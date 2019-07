NEOS und Grüne wählen Kandidatenlisten für NR-Wahl

Wien - NEOS und Grüne schließen am Samstag ihre Listenerstellung für die Nationalratswahl ab. Die Spitzenkandidaten stehen mit Beate Meinl-Reisinger und Werner Kogler zwar de facto fest, dahinter könnte es aber durchaus die eine oder andere Überraschung geben. Bei den NEOS werden die Listenplätze in einem dreistufigen Wahlmodus vergeben, bei den Grünen entscheidet der Bundeskongress. Die Ergebnisse werden am Nachmittag erwartet.

Militärparade und Oppositionsdemonstration in Venezuela

Caracas - Anlässlich des Nationalfeiertags in Venezuela haben Regierung und Opposition Stärke demonstriert. Der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaido rief am Freitag Tausende Anhänger bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas zum Durchhalten auf. Staatschef Nicolas Maduro pries die Rolle des Militärs im Machtkampf und kündigte eine Militärübung an. UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hatte zuvor ein düsteres Bild der Lage in dem südamerikanischen Krisenstaat gezeichnet.

Trump: "Ziemlich bald" Massenausweisung von Einwanderern

Washington - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben "ziemlich bald" mit Massenausweisungen von Einwanderern beginnen. "Aber ich nenne sie nicht Razzien. Wir entfernen Leute, all die Leute, die im Laufe der Jahre illegal gekommen sind", sagte Trump am Freitag vor Journalisten in Washington. Er hatte die Aktion im Juni verschoben, nachdem das dafür vorgesehene ursprüngliche Datum an die Presse durchgesickert war.

Drei Tote bei Explosion in Moschee in Afghanistan

Kabul - Bei der Explosion eines Sprengsatzes in einer schiitischen Moschee sind im Südosten Afghanistans mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 36 Menschen seien bei der Detonation im Westen der Provinzhauptstadt Ghazni am späten Freitagabend verletzt worden, sagten Vertreter der Regionalbehörden am Samstag weiter. In der Moschee hätten sich rund 70 Gläubige aufgehalten. Es wird vermutet, dass die Bombe bereits vor dem Freitagsgebet in dem Gotteshaus platziert worden war.

Erdbeben der Stärke 7,1 erschütterte Südkalifornien

Los Angeles - Der Süden Kaliforniens ist am Freitagabend vom stärksten Erdbeben seit zwei Jahrzehnten erschüttert worden. Das Beben hatte eine Stärke von 7,1, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Häuser wackelten, in Teilen von Los Angeles fiel der Strom aus. Größere Schäden gab es nicht. Wie bei dem Erdbeben am Vortag, das eine Stärke von 6,4 gehabt hatte, lag das Epizentrum nahe der Kleinstadt Ridgecrest.

Das Mittelmeer versinkt im Plastikmüll

Wien - Pro Minute landen im Durchschnitt 33.800 Plastikflaschen im Mittelmeer - in erster Linie deshalb, weil die Anrainerstaaten daran scheitern, ihren Kunststoffmüll umweltgerecht zu entsorgen. Diese Menge summiert sich auf mehr als eine halbe Million Tonnen Plastik, die jährlich ins Binnenmeer geschwemmt wird, gab der WWF zu bedenken. Der Tourismus erhöhe den Druck aufs Mittelmeer. Die kommunale Abfallentsorgung könne mit dem saisonal steigenden Müllaufkommen nicht mithalten.

83-Jähriger kam bei Alpinunfall in Vorarlberg ums Leben

Vandans - In Vandans (Bezirk Bludenz) in Vorarlberg ist am Freitag ein Wanderer tödlich verunglückt. Der 83-jährige Deutsche war laut Polizei mit einer Gruppe unterwegs. Beim Aufstieg auf den Gipfel des Schafgafalls wollte der Mann eine Abkürzung nehmen und trennte sich von der Gruppe. Als er nicht beim Treffpunkt erschien, schlugen seine Begleiter Alarm. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Elf Migranten in Zug am Bahnhof Fürnitz entdeckt

Fürnitz - Am Bahnhof Fürnitz sind am späten Freitagnachmittag in einem Güterzug aus Slowenien elf Migranten, darunter fünf Kinder, entdeckt worden. Sie waren in einem der Waggons illegal nach Kärnten eingereist. Das bestätigte die Polizei Kärnten in der Nacht auf Samstag der APA. Demnach ermittelt nun die Fremdenpolizei. Als der Zug am Bahnhof Fürnitz stehen blieb, nahm ein Mitarbeiter der ÖBB Stimmen und Kindergeschrei aus dem Inneren eines Waggons wahr und schlug Alarm.

