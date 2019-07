Rettungsschiff "Alex" legte trotz Verbots auf Lampedusa an

Rom/Valletta - Das Rettungsschiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea ist am Samstag trotz eines vom italienischen Innenminister Matteo Salvini verhängten Verbots in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Auf Bildern des Nachrichtensenders SkyTG24 war zu sehen, wie der Motorsegler an einem Pier des Hafens der italienischen Mittelmeerinsel festmachte. Zunächst ging keiner von Bord. Innenminister Salvini kündigte laut ANSA umgehend an, die Landung der 41 Migranten nicht zu genehmigen.

Grüne und NEOS kürten Spitzenkandidaten für Nationalratswahl

Wien - NEOS und Grüne haben am Samstag ihre Listenerstellung für die Nationalratswahl im September so gut wie abgeschlossen. Der Bundeskongress der Grünen in Wien kürte Werner Kogler mit 98,58 Prozent der Delegiertenstimmen fast einhellig zum Spitzenkandidaten. Auch bei der Mitgliederversammlung der NEOS in Wien war Parteichefin Beate Meinl-Reisinger mit 96,1 Prozent der Stimmen unumstritten. Damit haben alle Parteien, denen realistische Chancen auf den Einzug in den Nationalrat gegeben werden, ihre Spitzenkandidaten nominiert. Für die Liste JETZT, die in den Umfragen deutlich unter vier Prozent liegt, hat Parteigründer Peter Pilz zuletzt eine Klärung am kommenden Wochenende angekündigt.

Griechenland wählt neues Parlament

Athen - In Griechenland gibt es am Sonntag eine vorgezogene Parlamentswahl. Alle Umfrage deuten auf einen Machtwechsel hin. Als Favorit gilt die konservative bisherige Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Präsidenten Kyriakos Mitsotakis. Mit einem Sieg des amtierenden linken Regierungschefs Alexis Tsipras und seiner Syriza-Partei rechnet kein Demoskop. Wahlberechtigt sind rund zehn Millionen Bürger. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 MEZ). Mit aussagekräftigen Hochrechnungen wird gegen 21.00 Uhr MEZ gerechnet.

Atomabkommen mit dem Iran vor neuem Rückschlag

Teheran - Dem Atomabkommen mit dem Iran droht ein weiterer Rückschlag. Teheran hat angekündigt, am Sonntag die Urananreicherung über das erlaubte Limit von 3,67 Prozent hochzufahren und damit gegen eine zentrale Auflage der Vereinbarung zu verstoßen. Das wäre der zweite Verstoß gegen das Abkommen in wenigen Tagen. Zuletzt hatte der Iran die Menge der genehmigten Uranvorräte von 300 Kilogramm überschritten. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen im vergangenen Jahr und den neuen drastischen US-Wirtschaftssanktionen will die Islamische Republik die verbliebenen Partner des Abkommens mit ihren Schritten zwingen, ihr wirtschaftspolitisch entgegenzukommen.

Vier Tote bei Kollisionen auf Österreichs Straßen

Bad Ischl - Insgesamt vier Todesopfer haben am Samstag Kollisionen auf Österreichs Straßen gefordert. Im Bezirk Gmunden starb ein 16-jähriger Mopedlenker bei einem Frontalcrash mit einem Auto und ein 38-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Pritschenwagen. In Jennersdorf starb ein Radfahrer nach einer Kollision mit einem Zug. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam ein 41-jähriger Motorradfahrer beim seitlichen Aufprall auf einen Pkw ums Leben.

Deutscher Kletterer in Tirol tödlich verunglückt

Landeck - Ein 55-jähriger Deutscher ist am Samstag bei einem Alpinunfall in Tirol ums Leben gekommen. Der Mann war mit einem zweiten Alpinisten aus Deutschland im Steinseegebiet in den Lechtaler Alpen unterwegs. Der 55-Jährige stieg vor und kam aus bisher ungeklärter Ursache zum Sturz, konnte aber von seinem Kletterpartner gehalten werden und blieb im Sicherungsseil hängen. Der 46-Jährige setzte sofort einen Notruf ab. Die beiden Kletterer wurden von den Rettungskräften aus der Wand geborgen. Beim 55-Jährigen konnte aber nur noch der bereits eingetretene Tod festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Leichnams an.

Mehr als 15 Verletzte nach Explosion bei Einkaufszentrum in Florida

Miami (Florida) - Bei einer Explosion im Süden Floridas hat es am Samstag mehr als 15 Verletzte gegeben. Die Feuerwehr der Stadt Plantation schätzt, dass 15 bis 20 Menschen verletzt wurden, zwei davon schwer. Der US-Sender CNN berichtete unterdessen von mindestens 20 Verletzten. Rettungskräfte hätten ein Gasleck gefunden, als sie das Einkaufszentrum erreichten, teilte die Feuerwehr mit. Es gebe jedoch noch keine Bestätigung dafür, dass dies die Ursache der Explosion war.

Drei Tote bei Explosion in Wohnhaus in Polen

Bytom - Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im polnischen Bytom sind eine Mutter und ihre beiden Kinder ums Leben gekommen. Das sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, der an den Unglücksort in der oberschlesischen Industriestadt geeilt war, nach Angaben der Agentur PAP am Samstag. Ein Mensch, der zum Unglückszeitpunkt an dem Haus vorbeigelaufen war, erlitt schwere Verbrennungen. Es gab drei weitere Verletzte. Zwei Dutzend Hausbewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Weltberühmter brasilianischer Musiker Joao Gilberto gestorben

Rio de Janeiro - Die brasilianische Bossa-Nova-Legende Joao Gilberto ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies teilte sein in den USA lebender Sohn Joao Marcelo am Samstag im Onlinenetzwerk Facebook mit. Der Gitarrist und Sänger galt als einer der Väter der Bossa Nova. Zuletzt soll er vereinsamt und hoch verschuldet in Rio de Janeiro gelebt haben. Gilberto musizierte unter anderem mit dem Saxofonisten Stan Getz und dem Sänger und Komponisten Antonio Carlos Jobim. Mit den beiden nahm er unter anderem den Welthit "The Girl from Ipanema" auf, bei dem seine damalige Frau Astrud Gilberto sang.

(Schluss) grh/jeg