EU-Gipfel bisher ohne Lösung bei Suche nach Topjobs

Brüssel - Der EU-Sondergipfel hat bis Montagmittag keine Lösung bei der Suche nach dem neuen Spitzenpersonal für die Europäische Union gebracht und ist auf Dienstag vertagt worden. Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs hatten während der ganzen Nacht über die künftige Führung der Europäischen Union verhandelt. Zuletzt hatte es am Montag nach einer Annäherung ausgesehen. Der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans wurde am Montag weiter als Favorit für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten gehandelt, wie Diplomaten in Brüssel sagten. CSU-Vize Manfred Weber könnte demnach EU-Parlamentspräsident werden.

Parteifinanzen: Verfassungsausschuss beschloss neue Regelung

Wien - Der Verfassungsausschuss des Nationalrats hat am Montag die von SPÖ, FPÖ und JETZT ausgearbeiteten neuen Regeln zur Parteienfinanzierung beschlossen. Das teilte die SPÖ in einer Aussendung mit. Auch ein Antrag, der das öffentliche Trinkwasser vor Privatisierung schützen soll, wurde laut SPÖ angenommen. Die Reform des Parteiengesetzes soll am Mittwoch im Nationalrat beschlossen werden. Die neuen Regeln gelten damit schon für den kommenden Nationalratswahlkampf. Ebenfalls mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und JETZT wurde beschlossen, dass die Klubförderung um bis zu drei Prozent erhöht wird, wenn der Anteil der Frauen in einer Fraktion über 40 Prozent liegt.

Ibiza-Video: Einstweilige Verfügung gegen Kurz

Wien - Juristische Niederlage für ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der Ibiza-Affäre: Einem Antrag auf "Einstweilige Verfügung" der SPÖ wurde vom Wiener Handelsgericht im wesentlichsten Punkt stattgegeben. So wird Kurz in dem der APA vorliegenden Entscheid untersagt, öffentlich die Sozialdemokraten bezüglich Herstellung und Veröffentlichung des Ibiza-Videos, das die Karriere von FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache zumindest unterbrochen hat, zu verdächtigen. "Mit der Einstweiligen Verfügung haben wir uns gegen das Kurzsche Dreckwerfen und die türkisen Schmutzkübel erfolgreich zur Wehr gesetzt", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Iran überschritt vertragliche Obergrenze für Uranvorräte

Teheran - Der Iran hat die zulässige Menge gering angereicherten Urans überschritten. Die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) erklärte am Montag, sie bestätige iranische Angaben, wonach Teheran die erlaubte Menge von 300 Kilogramm auf 3,67 Prozent angereichertes Uran überschritten habe. Dieser Grenzwert war in dem von den USA aufgekündigten internationalen Atomabkommen von Juli 2015 festgelegt worden. Teheran hatte Anfang Mai angekündigt, die im Atomabkommen festgelegten Grenzwerte für Uran und schweres Wasser nicht länger einzuhalten. Der Iran reagierte damit auf den vor einem Jahr von US-Präsident Donald Trump verkündeten Ausstieg aus der Vereinbarung.

Demonstranten in Hongkong besetzen Parlament

Hongkong - Nach ihrem Sturm auf das Parlament bei ihren Massenprotesten in Hongkong hat eine Gruppe der Peking-kritischen Demonstranten das Gebäude des Legislativrats besetzt. Hunderte Protestteilnehmer besetzten am Montagabend das Gebäude, nachdem sie zuvor eine Glasfront und Teile eines Zauns zerstört hatten. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete, zog sich die Polizei aus dem Gebäude zurück. Zuvor hatten sie über Stunden versucht, die Demonstranten vor dem Eindringen abzuhalten - unter anderem mit Pfefferspray. Gleichzeitig nahmen am Abend in der Stadt Zehntausende Menschen an einem friedlichen Protestmarsch teil.

Mindestens hundert Verletzte bei schwerer Explosion in Kabul

Kabul - Bei dem Anschlag im Regierungsviertel von Kabul sind am Montag nach Behördenangaben mindestens 100 Menschen verletzt worden, darunter 35 Kinder. Hinweise auf Tote gab es nicht. Sicherheitskräfte lieferten sich Feuergefechte mit den Angreifern. Davor war während des morgendlichen Berufsverkehrs ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen nahe einer Außenstelle des Verteidigungsministerium explodiert. Zu dem Anschlag bekannten sich die radikalislamischen Taliban. Ziel sei die Außenstelle des Verteidigungsministeriums gewesen.

Sea-Watch-Kapitänin zur Vernehmung nach Sizilien gebracht

Berlin/Rom - Die Causa um die Festnahme der Kapitänin des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", Carola Rackete, geht in die nächste Runde: Am Montagnachmittag entscheidet ein Gericht in der sizilianischen Stadt Agrigent über die Aufrechterhaltung des über Rackete verhängten Hausarrests. Rackete hatte sich in der Nacht auf Samstag über ein Verbot der italienischen Behörden hinweggesetzt und war mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" nach tagelanger Irrfahrt durchs Mittelmeer im Hafen von Lampedusa eingelaufen. Sie habe den Hafen angesteuert, weil sie befürchtete, Migranten an Bord könnten ins Meer springen, sagte die Deutsche. Der 31-Jährigen werden Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

Jan Nast wird neuer Intendant der Wiener Symphoniker

Wien - Jan Nast wird neuer Intendant der Wiener Symphoniker. Der derzeitige Orchesterdirektor der Sächsischen Staatskapelle Dresden tritt die Nachfolge von Johannes Neubert am 1. Oktober an, wie am Montag mitgeteilt wurde. Der ausgebildete Hornist und Kulturmanager war nicht zuletzt am Engagement der Staatskapelle bei den Osterfestspielen Salzburg maßgeblich beteiligt.

