Neuerliche Warnung Trumps an den Iran

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut gedroht, nachdem das Land angekündigt hatte, gegen eine zentrale Auflage des internationalen Atomabkommens zu verstoßen. Der Iran solle besser vorsichtig sein, sagte Trump am Sonntag im US-Staat New Jersey. Der Iran mache viele "schlimme Dinge", fügte er hinzu und bekräftigte, dass das Land niemals Atomwaffen besitzen werde. Details zu Konsequenzen ließ der Republikaner offen. Der Iran drohte indes mit einem weiteren Teilausstieg aus dem Atomabkommen und bekräftigte zugleich seine Gesprächsbereitschaft.

Griechischer Wahlsieger Mitsotakis kann allein regieren

Athen - In Griechenland kann der neue konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis allein regieren. Mit 158 Sitzen hat seine Partei Nea Demokratia die absolute Mehrheit in dem 300 Sitze umfassenden Parlament. Die Konservativen kommen nach Auszählung von 99,8 Prozent der Stimmen auf 39,85 Prozent, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Die linke Partei SYRIZA erhielt 31,53 Prozent und 86 Sitze. Mitsotakis soll bereits heute vereidigt werden.

Konfliktparteien in Venezuela wollen Dialog wieder aufnehmen

Caracas/Oslo - In der Venezuela-Krise wollen Vertreter der Opposition und der Regierung von Staatschef Nicolas Maduro diese Woche den unterbrochenen Dialog wieder aufnehmen. Oppositionsführer Juan Guaido erklärte am Sonntag, bei einem Treffen auf der Karibikinsel Barbados solle über einen "Ausweg aus der Diktatur" gesprochen werden. Ziel seien ein Abgang Maduros, die Bildung einer Übergangsregierung und freie Wahlen unter internationaler Beobachtung.

87.000 Frauen laut UNO-Studie als Opfer tödlicher Gewalt

Wien - Rund 50.000 Frauen sind 2017 nach einer UNO-Studie von ihrem Partner oder von Familienangehörigen getötet worden. Insgesamt starben weltweit 87.000 Frauen durch ein Tötungsdelikt. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien hervor. In Österreich kam es insbesondere zu Jahresbeginn zu einer auffallenden Häufung schwerer Gewalttaten gegen Frauen. Binnen drei Wochen wurden fünf Frauen getötet. Allein in Niederösterreich wurden 2019 bereits neun tödliche Gewaltverbrechen an Frauen verübt.

36-jährige Grazerin starb nach Tauchunfall in Kroatien

Rovinj/Graz - Eine 36-jährige Grazerin ist am Wochenende in Kroatien bei einem Tauchunfall ums Leben gekommen, bestätigte das Außenministerium am Montag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Die Frau war zusammen mit einer ganzen Gruppe zum Wrack der "Baron Gautsch" in rund 38 Metern Tiefe hinuntergetaucht. Zurück an der Oberfläche bekam sie Probleme und wurde bewusstlos. Sie starb später im Krankenhaus in Pula.

Wiener Soldatin starb bei Bergtour in der Schweiz

St. Gallen - Am Sonntag ist eine Wiener Soldatin bei einer Wanderung in der Nähe von Walenstadtberg in der Schweiz abgestürzt. Die 25-Jährige war für eine Ausbildung in der Schweiz und unternahm am Wochenende mit Kameraden eine private Bergtour. Dabei verunglückte die Wienerin tödlich, berichtete das Bundesheer. Bei einem Suchflug der Schweizer Rettungsflugwacht Rega wurde die 25-jährige Wiener tot aufgefunden.

Gastherme defekt: Wienerin starb an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Wien - Eine 21-jährige Frau ist am Samstag in Wien-Landstraße an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Ursache für den Unfall war eine defekte Gastherme. Die junge Frau war beim Duschen im Badezimmer bewusstlos zusammengebrochen. Ihre Familie brach die Tür auf und verständigten die Rettung. Reanimationsversuche blieben vergeblich.

Nächtlicher Großbrand in NÖ - Landeskriminalamt ermittelt

Neumarkt an der Ybbs - Im Gewerbegebiet von Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Montag ein Großbrand in einem Betrieb zur Herstellung von Rindenmulch ausgebrochen. Die 2.000 Quadratmeter große Produktionshalle und ein Palettenlager standen in Flammen. Knapp 200 Mitglieder von 14 FF rückten aus. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zur Ursache. Bereits am Sonntag hatte es laut Polizei auf dem Areal einen Kleinbrand gegeben. Vermutet werde, dass das Feuer durch den Wind erneut entfacht worden sein könnte.

