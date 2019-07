Neuer Rückschlag für Atomabkommen mit dem Iran

Teheran - Der Iran hat erklärt, dass er sich ab sofort nicht mehr an das im Wiener Atomabkommen erlaubte Limit zur Urananreicherung gebunden fühlt und drohte mit der Aufgabe weiterer Atom-Verpflichtungen in 60 Tagen. "Ab heute halten wir uns nicht mehr an die 3,67 Prozent und unsere Urananreicherung wird je nach Bedarf erhöht", sagte Regierungssprecher Ali Rabei am Sonntag in Teheran. Die EU ist in höchster Sorge. US-Präsident Donald Trump sagte am Sonntag vor Journalisten im Bundesstaat New Jersey, der Iran solle besser vorsichtig sein. Es gebe einen Grund, warum Teheran Uran anreichere, und dieser sei "nicht gut".

Künftiger griechischer Premier soll schon Montag vereidigt werden

Athen - Bereits am Tag nach dem Wahlsieg der konservativen Partei Nea Dimokratia soll Griechenlands neuer Premier Kyriakos Mitsotakis vereidigt werden. Der Termin am Montagmittag beim Präsidenten der Republik, Prokopis Pavlopoulos, stehe bereits fest, berichteten griechische Medien am Sonntagabend. Am Montagvormittag will der scheidende Ministerpräsident Alexis Tsipras den Wahlsieger zur Amtsübergabe empfangen. Am Nachmittag wird Mitsotakis dann sein Kabinett präsentieren. Die Griechen hatten am Sonntag den Machtwechsel gewählt

Norwegen startet neuen Vermittlungsanlauf im Machtkampf in Venezuela

Caracas/Oslo - Im seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela haben die verfeindeten Lager sich auf einen neuen Vermittlungsversuch eingelassen. Vertreter der Regierung und der Opposition wollen sich in dieser Woche zu Gesprächen auf der Karibikinsel Barbados treffen, wie das norwegische Außenministerium am Sonntag mitteilte. Die Regierung in Oslo tritt in dem Konflikt als Vermittler auf.

Malta will "Alan Kurdi"-Migranten auf EU-Länder umverteilen

Rom/Valletta - Malta hat dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" das Anlegen erlaubt. Die 65 Flüchtlinge an Bord sollten allerdings umgehend auf andere EU-Länder verteilt werden, teilte die Regierung der Mittelmeerinsel mit. An Österreich habe es "keinerlei Anfrage" gegeben, so ein Sprecher des Innenministeriums auf APA-Anfrage. Das Schiff der Hilfsorganisation Sea-Eye hatte am Samstagabend Kurs auf Malta genommen, da ihm auf der italienischen Insel Lampedusa das Anlegen untersagt worden war.

Deutsche Bank streicht bei Neuaufstellung 18.000 Stellen

Frankfurt - Die Deutsche Bank will in den kommenden drei Jahren rund ein Fünftel ihres Personals streichen. Wie die Bank am Sonntag mitteilte, will sie im Zuge ihres geplanten Umbaus rund 18.000 Stellen abbauen und Mitarbeiterzahl bis Ende 2022 auf 74.000 reduzieren. Dadurch und durch den Rückzug aus dem weltweiten Aktiengeschäft will die Bank bis 2022 ihre bereinigten Kosten auf 17 Milliarden Euro senken.

Afrikanische Freihandelszone in die Wege geleitet

Addis Abeba/Niamey - Die Afrikanische Union (AU) hat am Sonntag das interkontinentale Freihandelsabkommen AfCFTA auf den Weg gebracht. Der Kommissionspräsident der AU, Moussa Faki Mahamat, bezeichnete den Schritt auf einem Gipfel der Union in Nigers Hauptstadt Niamey als "historischen" Moment. 54 der insgesamt 55 AU-Mitgliedstaaten sind dem Abkommen beigetreten, nur Eritrea enthielt sich. Durch AfCFTA soll nach 17 Jahre währenden harten Verhandlungen die weltgrößte Freihandelszone mit einem Markt von 1,2 Milliarden Menschen entstehen.

Der 50. Carinthische Sommer ist eröffnet

Villach - "Die Zeit reist" lautet heuer das Motto des Carinthischen Sommers, der 2019 sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. Und dafür reiste nicht nur die Zeit, sondern auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, und zwar nach Villach. Im dortigen Kongresszentrum wurde am Sonntagabend die Jubiläumsausgabe des Festivals eröffnet - mit Philosophien über die Zeit, unter anderen durch Festrednerin Kathrin Röggla.

Fußball: Brasilien zum 9. Mal Copa-America-Sieger - 3:1 gegen Peru

Rio de Janeiro - Brasiliens Fußball-Nationalteam hat am Sonntag zum neunten Mal den Titel bei der Copa America gewonnen. Die "Selecao" setzte sich im Heim-Endspiel im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro gegen Peru mit 3:1 (0:0) durch und behielt damit nach dem 5:0 in der Gruppenphase auch im zweiten Duell mit der "Blanquirroja" im Turnierverlauf die Oberhand. Für Brasilien war es der erste Copa-Triumph seit 2007.

