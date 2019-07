Von der Leyen will "Plan für Europas Zukunft " erarbeiten

Brüssel/Straßburg - Angesichts der Kritik an ihrer Nominierung als EU-Kommissionspräsidentin will sich die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Ausarbeitung ihres Programms eng mit dem Europaparlament abstimmen. Es sei ihr wichtig, "klugen Rat einzuholen", schrieb von der Leyen auf Twitter. Sie besuchte am Donnerstag die EU-Kommission. EU-Ratspräsident Donald Tusk empfahl ihr die Aufnahme von Grünen in die neue Kommission. Deren scheidender Präsident Jean-Claude Juncker bezeichnete sie danach auf Twitter als "echte Europäerin".

Putin hofft auf gute Beziehungen zu EU unter neuer Führung

Rom/Brüssel/Straßburg - Russlands Präsident Wladimir Putin hofft, im Fall einer Wahl der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur Chefin der EU-Kommission bessere Beziehungen zu Brüssel aufbauen zu können: "Wie sie sich auf diesem neuen Posten zeigen wird, wissen wir nicht", sagte der Kremlchef bei einem Treffen mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte in Rom am Donnerstag. "Wir rechnen aber damit, dass die Führung der EU ein Interesse an der Wiederherstellung vollwertiger Beziehungen zu Russland hat."

Bootsunglück vor Tunesien - Dutzende Tote befürchtet

Tunis - Vor der Küste Tunesiens sind beim Untergang eines Flüchtlingsboots vermutlich dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nur vier Migranten hätten aus dem Meer geborgen werden können, teilte die tunesische Küstenwache am Donnerstag mit. Das Schlauchboot war nach Angaben der Überlebenden mit 86 Menschen an Bord von Libyen aus Richtung Italien aufgebrochen.

Bundeskanzlerin Bierlein bei Westbalkan-Konferenz in Poznan

Posen (Poznan)/Wien - Am zweiten Tag der Westbalkan-Konferenz in Poznan (Posen) nehmen am Freitag die Regierungschefs der beteiligten Länder teil - unter ihnen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und ihre deutsche Amtskollegin Angela Merkel. Bierlein wird eine Rede halten. Entsprechend der österreichischen Tradition werde sich die Kanzlerin für eine enge Anbindung der Westbalkanstaaten aussprechen, erklärte ihr Sprecher.

Gesfö & Co: Justiz beschlagnahmte mehrere Tojner-Immobilien

Wien/Eisenstadt - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat zahlreiche Immobilien, die dem Immobilieninvestor Michael Tojner wirtschaftlich zugerechnet werden, rund um die Causa Gesfö und Co gerichtlich beschlagnahmen lassen. Das berichtet der "Kurier" unter Berufung auf das Wiener Landesgericht für Strafsachen. Für 140 Mio. Euro sind demnach die Beschlagnahmen aufhebbar. Für Tojner, dem Betrug und Untreue vorgeworfen werden, gilt die Unschuldsvermutung.

Sommerferien beginnen auch im Westen und Süden

Klagenfurt/Bregenz/Salzburg - Rund 650.000 Schüler in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten erhalten am Freitag ihre Zeugnisse und starten in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Kinder des Landes Ferien. Der Stress verlegt sich damit von den Klassenzimmern auf die Straßen. Die Autofahrerclubs rechnen mit Verzögerungen auf Autobahnen - speziell vor Baustellen - und anderen Transitrouten.

Tutanchamun-Büste für 5,3 Mio. Euro in London versteigert

London - Eine 3.000 Jahre alte Büste des ägyptischen Pharaos Tutanchamun ist am Donnerstag bei einer umstrittenen Auktion in London für 4,7 Millionen Pfund (5,3 Mio. Euro) versteigert worden. Das Aktionshaus Christie's veräußerte die 28,5 Zentimeter große Steinbüste des berühmten ägyptischen Königs am Abend an einen unbekannten Käufer. Sie stammt aus der privaten Resandro-Sammlung. Die Ankündigung der Versteigerung hatte wütende Reaktionen aus Kairo provoziert.

