Gesfö & Co: Justiz beschlagnahmte mehrere Tojner-Immobilien

Wien/Eisenstadt - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat zahlreiche Immobilien, die dem Immobilieninvestor Michael Tojner wirtschaftlich zugerechnet werden, rund um die Causa Gesfö und Co gerichtlich beschlagnahmen lassen. Das berichtet der "Kurier" unter Berufung auf das Wiener Landesgericht für Strafsachen. Für 140 Mio. Euro sind demnach die Beschlagnahmen aufhebbar. Für Tojner, dem Betrug und Untreue vorgeworfen werden, gilt die Unschuldsvermutung.

Von der Leyen will "Plan für Europas Zukunft " erarbeiten

Brüssel/Straßburg - Angesichts der Kritik an ihrer Nominierung als EU-Kommissionspräsidentin will sich die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Ausarbeitung ihres Programms eng mit dem Europaparlament abstimmen. Es sei ihr wichtig, "klugen Rat einzuholen", schrieb von der Leyen auf Twitter. Sie besuchte am Donnerstag die EU-Kommission. EU-Ratspräsident Donald Tusk empfahl ihr die Aufnahme von Grünen in die neue Kommission. Deren scheidender Präsident Jean-Claude Juncker bezeichnete sie danach auf Twitter als "echte Europäerin".

Bootsunglück vor Tunesien - Dutzende Tote befürchtet

Tunis - Vor der Küste Tunesiens sind beim Untergang eines Flüchtlingsboots vermutlich dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nur vier Migranten hätten aus dem Meer geborgen werden können, teilte die tunesische Küstenwache am Donnerstag mitteilte. Das Schlauchboot war nach Angaben der Überlebenden mit 86 Menschen an Bord von Libyen aus Richtung Italien aufgebrochen.

Hofer erhöhte als Minister nach Ibiza-Affäre noch Gagen

Wien - Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer hat, kurz bevor er als Infrastrukturminister den Posten räumen musste, weil die Regierung nach der "Ibiza-Affäre" abgewählt wurde, die Gagen für die Aufsichtsräte von ÖBB und Asfinag kräftig erhöht - rückwirkend fürs Geschäftsjahr 2018. Ein entsprechender Bericht des "Kurier" wurde am Donnerstag seitens der ÖBB bestätigt. Ein Sprecher Hofers erklärte, dass die Erhöhung noch vor Bekanntwerden des "Ibiza-Videos" erfolgte und zudem ein lange gehegter Wunsch aus den ÖBB gewesen sei.

Wenig Chancen auf Erfolg für Klagen gegen Rauchverbot

Wien - Mehrere Nachtlokale haben sich zu einer Initiative zusammengetan und wollen laut Medienberichten eine "Verfassungsklage gegen Rauchverbot vorbereiten". Verfassungsjurist Heinz Mayer sieht wenig Chancen auf Erfolg eines solchen Schritts. Man müsste sich die Neuregelung im Detail ansehen, um die Chancen für einen Erfolg abschätzen zu können, "aber im Prinzip wird es schwierig" (den Antrag durchzubringen, Anm.), so Mayer.

Porsche und Piech auch heuer die reichsten Österreicher

Wien - Trotz eines Vermögensrückgangs haben die Familien Porsche und Piech laut Ranking des Wirtschaftsmagazins "trend" auch heuer ihren Titel als reichste Österreicher verteidigt. Wegen der schwachen Entwicklung der Aktien des VW-Konzerns, an dem die Familien über ihre Porsche Holding SE die Mehrheit halten, sei das Vermögen um rund 2,4 Milliarden auf 37 Mrd. Euro geschrumpft, so das Magazin.

Venedig nicht auf UNESCO-Liste der gefährdeten Stätten

Rom/Venedig/Baku - Die UNESCO wird die Stadt Venedig nicht auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten setzen, wie Italiens Kulturminister Alberto Bonisoli am Donnerstag berichtete. Bei der bis 10. Juli in Baku in Aserbaidschan laufenden UNESCO-Versammlung, bei der auch über gefährdete Kulturgüter beraten wird, sei beschlossen worden, Venedig nicht auf die "rote Liste" zu setzen. Damit gab die UNESCO nicht dem Druck einiger italienischer Verbände nach, die gedrängt hatten, Venedig als gefährdet einstufen zu lassen.

