spannungen

Osaka - Die G-20-Staaten haben zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Japan eine Verschlechterung des politischen und wirtschaftlichen Klimas beklagt. Es sei eine Zunahme von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen zu beobachten, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am Samstag in Osaka. Eines der dominierenden Themen bei dem Gipfel war der Handelsstreit zwischen den USA und China. Allerdings einigten sich beide Länder am Samstag auf einen "Waffenstillstand" und die Wiederaufnahme von Verhandlungen. Großer Streitpunkt war auch der Klimaschutz.

EU-Sondergipfel soll Streit über Spitzenposten beilegen

Brüssel - Ein EU-Sondergipfel in Brüssel soll am Sonntagabend eine neue Führung für die EU vorschlagen. Die Staats- und Regierungschefs wollen ein Personalpaket für mehrere Spitzenposten schnüren. Vorrangig geht es um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Beworben haben sich die Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, der CSU-Politiker Manfred Weber, und der europäischen Sozialdemokraten, Frans Timmermans, sowie die dänische Liberale Margrethe Vestager. Am Samstag war im Gespräch, dass Timmermans Kommissionschef und Weber entweder Präsident des Europaparlaments oder erster Vizepräsident der Kommission wird.

"Sea-Watch 3"-Kapitänin im Hafen von Lampedusa festgenommen

Lampedusa - Nach 17 Tagen Tauziehen und ohne Zustimmung Italiens hat das deutsche Flüchtlings-Rettungsschiff "Sea-Watch 3" in der Nacht auf Samstag im Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angelegt. Die deutsche Kapitänin Carola Rackete führte das Schiff in den Hafen der Insel und wurde festgenommen. Ihr drohen bis zu 15 Jahren Haft. Die 40 Migranten wurden in einem Flüchtlingslager untergebracht. Linksparteien, Gewerkschaften und katholische Verbände starteten unterdessen in Italien eine Kampagne für die Freilassung von Rackete.

EU-Kommissarin Bulc will bei Tirol-Fahrverboten vermitteln

Brüssel/Innsbruck - Nach Protest aus Deutschland gegen die Sperrung von Nebenstraßen für Durchreisende in Tirol will die EU-Kommission schlichtend tätig werden. Die zuständige Kommissarin Violeta Bulc lud die Verkehrsminister Deutschlands und Österreichs sowie Italiens zu einem Krisengespräch nach Brüssel, bestätigte die EU-Kommission am Samstag. Nach dem Angebot von Bulc bekräftigte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Position des Bundeslandes einmal mehr.

Starlinger zog Anträge zur Ernennung dreier Generäle zurück

Wien - Verteidigungsminister Thomas Starlinger hat die Anträge zur Ernennung dreier Generäle zurückgezogen. Das berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag. Sie waren vom früheren Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) Ende März bestellt worden, Bundespräsident Alexander Van der Bellen blockierte aber die Gegenzeichnung. Und zwar geht es um die drei Brigadiers Wolfgang Wagner, Gerhard Christiner und Alexander Platzer. Die Männer versehen dennoch weiterhin ihren Dienst als Generäle.

Hochschwangere Frau in London erstochen - Baby in kritischem Zustand

London - Eine hochschwangere Frau ist am Samstag in London erstochen worden. Das Baby der 26-Jährigen kam noch am Tatort auf die Welt und überlebte schwer verletzt. Es ist nach Angaben von Scotland Yard in kritischem Zustand in einem Krankenhaus. Ein 37-Jähriger Mann sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Frau, die am Tatort starb, soll im achten Monat schwanger gewesen sein. Die Tat geschah in der Nacht auf Samstag in Croyden südlich von London.

Flächenbrände wüten in Frankreich und Spanien

Paris/Madrid - Flächenbrände haben im Süden Frankreichs mehrere Häuser und Hunderte Hektar Land zerstört. Die Feuersbrunst fällt mit extrem hohen Temperaturen und geringen Niederschlägen in der Region zusammen. Im Departement Gard war mit 45,9 Grad am Freitag ein neuer französischer Temperaturrekord gemessen worden. In Frankreich gab es durch die Hitzewelle bereits vier Tote. Auch Spanien wird an mehreren Orten von Waldbränden heimgesucht.

Ingeborg-Bachmann-Preis wird am Sonntag vergeben

Klagenfurt - Am Sonntagvormittag gehen im ORF-Theater Klagenfurt die 43. Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Preisvergabe zu Ende. 14 Autorinnen und Autoren stellten sich beim Literaturwettbewerb einer Jury, die in öffentlicher Abstimmung über die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preises sowie über vier weitere Preise entscheidet. Dazu kommt ein Publikumspreis. Als Favoriten gelten die Österreicher Birgit Birnbacher und Leander Fischer, die mit ihren Texten die Jury weitgehend überzeugten.

