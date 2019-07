David-Maria Sassoli ist neuer Europaparlamentspräsident

Brüssel/Straßburg - Das Europaparlament (EP) hat den Sozialdemokraten David-Maria Sassoli zu seinem Präsidenten für die nächsten zweieinhalb Jahre gewählt. Der Italiener erreichte im zweiten Wahlgang am Mittwoch die absolute Mehrheit, gab der ehemalige EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani bekannt, der die Sitzung in Straßburg leitete. Sassoli habe sich mit 345 Stimmen gegen die Spitzenkandidatin der Grünen, Ska Keller (119 Stimmen), die spanische Linke Sira Rego (43) und den tschechischen Konservativen Jan Zahradil (EKR, 160) durchgesetzt.

29. September als Wahltermin fixiert

Wien - Der Termin für die Nationalratswahl am 29. September ist Mittwochfrüh von der Regierung beschlossen worden. Im Ministerrat wurde eine entsprechende Verordnung vom Kabinett Bierlein abgesegnet, teilte der Sprecher des Kanzleramts der APA mit. Gleich im Anschluss bestätigte der Hauptausschuss des Nationalrats die Verordnung einstimmig. Kleinparteien, die nicht drei Abgeordnete unterzeichnen lassen können, müssen für ein österreichweites Antreten 2.600 Wahlberechtigte zur Unterschrift bewegen. Das betrifft heuer auch die Grünen, die 2017 aus dem Nationalrat geflogen sind.

Umstrittene Neuordnung der Parteifinanzen geht wohl durch

Wien - Die Neuordnung der Parteienfinanzierung mit einer Eindämmung privater Großspenden hat am Mittwoch den Nationalrat beschäftigt. Zustimmung kam nur von SPÖ, FPÖ und JETZT. In einer hitzigen Debatte vermissten ÖVP und NEOS unter anderem erweiterte Kontrollrechte. Beschlossen ist die Novelle noch nicht, da die Abstimmung aus technischen Gründen, weil viele Abänderungsanträge noch eingebaut werden müssen, auf den Nachmittag verschoben wurde. Künftig soll kein Spender mehr als 7.500 Euro jährlich geben und keine Partei mehr als 750.000 Euro einnehmen dürfen.

Gewerkschaft vida droht mit Airline-Generalstreik

Wien - Die Gewerkschaft vida droht inmitten des Ferienbeginns in Österreich mit einem Airline-Generalstreik am Flughafen Wien. Bei mehreren "Krisengipfeln" über den Sommer soll mit den Betriebsräten von AUA, Eurowings, Level und Lauda über "die weitere gemeinsame Vorgehensweise" beraten werden, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die Gewerkschafter wollen damit gegen die "ausufernden Wettbewerbsverzerrungen und Ausbeutungen des Airline-Personals durch Lohn- und Sozialdumping" protestieren. Hintergrund für den Konflikt ist der massive Preiskampf der Airlines in Wien.

Eurofighter: Akten zeigen Versagen der Justiz

Wien/Toulouse - Neue Akten zeigen, wie die Justiz im Eurofighter-Verfahren gescheitert ist. Die "Presse" und der "Falter" haben das vollständige Protokoll der bekannt gewordenen Dienstbesprechung zum Eurofighter-Ermittlungsverfahren vom 1. April 2019. Dieses enthüllt, wie sehr die Staatsanwälte ins Schwimmen geraten sind. Es ist dort wörtlich von "Schas", "Super-GAU" und "Totalversagen" die Rede.

Salvini fordert sofortige Ausweisung der Sea-Watch-Kapitänin

Rom - Italiens Innenminister Matteo Salvini fordert die sofortige Ausweisung der "Sea-Watch 3"-Kapitänin, Carola Rackete, die am Dienstag dank eines Richterspruchs aus dem Hausarrest entlassen wurde. Salvini drängt, dass Rackete sofort nach Deutschland zurückgeschickt werde und nicht auf eine am 9. Juli geplante Vernehmung warte, bei der es um das Vergehen der Beihilfe zur illegalen Einwanderung geht. Den Beschluss einer sizilianischen Untersuchungsrichterin, Rackete freikommen zu lassen, bezeichnete der Innenminister als "skandalösen Beschluss".

Kreml gibt nach U-Boot-Havarie nicht alle Informationen frei

Moskau - Nach der Havarie auf einem russischen U-Boot mit 14 Toten will Moskau nicht alle Informationen zu dem Unglück öffentlich machen. Der Kreml stellte am Mittwoch klar, dass ein Teil der Erkenntnisse über den Brand an Bord als Staatsgeheimnis eingestuft seien. "Sie fallen in die Kategorie absolut geheimer Daten", sagte ein Sprecher. Das Unglück ereignete sich am Montag. Das Verteidigungsministerium hatte erst am Tag danach darüber informiert. Unklar war zunächst, wo es passierte. Die Männer 14 Männer seien nach einem Brand an giftigen Gasen erstickt.

Massengrab mit 200 Toten bei Raqqa entdeckt

Raqqa (Al-Raqqa) - In der Nähe der früheren syrischen IS-Hauptstadt Raqqaist ein Massengrab mit mindestens 200 Toten entdeckt worden. Darunter seien auch mehrere Hinrichtungsopfer der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat", teilten der örtliche Behördenvertreter Yasser al-Khamis und die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Mittwoch mit. Menschenrechtsaktivisten hoffen, dass die Exhumierungen Aufschluss über das Schicksal Tausender vermisster Gefangener geben, darunter auch etliche Ausländer.

