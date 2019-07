"Freies Spiel der Kräfte" kostet bis 2023 1,1 Mrd. Euro

Wien - Laut Berechnungen des Finanzministeriums werden die im Nationalrat in den letzten beiden Tagen gefassten Beschlüsse auch Auswirkungen auf das Budget haben. Laut einer Einschätzung nach einer "Schnellanalyse" des Ressorts ergeben sich für das kommende Jahr unbudgetierte Mehrkosten von mehr als 240 Mio. Euro. Bis ins Jahr 2023 summieren sich diese Mehrkosten demnach auf insgesamt 1,1 Mrd. Euro.

Nationalrat beschloss "Lex Uber"

Wien/San Francisco - Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Teilen von JETZT hat der Nationalrat am Mittwoch die Zusammenlegung von Taxi- und Mietwagen-Gewerbe ("Lex Uber") beschlossen. Ab September 2020 gibt es nur noch ein einheitliches "Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw". Eckpunkte der Reform sind einheitliche Tarife für Taxi und Mietwagen sowie ein verpflichtender Taxischein für alle. Der US-Fahrdienstanbieter Uber arbeitet in Österreich mit Mietwagenfirmen zusammen und schließt nun einen Komplettrückzug aus Österreich im kommenden Jahr nicht aus.

Baufirmen drohen nach Preisabsprachen Rekordstrafen

Wien - Dem 2017 aufgeflogenen Baukartell, an dem 45 Unternehmen beteiligt gewesen sein sollen, drohen Bußgelder in Rekordhöhe. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) geht mittlerweile davon aus, dass bei bis zu 800 Projekten Absprachen getroffen worden sind, ursprünglich war man von 350 Aufträgen ausgegangen. Über eine Höhe der Bußgelder wollte BWB-Chef Theodor Thanner im APA-Gespräch nicht spekulieren. Als Kartellgericht ist das Oberlandesgericht Wien zuständig.

Juncker empfängt Von der Leyen in Brüssel

Brüssel - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt am Vormittag in Brüssel seine mögliche Nachfolgerin Ursula von der Leyen. Das bestätigte ein Sprecher Junckers am Mittwochabend. Gleichzeitig informiert EU-Ratspräsident Donald Tusk das Europaparlament in Straßburg über den jüngsten EU-Sondergipfel. Von der Leyen war auf dem Gipfel am Dienstag überraschend als Junckers Nachfolgerin nominiert worden. Von der Leyens Wahl könnte Mitte Juli über die Bühne gehen. Allerdings ist eine Mehrheit im Europaparlament für die CDU-Politikerin noch nicht sicher.

Mordprozess nach Bluttat mit drei Toten in NÖ gestartet

Korneuburg - Der für zwei Tage angesetzten Prozess wegen dreifachen Mordes gegen einen 55-Jährigen hat am Donnerstagvormittag am Landesgericht Korneuburg seinen Lauf genommen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Dezember 2018 auf einem Anwesen im Bezirk Mistelbach seinen Bruder, seinen Vater sowie die Stiefmutter erschossen zu haben. Verteidiger Peter Philipp sprach im Eröffnungsvortrag von Totschlag.

Leiche nach Wohnungsbrand in Innsbruck entdeckt

Innsbruck - Nach einem Brand in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrparteienhaus im Innsbrucker Olympischen Dorf ist in der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, eine Leiche entdeckt worden. "Es dürfte sich um einen Mann handeln", hieß es von der Polizei zur APA. Die Obduktion finde am Donnerstag statt, die Person sei noch nicht identifiziert worden.

Geflohener Häftling der Justizanstalt Eisenstadt gefasst

Eisenstadt/Sopron - Der Häftling, der am Mittwoch nach einer Behandlung im Krankenhaus in Eisenstadt geflohen ist, wurde noch am selben Tag in den Abendstunden gefasst. Der Flüchtige sei in Sopron nahe seiner Heimatadresse entdeckt worden, hieß es seitens der Justizanstalt Eisenstadt gegenüber der APA. Die ungarische Polizei habe den Mann, der wegen eines "geringen Eigentumdeliktes" in U-Haft saß, festgenommen. Er werde nun wieder nach Eisenstadt überstellt, wann und wie genau das passieren werde, sei noch nicht geklärt, so Faymann.

Störung bei Facebook, Instagram und Whatsapp behoben

Menlo Park - Die Störungen bei den Onlinediensten Facebook, Instagram und Whatsapp sind seit Donnerstagfrüh wieder behoben. Alle Dienste liefern wieder "zu hundert Prozent", teilte Facebook mit. Am Mittwoch waren beim Hochladen von Fotos, Videos und anderen Dateien Probleme aufgetreten. Laut Internetseite "DownDetector" begann die Störung gegen 14.00 Uhr MESZ und betraf insbesondere Europa und Nordamerika.

