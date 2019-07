Trump nutzt Unabhängigkeitstag für militärische Machtdemonstration

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Feiern zum Unabhängigkeitstag in Washington für eine umstrittene militärische Machtdemonstration genutzt und die Nation zur Einheit aufgerufen. Trump trat am 4. Juli auf einer von zwei Panzern flankierten Bühne am Lincoln Memorial in der US-Hauptstadt auf. "Mit dieser sehr besonderen Ehrenbezeugung für Amerika kommen wir heute als eine Nation zusammen", so Trump. Kritiker warfen dem republikanischen Präsidenten vor, ihm sei es um eine Profilierung seiner Person gegangen.

UNO-Belege für außergerichtliche Exekutionen in Venezuela

Caracas/Genf - UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat Venezuela schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Sie gehe davon aus, dass es in den vergangenen Jahren Tausende außergerichtliche Hinrichtungen gegeben habe, erklärte Bachelet. In einem neuen Bericht über die Menschenrechtslage in Venezuela machte Bachelet die Sonderpolizei FAES für die Exekutionen verantwortlich und forderte deren Auflösung. Die venezolanische Regierung wies den Bericht wegen zahlreicher "Fehler" und "Ungenauigkeiten" zurück.

Streitparteien im Sudan einigten sich auf Übergangsregierung

Khartum - Im Sudan haben sich der regierende Militärrat und die Anführer der Protestbewegung auf Bedingungen für eine gemeinsame Übergangsregierung verständigt. Die Generäle und die Allianz für Freiheit und Wandel hätten sich auf einen obersten Rat unter "wechselnder" Führung während einer dreijährigen Übergangsphase geeinigt, meldete die Afrikanischen Union in der Nacht auf Freitag.

Malta will 53 gerettete Migranten aufnehmen

Rom - Malta hat sich laut der italienischen Hilfsorganisation "Mediterranea" zur Aufnahme jener 53 Migranten bereit erklärt, die das NGO-Schiff "Alex" am Donnerstag aus libyschen Gewässern gerettet hatte. Die Hilfsorganisation rief die Behörden am Freitag auf, die Migranten mit einem Schiff abzuholen, um sie nach Malta zu bringen. "Alex" sei zu klein und würde die lange Seefahrt nicht mehr schaffen.

Agnes Husslein wird Direktorin des neuen Museums von Heidi Horten

Wien - Die frühere Belvedere-Generaldirektorin Agnes Husslein-Arco wird Direktorin des geplanten Privatmuseums von Heidi Göess-Horten. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Aussendung hervor. Das Museum im Stöcklgebäude im Hanuschhof in der Wiener Innenstadt soll Anfang 2022 eröffnen, Husslein hat auch die Leitung des Umbaus inne. Im Herbst dieses Jahres präsentieren drei ausgewählte Architekturbüros ihre Entwürfe für den Umbau, der nach der Wahl des Siegerprojekts beginnen wird.

Pilot bei Segelflieger-Absturz in Tirol schwer verletzt

Brandenberg - In der Nacht auf Freitag haben Einsatzkräfte bei Brandenberg in Tirol (Bezirk Kufstein) den Piloten eines abgestürzten Segelfliegers schwer verletzt geborgen. Das Wrack des Fliegers war laut Medienberichten zuvor von einem deutschen Polizeihubschrauber in steilem Gelände mit einer Wärmebildkamera entdeckt worden. Der Deutsche wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen, er soll nicht lebensgefährlich verletzt worden sein. Die Absturzursache war vorerst noch unklar.

Sommerferien beginnen auch im Westen und Süden

Klagenfurt/Bregenz/Salzburg - Rund 650.000 Schüler in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten erhalten am Freitag ihre Zeugnisse und starten in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Kinder des Landes Ferien. Der Stress verlegt sich damit von den Klassenzimmern auf die Straßen. Die Autofahrerclubs rechnen mit Verzögerungen auf Autobahnen - speziell vor Baustellen - und anderen Transitrouten.

