Trump kündigte Wiederaufnahme der Gespräche USA-Nordkorea an

Seoul - US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben sich bei ihrem Treffen an der innerkoreanischen Grenze darauf verständigt, die Gespräche beider Länder wieder aufzunehmen. Das sagte Trump im Anschluss an das rund einstündige Treffen. Laut der Nachrichtenagentur AFP lud Trump Kim ins Weiße Haus nach Washington ein. Trump hatte das Treffen angeblich in einer spontanen Einladung erst am Vortag via Twitter initiiert. Er betrat als erster amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden.

Sea-Watch-Kapitänin rechtfertigte ihr Handeln

Rom - "Sea-Watch 3"-Kapitänin Carola Rackete, die trotz eines Verbots in den Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa eingelaufen war, hat ihre Entscheidung mit dem Schutz von Migranten gerechtfertigt. Sie habe befürchtet, Migranten an Bord könnten ins Meer springen, sagte Rackete in der Zeitung "Corriere della Sera". "Da die Migranten nicht schwimmen können, wäre dies ein Selbstmord gewesen." Rackete hatte entschieden, das Rettungsschiff in den Hafen einlaufen zu lassen, nachdem sie fast drei Tage lang vor Lampedusa auf die Genehmigung zur Landung gehofft hatte.

Österreichische Autorin Birgit Birnbacher gewinnt Bachmann-Preis

Klagenfurt - Die in Salzburg lebende österreichische Autorin Birgit Birnbacher (33) ist am Sonntag im ORF-Theater Klagenfurt mit dem 43. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Sie setzte sich mit ihrem Text "Der Schrank" in der Stichwahl knapp gegen Yannic Han Biao Federer durch. Nach dem mit 25.000 Euro dotierten und nach der in Klagenfurt geborenen Autorin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannten Hauptpreis werden nun die übrigen drei Jury-Preise vergeben. Anwärter dafür sind Federer, Leander Fischer, Daniel Heitzler, Julia Jost, Ronya Othmann und Sarah Wipauer, die alle ebenso auf die Shortlist gesetzt wurden.

Stelzer sieht Neuauflage von Türkis-Blau nur ohne Kickl

Linz/Wien - Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht die Koalitionsfrage nach der Nationalratswahl im September völlig offen. Er kann sich zwar eine Neuauflage von Türkis-Blau vorstellen, allerdings nur ohne Herbert Kickl auf der FPÖ-Ministerliste. In der Klimadiskussion fordert Stelzer im APA-Interview einen Sinneswandel und mehr Investitionen in den öffentlichen Verkehr.

EU-Sondergipfel soll Streit über Spitzenposten beilegen

Brüssel - Nach einer fünfwöchigen Hängepartie soll ein EU-Sondergipfel am Sonntagabend den Streit über die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker endlich beilegen. Chancen auf das mächtige Amt hat offenbar der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans. Der deutsche Anwärter, der CSU-Politiker Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei (EVP), ist für einen anderen Topjob im Gespräch. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Samstag von einer möglichen Lösung mit Weber und Timmermans gesprochen.

G-20-Gipfel beklagt Zunahme von internationalen Spannungen

Osaka - Die G-20-Staaten haben zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Japan eine Verschlechterung des politischen und wirtschaftlichen Klimas beklagt. Es sei eine Zunahme von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen zu beobachten, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am Samstag in Osaka. Eines der dominierenden Themen bei dem Gipfel war der Handelsstreit zwischen den USA und China. Allerdings einigten sich beide Länder am Samstag auf einen "Waffenstillstand" und die Wiederaufnahme von Verhandlungen. Großer Streitpunkt war auch der Klimaschutz.

Deutschland und Italien wollen Tirol klagen

Berlin/Rom - Deutschland und Italien bereiten wegen der Straßensperrungen und Fahrverbote in Tirol offenbar gemeinsam Klagen gegen Österreich vor. Das kündigten die beiden Verkehrsminister Andreas Scheuer und Danilo Toninelli in einem gemeinsamen Beschwerdebrief an die EU-Kommission an, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Dabei gehe es auch um die sogenannte Blockabfertigung von Lkw, um die Brennerstrecken zu entlasten. Der freie Warenverkehr in Europa sei durch die Tirol-Blockade "massiv behindert", sagte Scheuer der Zeitung. Dies verstoße gegen EU-Recht.

Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Südburgenland

Jennersdorf - Ein 21-jähriger Mann ist am Samstag kurz vor Mitternacht in Henndorf regungslos auf der Fahrbahn der B57 liegend aufgefunden worden. Der Arzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die burgenländische Polizei gehe davon aus, dass der Fußgänger auf dem Nachhauseweg die Straße überquert hatte und dabei von einem größeren Fahrzeug erfasst und mitgeschleift wurde. Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeuglenker wurde eingeleitet.

