Iran will mit höherer Urananreicherung beginnen

Teheran - Der Iran will nach offiziellen Angaben im Laufe des Tages damit beginnen, Uran über das erlaubte Maß anzureichern. "In wenigen Stunden", in denen einige technische Details geregelt würden, werde der Iran die Anreicherung von Uran auf einen Wert über 3,67 Prozent aufnehmen, teilte der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, Behrouz Kamalvandi, am Sonntag mit. Die Führung in Teheran hatte Anfang Mai angekündigt, vom 7. Juli an die vertraglich vereinbarte Höchstgrenze für die Anreicherung von Uran zu überschreiten, sollte bis dahin keine Einigung über die Abfederung der US-Sanktionen erzielt werden.

Parlamentswahlen in Griechenland begonnen

Athen - In Griechenland haben am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen begonnen. Dies teilte das Innenministerium mit. Alle Umfragen deuten auf einen Machtwechsel hin. Als Favorit gilt die konservative bisherige Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Präsidenten Kyriakos Mitsotakis. Mit einem Sieg des amtierenden linken Regierungschefs Alexis Tsipras und seiner Syriza-Partei rechnet kein Demoskop. Wahlberechtigt sind rund zehn Millionen Bürger. Sie haben die Wahl unter 20 Parteien. Mit aussagekräftigen Hochrechnungen wird gegen 21.00 Uhr MESZ gerechnet.

Deutsches Rettungsschiff "Alan Kurdi" fährt nach Malta

Rom/Valletta - Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 65 Geretteten an Bord hat nach stundenlangem Warten vor der italienischen Insel Lampedusa Kurs auf Malta genommen. Das schrieb die Hilfsorganisation "Sea-Eye" aus Regensburg am Samstagabend auf Twitter. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte das Einlaufen in den Hafen von Lampedusa strikt verboten. Unterdessen erhielten die Menschen an Bord des italienischen Rettungsschiffes "Alex" mit 41 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten an Bord die Erlaubnis, in Lampedusa an Land zu gehen. Die Entscheidung, die Menschen an Land zu lassen, traf die Finanzpolizei zu Ermittlungszwecken. Sie untersteht dem Wirtschaftsministerium und nicht Salvinis Innenministerium.

Kurz: Gerettete Migranten nicht nach Europa bringen

Berlin/Wien - ÖVP-Obmann und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hält es für falsch, dass Hilfsorganisationen wie jene der "Sea Watch"-Kapitänin Carola Rackete im Mittelmeer gerettete Migranten nach Europa bringen. "Sie wecken damit nur falsche Hoffnungen und locken damit womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr", sagte Kurz der "Welt am Sonntag".

Südtirolerin starb bei Alpinunfall in den Hohen Tauern

Klagenfurt - Bei einem Alpinunfall in den Hohen Tauern ist am Samstag eine 55-jährige Frau aus Südtirol tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei Kärnten am Sonntag in der Früh mit. Am Samstag hatte demnach eine neunköpfige Alpenvereinsgruppe aus Südtirol eine Wanderung in der Schobergruppe unternommen. Um 16.20 Uhr befand sich die Gruppe auf dem markierten Steig auf ca. 3.050 Meter im Abstieg vom Hohen Pertschitzkopf (3.125 Meter). Die Letzte der Gruppe, die 55-jährige Frau aus Südtirol, stolperte, rutschte aus und stürzte kopfüber in schroffes Gelände, wobei sie tödliche Verletzungen erlitt.

Entschärfung von Weltkriegsbombe in Frankfurt

Frankfurt am Main - In Frankfurt haben am Sonntag die letzten Vorbereitungen für die Entschärfung einer 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Rund 16.500 Menschen sollten in der Früh ihre Wohnungen verlassen haben. Noch kurz zuvor waren in der Sperrzone allerdings noch Jogger und Radfahrer unterwegs, aus Hotels im Evakuierungsbereich checkten die letzten Gäste aus. Die eigentliche Entschärfung sollte in den Mittagsstunden beginnen. "Wir haben dafür etwa vier Stunden eingeplant", sagte Rene Bennert vom Kampfmittelräumdienst.

400.000 Menschen feierten bei Gay-Pride-Parade in Madrid

Madrid - Hunderttausende Menschen haben in Madrid ein Zeichen für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender gesetzt. Die nach Polizeiangaben rund 400.000 Teilnehmer der Gay-Pride-Parade feierten am Samstag in der spanischen Hauptstadt den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste in den USA. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn gestürmt, eine Schwulenbar in der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Die Proteste gelten als einer der Startpunkte der Bewegung für die Rechte Homosexueller in den USA.

Bossa-Nova-Legende Joao Gilberto gestorben

Rio de Janeiro - Der legendäre brasilianische Sänger und Gitarrist Joao Gilberto ist tot. Nach Angaben des Nachrichtenportals G1 starb Gilberto am Samstag im Alter von 88 Jahren in seiner Wohnung in Rio de Janeiro. Der Musiker galt als der Vater des Bossa Nova. Durch seine Interpretationen von "Das Mädchen aus Ipanema" und "Chega de Saudade" (Nie mehr Sehnsucht) gelangte er zu Weltruhm. Zuletzt lebte er Medienberichten zufolge schwer krank und hoch verschuldet in Rio de Janeiro.

