Atomabkommen mit dem Iran vor neuem Rückschlag

Teheran - Dem Atomabkommen mit dem Iran droht ein weiterer Rückschlag. Teheran hat angekündigt, am Sonntag die Urananreicherung über das erlaubte Limit von 3,67 Prozent hochzufahren und damit gegen eine zentrale Auflage der Vereinbarung zu verstoßen. Das wäre der zweite Verstoß gegen das Abkommen in wenigen Tagen. Zuletzt hatte der Iran die Menge der genehmigten Uranvorräte von 300 Kilogramm überschritten. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen im vergangenen Jahr und den neuen drastischen US-Wirtschaftssanktionen will die Islamische Republik die verbliebenen Partner des Abkommens mit ihren Schritten zwingen, ihr wirtschaftspolitisch entgegenzukommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der iranische Präsident Hassan Rouhani hätten sich am Samstag in einem Telefonat darauf geeinigt, bis zum 15. Juli nach Voraussetzungen für die Wiederaufnahme eines Dialogs zu suchen, teilte Macrons Büro mit.

Griechenland wählt neues Parlament

Athen - In Griechenland gibt es am Sonntag eine vorgezogene Parlamentswahl. Alle Umfrage deuten auf einen Machtwechsel hin. Als Favorit gilt die konservative bisherige Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Präsidenten Kyriakos Mitsotakis. Mit einem Sieg des amtierenden linken Regierungschefs Alexis Tsipras und seiner Syriza-Partei rechnet kein Demoskop. Wahlberechtigt sind rund zehn Millionen Bürger. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 MEZ). Mit aussagekräftigen Hochrechnungen wird gegen 21.00 Uhr MEZ gerechnet.

Deutsches Rettungsschiff "Alan Kurdi" fährt nach Malta

Lampedusa - Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 65 Geretteten an Bord hat nach stundenlangem Warten vor der italienischen Insel Lampedusa Kurs auf Malta genommen. Zuvor hatte das Schiff vergeblich auf die Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen gewartet. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte das strikt verboten. Unterdessen erhielten die Menschen an Bord des italienischen Rettungsschiffes "Alex" Erlaubnis, in Lampedusa an Land zu gehen. Die Entscheidung, die Menschen an Land zu lassen, habe die Finanzpolizei zu Ermittlungszwecken getroffen.

Ex-Kanzler Kurz: Gerettete Migranten nicht nach Europa bringen

Wien/Berlin - ÖVP-Obmann und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hält es für falsch, dass Hilfsorganisationen wie jene der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete im Mittelmeer gerettete Migranten nach Europa bringen. "Sie wecken damit nur falsche Hoffnungen und locken damit womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr", sagte Kurz der "Welt am Sonntag". Nur wenn Europa sicherstelle, dass jeder, der sich illegal auf den Weg macht, in sein Herkunftsland oder in ein Transitland zurückgebracht wird, werde das Ertrinken im Mittelmeer enden.

Grüne und NEOS kürten Spitzenkandidaten für Nationalratswahl

Wien - NEOS und Grüne haben am Samstag ihre Listenerstellung für die Nationalratswahl im September so gut wie abgeschlossen. Der Bundeskongress der Grünen in Wien kürte Werner Kogler mit 98,58 Prozent der Delegiertenstimmen fast einhellig zum Spitzenkandidaten. Auch bei der Mitgliederversammlung der NEOS in Wien war Parteichefin Beate Meinl-Reisinger mit 96,1 Prozent der Stimmen unumstritten. Damit haben alle Parteien, denen realistische Chancen auf den Einzug in den Nationalrat gegeben werden, ihre Spitzenkandidaten nominiert. Für die Liste JETZT, die in den Umfragen deutlich unter vier Prozent liegt, hat Parteigründer Peter Pilz zuletzt eine Klärung am kommenden Wochenende angekündigt.

WWF fordert Veröffentlichung umweltschädlicher Subventionen

Wien - Der WWF Österreich drängt auf mehr Transparenz bei umwelt- und klimaschädlichen Subventionen in Milliardenhöhe. In zwei Anträgen fordert die Umweltschutzorganisation gemäß Umweltinformations- und Auskunftspflichtgesetz von der Bundesregierung die Veröffentlichung aller Listen, Arbeitspapiere und Studien im Zusammenhang mit Förderungen, die den Klima- und Energiezielen entgegen laufen. Die Anträge gehen an Umweltministerin Maria Patek und Finanzminister Eduard Müller, deren Ressorts neben dem Verkehrsressort federführend für diese Thematik zuständig sind.

Weltberühmter brasilianischer Musiker Joao Gilberto gestorben

Rio de Janeiro - Die brasilianische Bossa-Nova-Legende Joao Gilberto ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies teilte sein in den USA lebender Sohn Joao Marcelo am Samstag im Onlinenetzwerk Facebook mit. Der Gitarrist und Sänger galt als einer der Väter der Bossa Nova. Zuletzt soll er vereinsamt und hoch verschuldet in Rio de Janeiro gelebt haben. Gilberto musizierte unter anderem mit dem Saxofonisten Stan Getz und dem Sänger und Komponisten Antonio Carlos Jobim. Mit den beiden nahm er unter anderem den Welthit "The Girl from Ipanema" auf, bei dem seine damalige Frau Astrud Gilberto sang.

400.000 Menschen feierten bei Gay-Pride-Parade in Madrid

Madrid - Hunderttausende Menschen haben in Madrid ein Zeichen für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender gesetzt. Die nach Polizeiangaben rund 400.000 Teilnehmer der Gay-Pride-Parade feierten am Samstag in der spanischen Hauptstadt den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste in den USA, einen Wendepunkt für die Schwulenbewegung.

