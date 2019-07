Rauchverbot in Gastronomie ab November fix

Wien - Rauchen in der Gastronomie wird ab November untersagt. Ausgenommen sind nur noch Gastgärten oder Ähnliches. Die FPÖ stimmte Dienstagmittag im Nationalrat als einzige Fraktion gegen den Beschluss und warnte vor einer Belastung der Wirte. SPÖ und Liste JETZT verknüpften den Beschluss mit Kritik an der abgewählten Regierung. Eigentlich hätte das Rauchverbot schon seit 1. Mai des Vorjahres gelten sollen. ÖVP und FPÖ kippten es aber kurz vor dem Inkrafttreten wieder aus dem Gesetz. Nun - nach dem Scheitern der türkis-blauen Koalition - wird es mit 1. November 2019 wieder eingeführt.

FPÖ stimmt einem Totalverbot von Glyphosat zu

Wien - SPÖ und FPÖ wollen am Dienstagnachmittag im Nationalrat das Total-Verbot von Glyphosat beschließen. Die FPÖ wird bei der Abstimmung im Nationalrat dem Totalverbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels zustimmen, wie sie am Vormittag ankündigte. Für die Umweltschutzorganisation Greenpeace ist dies ein "historischer Erfolg". Österreich könnte nun das erste EU-Land werden, das frei von dem schädlichen Pflanzengift wird, begrüßte Greenpeace die Entscheidung. Denn der Antrag der SPÖ sieht vor, dass der Einsatz des Pflanzenschutzmittels in Österreich komplett untersagt wird.

"Schuldenbremse" soll im Herbst in die Verfassung

Wien - ÖVP, FPÖ und NEOS unternehmen einen neuen Anlauf zur Verankerung der "Schuldenbremse" in der Verfassung. Ein entsprechender Antrag soll am Dienstag eingebracht und im Herbst beschlossen werden. Dass die neuen Regeln dann tatsächlich in Kraft treten, gilt aber als ausgeschlossen: die SPÖ lehnt sie weiter ab und kann das Vorhaben im Bundesrat blockieren.

Sondergipfel um EU-Spitzenjobs verzögert sich erneut

Brüssel - Der EU-Sondergipfel zur Besetzung von EU-Spitzenposten in Brüssel verzögert sich auch am Dienstag. Der Gipfel werde erst um 13.00 Uhr - anstatt wie geplant um 11.00 Uhr - in der Runde aller 28 Staats- und Regierungschefs zusammentreten, teilte ein Sprecher von Ratspräsident Donald Tusk mit. Zuvor will Tusk noch mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte bilateral beraten.Italien lehnt den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans als künftigen EU-Kommissionschef ab. Als mögliche Alternative zu Timmermans gilt die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Timmermans wird auch von den Visegrad-Staaten abgelehnt.

"Sea-Watch 3"-Kapitänin verteidigte Entscheidung vor Richter

Rom - Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, Carola Rackete, hat nach Angaben ihres Anwalts in ihrer Vernehmung verteidigt, unerlaubt in einen italienischen Hafen eingefahren zu sein. Die 31-Jährige habe am Montag vor dem Ermittlungsrichter dargestellt, dass die Situation mit den Migranten an Bord "sehr angespannt" gewesen sei, sagte der Rechtsanwalt Leonardo Marino am Dienstag. Rackete habe darüber hinaus angegeben, das Boot der Finanzpolizei, das das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" beim Einlaufen in den Hafen touchiert hatte, nicht gesehen zu haben. Am Dienstag muss ein Haftrichter im italienischen Agrigent entscheiden, ob er einen bestehenden Hausarrest für Rackete aufhebt.

Trump warnt Iran: "Sie spielen mit dem Feuer"

Washington - In der Krise mit dem Iran haben die USA die Führung in Teheran eindringlich vor der angedrohten Anreicherung von Uran gewarnt. "Sie wissen, womit sie spielen, und ich denke, sie spielen mit dem Feuer", sagte US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus. US-Außenminister Mike Pompeo forderte den Iran auf, die Anreicherung von Uran zu stoppen. Der Iran zeigte sich unbeeindruckt.

Geschlecht kann über den Asylantrag entscheiden

Wien - Das Geschlecht von Asylsuchenden und von Richtern kann über den Ausgang des Asylverfahrens entscheiden. Das zeigt die Analyse von mehr als 40.000 Urteilen des österreichischen Asylgerichtshofes zwischen 2008 und 2013 durch Wissenschafter der Unis Wien und Mannheim. Demnach gewähren Richterinnen eher Asyl, und Frauen haben höhere Chancen, wenn ihr Richter vorwiegend Anträge von Männern bearbeitet.Um den beobachteten Geschlechtereffekten gegenzusteuern, schlagen die Wissenschafter vor, Asylanträge und Beschwerden von geschlechterparitätisch besetzten Gremien entscheiden zu lassen.

Freistetter will "aufgerissene Gräben" überbrücken

Klagenfurt - Er wolle in Klagenfurt "aufgerissene Gräben überbrücken" und einen Beitrag zu einer Versöhnung leisten. So umschrieb am Dienstag der von Rom als Administrator der Diözese Gurk-Klagenfurt eingesetzte Militärbischof Werner Freistetter seine Aufgabe. Eine Beurteilung der Causa Bischof Schwarz wollte er nicht vornehmen. Er sei "in besonderer Weise auf das Vertrauen und die Erfahrung der Diözesanleitung angewiesen", betonte Freistetter. Er habe auch ausführlich mit dem ehemaligen Administrator Engelbert Guggenberger gesprochen, man kenne einander ja auch schon lange persönlich gut. "Ich habe ihn auch gebeten, mir in der kommenden Zeit beratend zur Seite zu stehen."

