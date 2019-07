Neuer Rückschlag für Atomabkommen mit dem Iran

Teheran - Der Iran hat erklärt, dass er sich ab sofort nicht mehr an das im Wiener Atomabkommen erlaubte Limit zur Urananreicherung gebunden fühlt und drohte mit der Aufgabe weiterer Atom-Verpflichtungen in 60 Tagen. "Ab heute halten wir uns nicht mehr an die 3,67 Prozent und unsere Urananreicherung wird je nach Bedarf erhöht", sagte Regierungssprecher Ali Rabei am Sonntag in Teheran. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verurteilte die Pläne.

Griechenland wählt neues Parlament - Machtwechsel erwartet

Athen - In Griechenland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Alle Umfragen deuteten auf einen Machtwechsel hin. Als Favorit gilt die konservative bisherige Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Präsidenten Kyriakos Mitsotakis. Der bisherige linke Regierungschef Alexis Tsipras rief alle Bürger dazu auf, zu den Urnen zu gehen. Seine SYRIZA-Partei und seine Regierung würden sich weiterhin für soziale Gerechtigkeit einsetzen.

Malta verweigert "Alan Kurdi" Zugang in seine Gewässer

Rom/Valletta - Malta hat beschlossen, dem deutschen Schiff "Alan Kurdi" der NGO Sea Eye mit 65 Migranten an Bord den Zugang in seinen Hochgewässern zu verweigern. Die Regierung ordnete den Streitkräften an, "angemessene Aktionen" zu ergreifen, sollte das Schiff in Maltas Hoheitsgewässer eintreten. Das Schiff hatte am Samstag nach stundenlangem Warten vor der italienischen Insel Lampedusa Kurs auf Malta genommen. Zuvor hatte das Schiff vergeblich auf die Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen gewartet. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte das strikt verboten.

NEOS wollen künftig "fördernde Mitglieder" aufnehmen

Wien - Die NEOS überlegen nach dem Verbot großer Parteispenden einen Ausbau der Mitgliedsbeiträge. Die Mitgliederversammlung der Pinken hat am Samstag beschlossen, künftig auch "fördernde Mitglieder" aufzunehmen. Diese könnten einen höheren Mitgliedsbeitrag bezahlen, der - anders als Spenden - nicht unter die gesetzliche Deckelung fällt. Ob und wann das System schlagend wird, ist noch unklar. FPÖ und JETZT kritisieren die Pläne.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Österreich

Spittal/Drau/Riegersburg - Unwetter, teilweise mit Hagel, haben in der Nacht auf Sonntag in weiten Teilen Österreichs für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Einsatzkräfte hatten es mit durch Blitzschläge ausgelösten Bränden, umgestürzten Bäumen und Schäden durch Windböen zu tun. In Kärnten war der Raum Spittal an der Drau besonders betroffen. Laut Polizei wurde durch den Sturm ein Wohnhaus mit Pultdach abgedeckt.

21-Jähriger bei Alko-Unfall in Oberösterreich getötet

Taufkirchen an der Pram - Ein 21-jähriger Schärdinger ist bei einem Verkehrsunfall Sonntagfrüh in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) getötet worden. Der Mann fuhr im Auto eines 20-Jährigen mit. Dieser verlor die Herrschaft über seinen Wagen, prallte seitlich gegen einen Baum und rammte ein Buswartehäuschen. Der 21-Jährige, der hinten links im Wagen mitfuhr, starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte sich der Unfalllenker mit 1,4 Promille ans Steuer gesetzt.

Mindestens fünf Verletzte bei Stiertreiben in Pamplona

Pamplona - Zum Auftakt der weltberühmten Stierhatz im spanischen Pamplona sind am Sonntag in der Früh mindestens fünf Läufer verletzt worden. Alle mussten im Krankenhaus behandelt werden. Drei Teilnehmer seien durch Hornstöße verwundet worden, zwei weitere würden wegen Gehirnerschütterungen behandelt, zitierte das spanische Fernsehen einen Sprecher der Klinik. Bis zum 14. Juli werden täglich sechs Kampfbullen sowie mehrere Leitochsen für die Stierkämpfe am Abend in die Arena gejagt.

