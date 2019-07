Wahltermin 29. September fix

Wien - Der Termin für die Nationalratswahl am 29. September ist Mittwochfrüh von der Regierung beschlossen worden. Im Ministerrat wurde eine entsprechende Verordnung vom Kabinett Bierlein abgesegnet, teilte der Sprecher des Kanzleramts der APA mit. Gleich im Anschluss bestätigte der Hauptausschuss des Nationalrats die Verordnung einstimmig. Kleinparteien, die nicht drei Abgeordnete unterzeichnen lassen können, müssen für ein österreichweites Antreten 2.600 Wahlberechtigte zur Unterschrift bewegen. Das betrifft heuer auch die Grünen, die 2017 aus dem Nationalrat geflogen sind.

Gewerkschaft vida droht mit Airline-Generalstreik

Wien - Die Gewerkschaft vida droht inmitten des Ferienbeginns in Österreich mit einem Airline-Generalstreik am Flughafen Wien. Bei mehreren "Krisengipfeln" über den Sommer soll mit den Betriebsräten von AUA, Eurowings, Level und Lauda über "die weitere gemeinsame Vorgehensweise" beraten werden, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die Gewerkschafter wollen damit gegen die "ausufernden Wettbewerbsverzerrungen und Ausbeutungen des Airline-Personals durch Lohn- und Sozialdumping" protestieren. Hintergrund für den Konflikt ist der massive Preiskampf der Airlines in Wien.

Nationalrat beschließt Reform der Parteienförderung

Wien - Der Nationalrat schränkt am Mittwoch die Parteienförderung durch Private ein. Künftig darf kein Spender mehr als 7.500 Euro jährlich zahlen und keine Partei mehr als 750.000 Euro aus Spenden einnehmen. Eine Erhöhung der Kontrollrechte und mehr Transparenz kommt mit der Initiative von SPÖ, FPÖ und JETZT nicht. Weitere Beschlüsse betreffen den Verkehrsbereich. So werden etwa Taxi- und Mietwagengewerbe zusammengelegt, womit der Taxi-Betreiber Uber keine billigeren Tarife mehr anbieten kann.

Viele Tote bei Luftangriff auf Flüchtlingslager in Libyen

Tripolis - Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben von Rettungskräften fast 40 Menschen getötet worden. Mehr als 70 weitere Flüchtlinge seien in dem Hangar in Tadschura verletzt worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte Mittwochfrüh. Es handle sich aber lediglich um eine "vorläufige Bilanz", die sich noch verschlimmern könne. "Unter den Trümmern können noch viele weitere Leichen liegen", berichtete ein Reporter. Verantwortlich für den Luftangriff seien die Streitkräfte des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar, hieß es.

Wahl des EU-Parlamentspräsidenten gestartet

Brüssel - Einen Tag nach dem EU-Sondergipfel zur Vergabe von EU-Spitzenposten hat am Mittwoch in Straßburg die Wahl des nächsten EU-Parlamentspräsidenten begonnen. Für die Nachfolge des konservativen Amtsinhabers Antonio Tajani gilt der Italiener David-Maria Sassoli von der sozialdemokratischen Fraktion als Favorit. Sozialdemokraten und Konservative wollen sich die fünfjährige Amtszeit teilen. Der erste Wahlgang führte allerdings noch zu keinem Ergebnis.

Hunderttausende sollen vor Regen in Japan evakuiert werden

Kagoshima - Wegen sintflutartiger Regenfälle im Südwesten Japans müssen sich Hunderttausende Menschen in Sicherheit bringen. Die Behörden in der Provinz Kagoshima wiesen rund 800.000 Bürger wegen der Gefahr von Erdrutschen und Überflutungen auf, ihre Häuser zu verlassen. Die nationale Wetterbehörde warnte den Südwesten und Westen des Inselreiches vor weiter andauernden Regenfällen.

Sieben Tote und mehrere Vermisste nach Dammbruch in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Dammbruch im Westen Indiens während der Monsunzeit sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Etwa 20 weitere würden noch vermisst, sagte der Minister für Wasserressourcen im Bundesstaat Maharashtra, Girish Mahajan, am Mittwoch. Die Wassermassen des Tiware-Stausees im Bezirk Ratnagiri überfluteten am Dienstagabend mehrere Dörfer und rissen ein Dutzend Häuser mit. Nach einem Bericht des Senders NDTV war der 15 Jahre alte Staudamm erst vor einem Jahr repariert worden.

Baby von erstochener Frau starb in Klinik

London - Ein Baby, das Rettungskräfte aus dem Bauch einer erstochenen Frau in London geholt hatten, ist am frühen Mittwoch gestorben. Die 26 Jahre alte Mutter war in der Nacht auf vergangenen Samstag in einem Haus im Süden der britischen Hauptstadt getötet worden. Sie war im achten Monat schwanger. Der kleine Bub namens Riley kämpfte seit der Bluttat in einem Krankenhaus um sein Leben.

