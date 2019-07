Konservative gewinnen Parlamentswahl in Griechenland klar

Athen - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Griechenland liegen die oppositionellen Konservativen Nachwahl-Befragungen zufolge deutlich vorn und könnten sogar die Absolute an Mandaten erreicht haben. Die Nea Demokratia unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis komme auf 38 bis 42 Prozent der Stimmen, hieß es am Sonntagabend in der gemeinsamen Prognose von fünf privaten Fernseh-Stationen. Die linke SYRIZA-Partei von Ministerpräsident Alexis Tsipras erreichte gemäß Prognose 26,5 bis 30.5 Prozent. In Griechenland erhält die stärkste Partei 50 Sitze zusätzlich im 300-köpfigen Parlament.

Malta will "Alan Kurdi"-Migranten auf EU-Länder umverteilen

Rom/Valletta - Malta hat dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" das Anlegen erlaubt. Die 65 Flüchtlinge an Bord sollten dann allerdings umgehend auf andere EU-Länder verteilt werden, teilte die Regierung der Mittelmeerinsel mit. An Österreich habe es "keinerlei Anfrage" gegeben, so ein Sprecher des Innenministeriums auf APA-Anfrage. Das Schiff der Hilfsorganisation Sea-Eye hatte am Samstagabend Kurs auf Malta genommen, da ihm auf der italienischen Insel Lampedusa das Anlegen untersagt worden war.

Neuer Rückschlag für Atomabkommen mit dem Iran

Teheran - Der Iran hat erklärt, dass er sich ab sofort nicht mehr an das im Wiener Atomabkommen erlaubte Limit zur Urananreicherung gebunden fühlt und drohte mit der Aufgabe weiterer Atom-Verpflichtungen in 60 Tagen. "Ab heute halten wir uns nicht mehr an die 3,67 Prozent und unsere Urananreicherung wird je nach Bedarf erhöht", sagte Regierungssprecher Ali Rabei am Sonntag in Teheran. Die EU ist in höchster Sorge.

Deutsche Bank streicht bei Neuaufstellung 18.000 Stellen

Frankfurt - Die Deutsche Bank will in den kommenden drei Jahren rund ein Fünftel ihres Personals streichen. Wie die Bank am Sonntag mitteilte, will sie im Zuge ihres geplanten Umbaus rund 18.000 Stellen abbauen und Mitarbeiterzahl bis Ende 2022 auf 74.000 reduzieren. Dadurch und durch den Rückzug aus dem weltweiten Aktiengeschäft will die Bank bis 2022 ihre bereinigten Kosten auf 17 Milliarden Euro senken.

Breite Ablehnung gegen EU/Mercosur-Abkommen in Österreich

Wien - In Österreich ist eine Ratifizierung des Handelsabkommens der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern in weite Ferne gerückt. Sowohl die SPÖ als auch die FPÖ lehnen den Deal ab, Kritik kommt zudem von Agrarvertretern und Umweltschützern sowie den Grünen. Am Sonntag schloss sich auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz der Kritik an dem Freihandelsabkommen an.

Weltkriegsbombe in der Nähe der EZB-Zentrale entschärft

Frankfurt am Main - Sprengstoffexperten haben am Sonntag in Frankfurt eine rund 500 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe der Europäischen Zentralbank erfolgreich entschärft. Die Absperrungen seien aufgehoben worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Rund 16.500 Anrainer in einer Sperrzone rund um den Fundort im Osten der Stadt mussten aus Sicherheitsgründen zeitweise ihre Häuser verlassen. Der Blindgänger war Ende Juni bei Bauarbeiten entdeckt worden.

15-Jährige auf Salzburger Festival vergewaltigt

Salzburg - Eine 15-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag von einem noch Unbekannten auf einem Festival im Salzburger Flachgau vergewaltigt worden. Das Mädchen gab an, von dem etwa 30 Jahre alten Mann unter einem Vorwand in ein Zelt am Campingplatz des Veranstaltungsgeländes gelockt worden zu sein. Dort soll er sich an ihr vergangen haben, berichtete die Polizei der APA. Die Einheimische wurde vom Roten Kreuz vor Ort betreut und zur ärztlichen Versorgung in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Das Landeskriminalamt hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet.

US-Frauen zum vierten Mal Fußball-Weltmeisterinnen

Lyon - Die USA sind zum vierten Mal Frauen-Fußball-Weltmeister. Die favorisierten US-Amerikanerinnen bezwangen Europameister Niederlande am Sonntag im Finale verdient mit 2:0 (0:0). Megan Rapinoe (61.) per Foulelfmeter erst nach Videobeweis und Rose Lavelle (69.) erzielten vor 57.900 Zuschauern in Lyon die Tore. Bereits 1991, 1999 und 2015 war der Titel an die US-Frauen gegangen, die damit bei der Hälfte aller bisherigen acht WM-Endrunden triumphiert haben.

(Schluss) rst/tki