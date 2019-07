Urananreicherung des Iran vorerst nur bis 4,5 Prozent

Teheran - Der Iran wird vorerst Uran nur bis zu einem Wert von 4,5 Prozent anreichern. "Unsere Anlagen brauchen einen Anreicherungsgrad von 1,1 bis 4,5 Prozent, daher wird ein Wert unter 5 Prozent vorerst ausreichen", sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi. In der Früh hatte der Iran die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien über die am Vortag angekündigte Überschreitung des Urananreicherungslimits von 3,67 Prozent informiert. Die EU zeigte sich "äußerst besorgt" und forderte den Iran "nachdrücklich" auf, "alle Aktivitäten zu stoppen und rückgängig zu machen".

Mitsotakis trat Amt als griechischer Ministerpräsident an

Athen/Brüssel - Einen Tag nach seinem Wahlsieg ist in Griechenland der konservative Kyriakos Mitsotakis als neuer Ministerpräsident vereidigt worden. Mit Spannung wird erwartet, wer im Kabinett Schlüsselposten wie das Finanz-, Energie- oder Außenressort übernimmt. Der 51-Jährige hatte sich im Wahlkampf dazu bedeckt gehalten. Den Griechen versprach er Steuersenkungen, Arbeitsplätze und höhere Pensionen. Der Konservative kann alleine regieren. Mit 158 Sitzen hat die Nea Demokratia die absolute Mehrheit in dem 300 Sitze umfassenden Parlament.

Ukraine-EU-Gipfel: Großes Abschiedstreffen in Kiew

Kiew - Vor dem Wechsel an der EU-Spitze sowie in der ukrainischen Regierung haben Europäische Union und Ukraine am Montag beim 21. EU-Ukraine-Gipfel in Kiew demonstrativ die Kontinuität in ihrer Zusammenarbeit betont. Große Würfe blieben aus. Als einziges konkretes Ergebnis unterzeichnete EU-Kommissar Johannes Hahn mit scheidenden Vizepremiers fünf Finanzierungsabkommen zu EU-Vorhaben, die EU-Subventionen für die Ukraine im Ausmaß von insgesamt 120 Mio. Euro vorsehen.

Emirate ziehen Teile ihrer Truppen aus dem Jemen ab

Dubai/Sanaa - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach Angaben der Regierung Teile ihrer Truppen aus dem Jemen abgezogen. Dubai wolle von einer "Vorrang-Strategie für das Militär" zu einer "Vorrang-Strategie für Frieden" übergehen, sagte der hochrangige Regierungsvertreter Journalisten am Montag. Nach Angaben von Hilfsorganisationen wurden in dem Konflikt im Jemen bereits zehntausende Menschen getötet, unter ihnen tausende Zivilisten. Die UNO spricht von der schlimmsten humanitären Krise weltweit.

NEOS erhielten Haselsteiner-Spende von 300.000 Euro

Wien - Die NEOS haben am Montag kurz vor dem Inkrafttreten der Spendendeckelung noch eine Großspende erhalten. NEOS-Förderer und Unternehmer Hans Peter Haselsteiner überwies der Partei 300.000 Euro. Das gab der Rechnungshof auf seiner Homepage bekannt. Die aktuelle Spende eingerechnet, ließ Haselsteiner den NEOS seit ihrer Gründung bereits gut zwei Millionen Euro zukommen.

Frauen und Migranten als Führungskräfte unterrepräsentiert

Wien - In Österreichs Führungsebenen gibt es verhältnismäßig wenig Frauen, Migranten und Junge. Zwei Drittel der 418.000 Führungskräfte sind Männer, mehr als die Hälfte ist über 45 Jahre alt. Elf Prozent der Führungskräfte haben Migrationshintergrund. Zu diesem Ergebnis kommt der Führungskräfte-Monitor im Rahmen des Arbeiterkammer-OÖ-Arbeitsklimaindex.

Wiener FPÖ fordert Senkung der Strafmündigkeit auf Zwölf

Wien - Die Wiener FPÖ fordert eine Reform des Jugendgerichtsgesetzes und des Strafgesetzes - mit dem Ziel, das Alter für die Strafmündigkeit herabzusetzen. Statt mit 14 Jahren sollten Jugendliche bereits mit zwölf Jahren strafmündig sein, sagte der Wiener FPÖ-Chef und Vizebürgermeister Dominik Nepp am Montag. Er verwies gegenüber der APA auf eine Diskussion in Deutschland. Dort würden nach einer Gruppenvergewaltigung eines jungen Mädchens durch minderjährige Fremde inzwischen entsprechende Überlegungen angestellt, betonte er.

Wanderer in Oberösterreich von Steinschlag tödlich verletzt

Hinterstoder/Wien - Ein 53-jähriger Wanderer aus Wien ist am Sonntag im oberösterreichischen Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) von einem Steinschlag tödlich verletzt worden. Der Mann, der alleine vom Prielschutzhaus ins Tal unterwegs war, wollte offenbar gerade seine Trinkflasche beim Klinser Wasserfall anfüllen, als ihn ein herabfallender Felsen am Kopf traf, berichtete die Polizei am Montag. Weil er von seiner Tour nicht zurückkehrte, erstattete seine Frau Montagfrüh Vermisstenanzeige. Etwa zur selben Zeit meldeten zwei Bergsteiger, dass sie einen Toten gefunden hätten. Die Leiche des 53-Jährigen wurde von Bergrettern und Alpinpolizisten geborgen und ins Tal getragen.

(Schluss) tpo/hhi