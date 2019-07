Von der Leyen will "Plan für Europas Zukunft " erarbeiten

Brüssel/Straßburg - Angesichts der Kritik an ihrer Nominierung als EU-Kommissionspräsidentin will sich die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Ausarbeitung ihres Programms eng mit dem Europaparlament abstimmen. Es sei ihr wichtig, "klugen Rat einzuholen", schrieb von der Leyen auf Twitter. Sie besuchte am Donnerstag die EU-Kommission. EU-Ratspräsident Donald Tusk empfahl ihr die Aufnahme von Grünen in die neue Kommission. Deren scheidender Präsident Jean-Claude Juncker bezeichnete sie danach auf Twitter als "echte Europäerin".

UNO wirft EU "Blindheit" für Notlage von Migranten in Libyen vor

Paris/Tripolis - Nach dem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis hat der UNO-Sondergesandte für das Mittelmeer der EU vorgeworfen, die Augen vor der Notlage der Migranten in Libyen zu verschließen. Im Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge dürften nicht mehr in das Bürgerkriegsland gebracht werden, forderte Vincent Cochetel. Bei dem Angriff auf ein Lager in Tadschura nahe Tripolis in der Nacht auf Mittwoch wurden laut UNO-Angaben mindestens 44 Menschen getötet und mehr als 130 weitere schwer verletzt.

Richterin nach Rackete-Freilassung unter Druck

Rom - Nachdem sie die Freilassung der Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, angeordnet hat, ist die sizilianische Untersuchungsrichterin Alessandra Vella unter Druck geraten. Politiker aus dem italienischen Regierungslager - wie Innenminister Matteo Salvini - attackierten die Richterin heftig. Vella schloss ihre Facebook-Seite, nachdem dort grobe Beleidigungen veröffentlicht worden waren. Der Oberste Richterrat, der für den Richterstand in Italien zuständig ist, forderte Schutzmaßnahmen für die Untersuchungsrichterin.

Wenig Chancen auf Erfolg für Klagen gegen Rauchverbot

Wien - Mehrere Nachtlokale haben sich zu einer Initiative zusammengetan und wollen laut Medienberichten eine "Verfassungsklage gegen Rauchverbot vorbereiten". Verfassungsjurist Heinz Mayer sieht wenig Chancen auf Erfolg eines solchen Schritts. Man müsste sich die Neuregelung im Detail ansehen, um die Chancen für einen Erfolg abschätzen zu können, "aber im Prinzip wird es schwierig" (den Antrag durchzubringen, Anm.), so Mayer.

Tunesien: Toter Migrant und 80 Vermisste bei Schiffsunglück

Rom - Bei einem Schiffsuntergang in den Gewässern vor dem tunesischen Zarzis ist mindestens ein Migrant ums Leben gekommen, weitere 80 Personen werden vermisst. Dies berichtete die Hilfsorganisation Alarm Phone per Twitter. Die NGO bezog sich auf Aussagen des tunesischen Roten Halbmondes. Lediglich fünf Personen hätten den Schiffsuntergang überlebt.

Porsche und Piech auch heuer die reichsten Österreicher

Wien - Trotz eines Vermögensrückgangs haben die Familien Porsche und Piech laut Ranking des Wirtschaftsmagazins "trend" auch heuer ihren Titel als reichste Österreicher verteidigt. Wegen der schwachen Entwicklung der Aktien des VW-Konzerns, an dem die Familien über ihre Porsche Holding SE die Mehrheit halten, sei das Vermögen um rund 2,4 Milliarden auf 37 Mrd. Euro geschrumpft, so das Magazin.

Sicherungsarbeiten nach Gasexplosion in Wien vor Abschluss

Wien - Nach der verheerenden Gasexplosion in Wien-Wieden mit zwei Toten stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss, die sicherstellen sollen, dass das schwerbeschädigte Gebäude an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse nicht einstürzt. Wie Markus Leitgeb, Unternehmenssprecher von Wiener Wohnen, am Donnerstag auf APA-Anfrage erklärte, dürften die beteiligten Baufirmen am Freitag so weit sein. Wann mit den Abrissarbeiten begonnen wird, ist noch offen.

