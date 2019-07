Timmermans soll EU-Kommissionspräsident werden

Brüssel - Beim EU-Gipfel hat sich am Montag nach einer Marathonnacht eine Einigung über die künftigen Spitzenpositionen abgezeichnet. Nach Diplomatenangaben soll der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans EU-Kommissionspräsident werden und die konservative Bulgarin Kristalina Georgiewa neue Ratspräsidentin. Als neuer Außenbeauftragter ist der liberale belgische Premier Charles Michel im Gespräch.

Toter in Wiener Park gefunden: Tatverdächtiger festgenommen

Wien - Eine Spaziergängerin hat am Sonntag in einem Park in Wien-Landstraße einen Toten gefunden. Die Leiche war teilweise mit Laub und Zweigen bedeckt. Der Mann hatte laut Polizei vermutlich durch stumpfe Gewalt schwerwiegende Kopfverletzungen erlitten. Seine Identität ist noch unklar. Die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen in der Nähe des Parks fest.

Arbeitslosigkeit sank im Juni um 4,9 Prozent

Wien - Trotz schwächeren Wirtschaftswachstums sinkt die Arbeitslosigkeit weiterhin. Ende Juni gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9 Prozent weniger Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 324.203 Personen (-16.821) ohne Beschäftigung. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit verlangsamt sich aber, im Juni 2018 sanken die Arbeitslosenzahlen noch um 9,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank in Österreich um 0,3 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent.

Mindestens 65 Verletzte bei schwerer Explosion in Kabul

Kabul - Bei der Explosion einer Autobombe in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mindestens 65 Menschen verletzt worden. Laut einem Sprecher des Gesundheitsministeriums könnte die Opferzahl noch steigen. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, zunächst sei eine Autobombe explodiert. Anschließend hätten mehrere Angreifer ein Gebäude gestürmt. Die Gegend, in der sich unter anderem Militär- und Regierungsgebäude befinden, wurde abgeriegelt. Der Einsatz dauere an. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu der Explosion.

Demonstranten in Hongkong versuchten Regierungssitz zu stürmen

Hongkong - Hunderte Demonstranten in Hongkong haben am Montag versucht, den Regierungssitz zu stürmen. Sie zerstörten Fensterscheiben des Gebäudes und versuchten, sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Legislativrates zu verschaffen. Dabei setzten sie einen Metallwagen ein, den sie gegen die Glastüren rammten. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken. Auch im Inneren des Gebäudes waren Polizeikräfte zu sehen. Einige demokratische Abgeordnete versuchten einzuschreiten und die Demonstranten von einer Erstürmung des Gebäudes abzuhalten.

Treffen von Kim mit Trump laut Nordkorea "historisch"

Pjöngjang - Nordkorea hat das Treffen von Machthaber Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump als "historisch" bezeichnet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA schrieb am Montag, mit einem "produktiven Dialog" solle nun ein "neuer Durchbruch bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" erzielt werden. Trump hatte bei seinem Treffen mit Kim gesagt, Unterhändler beider Seiten sollten in den kommenden "zwei oder drei Wochen" mit ihren Beratungen beginnen.

35 Tote nachdem Minibus in Kaschmir in Schlucht stürzte

Neu-Delhi - In der indischen Kaschmir-Region ist ein Bus mit mehr als 50 Passagieren in eine 150 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Mindestens 35 Insassen kamen ums Leben, wie die Polizei am Montag mitteilte. 21 Menschen seien direkt bei dem Unfall gestorben, 14 später ihren schweren Verletzungen erlegen. Unter den Opfern sei ein Neugeborenes. Rettungskräfte zogen weitere 17 Insassen verletzt aus dem Wrack. Mindestens drei von ihnen schwebten laut Katoch in Lebensgefahr und wurden per Hubschrauber in die Stadt Jammu geflogen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Argentinischer Cartoonist Mordillo 86-jährig gestorben

Buenos Aires/Mallorca - Der argentinische Comiczeichner Guillermo Mordillo ist laut der spanischen Tageszeitung "El Pais" am Wochenende im Alter von 86 Jahren auf Mallorca gestorben. Bekannt wurde er durch seine Figuren mit der prägnanten Knollennase. Mit der Veröffentlichung seiner Cartoons in "Paris Match" und dann auch im "Stern" und anderen führenden Magazinen rund um die Welt gelang ihm Ende der 60er-Jahre der Durchbruch. In den 70er-Jahren galt er als meistveröffentlichter Zeichner weltweit.

