Trump betrat als 1. US-Präsident nordkoreanischen Boden

Seoul - US-Präsident Donald Trump hat sich am Sonntag an der innerkoreanischen Grenzlinie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un getroffen. Direkt an der Demarkationslinie schüttelten sich beide die Hände. Als erster amtierender US-Präsident betrat Trump dann den Boden des stalinistischen Nordkorea. Anschließend überschritten beide zusammen die Grenze nach Südkorea und wechselten ein paar Worte. Trump zeige seine Bereitschaft, an einer neuen Zukunft zu arbeiten, sagte Kim. "Es ist eine Ehre hier zu sein", meinte Trump.

Stelzer sieht Neuauflage von Türkis-Blau nur ohne Kickl

Linz/Wien - Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht die Koalitionsfrage nach der Nationalratswahl im September völlig offen. Er kann sich zwar eine Neuauflage von Türkis-Blau vorstellen, allerdings nur ohne Herbert Kickl auf der FPÖ-Ministerliste. In der Klimadiskussion fordert Stelzer im APA-Interview einen Sinneswandel und mehr Investitionen in den öffentlichen Verkehr.

Deutschland und Italien wollen Tirol klagen

Berlin/Rom - Deutschland und Italien bereiten wegen der Straßensperrungen und Fahrverbote in Tirol offenbar gemeinsam Klagen gegen Österreich vor. Das kündigten die beiden Verkehrsminister Andreas Scheuer und Danilo Toninelli in einem gemeinsamen Beschwerdebrief an die EU-Kommission an, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Dabei gehe es auch um die sogenannte Blockabfertigung von Lkw, um die Brennerstrecken zu entlasten. Der freie Warenverkehr in Europa sei durch die Tirol-Blockade "massiv behindert", sagte Scheuer der Zeitung. Dies verstoße gegen EU-Recht.

EU-Sondergipfel soll Streit über Spitzenposten beilegen

Brüssel - Nach einer fünfwöchigen Hängepartie soll ein EU-Sondergipfel am Sonntagabend den Streit über die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker endlich beilegen. Chancen auf das mächtige Amt hat offenbar der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans. Der deutsche Anwärter, der CSU-Politiker Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei (EVP), ist für einen anderen Topjob im Gespräch. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Samstag von einer möglichen Lösung mit Weber und Timmermans gesprochen.

G-20-Gipfel beklagt Zunahme von internationalen Spannungen

Osaka - Die G-20-Staaten haben zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Japan eine Verschlechterung des politischen und wirtschaftlichen Klimas beklagt. Es sei eine Zunahme von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen zu beobachten, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am Samstag in Osaka. Eines der dominierenden Themen bei dem Gipfel war der Handelsstreit zwischen den USA und China. Allerdings einigten sich beide Länder am Samstag auf einen "Waffenstillstand" und die Wiederaufnahme von Verhandlungen. Großer Streitpunkt war auch der Klimaschutz.

Greenpeace fordert gentechnikfreies AMA-Gütesiegel

Wien - 96 Prozent der Österreicher möchte, dass für Produkte mit AMA-Gütesiegel kein Gentechnik-Futtermittel verwendet wird. In der Umfrage im Auftrag von Greenpeace sehen 64 Prozent der Befragten im staatlichen Gütesiegel fälschlicherweise bereits jetzt eine Garantie für Gentechnikfreiheit bei Futtermitteln. Die NGO fordert nun eine Gesetzesanpassung. Derzeit werden laut Greenpeace rund 90 Prozent aller Schweine in Österreich standardmäßig mit Gentechnik-Soja aus Übersee gefüttert - darunter auch die Schweine, deren Fleisch mit dem AMA-Gütesiegel gekennzeichnet ist.

Bus-Passagierin bei Notbremsung lebensgefährlich verletzt

Graz - In Graz ist am Samstag ein Fahrgast eines Linienbusses in Folge einer Vollbremsung lebensgefährlich verletzt worden. Der Busfahrer hatte bei der Zufahrt zum Busbahnhof Puntigam eine Straßenbahn übersehen und leitete eine Notbremsung ein. Eine im Mittelgang stehende 59-Jährige Frau wurde nach vorne geschleudert und prallte mit dem Kopf auf den Boden des Busses. Die Frau wird im LKH Graz intensivmedizinisch betreut wird. Ein 56-jähriger Fahrgast wurde leicht verletzt.

