Rettungsschiff "Alex" legte trotz Verbots auf Lampedusa an

Rom/Valletta - Das Rettungsschiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea ist am Samstag trotz eines vom italienischen Innenminister Matteo Salvini verhängten Verbots in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Auf Bildern des Nachrichtensenders SkyTG24 war zu sehen, wie der Motorsegler an einem Pier des Hafens der italienischen Mittelmeerinsel festmachte. Zunächst ging keiner von Bord. Innenminister Salvini kündigte laut ANSA umgehend an, die Landung der 41 Migranten nicht zu genehmigen.

Grüne schicken Kogler in die Nationalratswahl

Wien - Die Grünen haben sich am Samstag auf einem Bundeskongress in Wien für die Nationalratswahl im September bereit gemacht. Werner Kogler wurde mit 98,58 Prozent der Delegiertenstimmen fast einhellig zum Spitzenkandidaten gekürt. Man werde gemeinsam gewinnen, zeigte er sich optimistisch und hielt eine Brandrede gegen den "scheißdreck billigen Populismus" von Türkis-Blau. Kogler plädierte für die Öffnung der Partei für Bündnisse mit der Zivilgesellschaft und rief die Grünen zur Volkspartei mit Öko- und Sozialschwerpunkt aus.

Meinl-Reisinger zur NEOS-Spitzenkandidatin gekürt

Wien - Die NEOS haben am Samstag Beate Meinl-Reisinger zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl gekürt. Mit 96,1 Prozent war die Parteichefin auf der Mitgliederversammlung in Wien unumstritten. In ihrer Rede rechnete sie mit der "krachend gescheiterten" türkis-blauen Koalition ab, kritisierte die SPÖ für fehlenden Willen zur Kontrolle und stellte für die NEOS den "inhaltlichen Führungsanspruch".

Drei Tote nach Kollisionen in Oberösterreich und Burgenland

Bad Ischl - Insgesamt drei Todesopfer haben am Samstag drei Kollisionsunfälle in Oberösterreich und im Burgenland gefordert. Im Bezirk Gmunden starben ein 16-jähriger Mopedlenker bei einem Frontalcrash mit einem Auto in Bad Ischl und ein 38-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Pritschenwagen in Bad Goisern. In Jennersdorf starb ein Radfahrer nach einer Kollision mit einem Zug.

Tödlicher Paragleiterunfall in Tirol

Eben am Achensee - Ein 58 Jahre Mann ist bei einem Paragleiterunfall am Samstag in Eben am Achensee (Bez. Schwaz) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben stürzte der Mann aus rund 250 Meter Höhe auf ein Latschenfeld ab. Der Mann war gegen 10.15 Uhr im Rofangebirge gestartet und war wenig später nach Aussagen von Kollegen, die ihn beobachteten, in Spiralbewegungen zu Boden gestürzt. Für ihn war jede Hilfe zu spät gekommen.

Brände in Ober- und Niederösterreich forderten Feuerwehren

Ohlsdorf - Vier Feldbrände und ein brennender Stadl haben am Samstag die Feuerwehren in Oberösterreich gefordert. Besonders in Ohlsdorf (Bez. Gmunden) hielten die Feuer die Mannschaften auf Trab. Waren zu Mittag sechs Wehren mit einem Einsatz beschäftigt, brannte wenige Stunden später ein Feld direkt neben dem Zeughaus. In Niederösterreich rückten mehrere Feuerwehren am Samstagnachmittag zu einem Waldbrand im Gebiet zwischen Kleinzell und Rohr im Gebirge aus. Eine rund zwei Hektar große Fläche in 1.300 bis 1.400 Metern Seehöhe stand laut Bezirkskommando Lilienfeld in Flammen.

Ganz privat: Kleiner Royal Archie getauft

London - In einer privaten Zeremonie sind die britischen Royals am Samstag zur Taufe von Baby Archie, dem Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, zusammengekommen. Auf vom Buckingham-Palast veröffentlichten Fotos ist Archie im langen Taufkleid zu sehen, umrahmt von seiner Mutter im weißen Kleid und Prinz Harry im hellgrauen Anzug. Die Zeremonie fand in einer kleinen Kapelle im Schloss Windsor statt.

